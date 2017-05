Michel Cymes : "Le point de côté, une spécialité du coureur occasionnel"

publié le 12/05/2017 à 09:46

On se dit qu'on court pour son bien-être, et en retour on a l'impression de s'être fait planter des couteaux pointus dans les côtes. Ou plutôt sous les côtes, car c'est en général là que le point de côté se manifeste. Il s'agit en fait d'une crampe du diaphragme, un muscle qui se situe juste en-dessous de la cage thoracique et qui se contracte pour permettre à l'air d'entrer dans les poumons.



Parfois quand on court, on respire mal. Du coup le diaphragme se contracte trop rapidement, et c'est le début des soucis. La mauvaise oxygénation du muscle entraîne cette fameuse douleur. Il arrive que vous ressentiez la douleur ailleurs, par exemple sous la clavicule.

Que faire quand survient le point de côté ? D'abord ralentir le rythme, ou carrément arrêter de courir. L'objectif, dans ces cas-là, est de retrouver une respiration qui soit plus lente, et surtout de soigner son expiration. Quand le diaphragme s'emballe, c'est souvent parce qu'on a souvent mal expiré. L'expiration doit être profonde. La respiration doit venir du ventre, et non pas de la poitrine. Cela suffit à faire disparaître la douleur.



Peut-être pas un point de côté

Si la douleur persiste, c'est que vous n'êtes peut-être pas confronté à un point de côté. Car on retrouve ce type de douleur dans d'autres configurations : angine de poitrine, embolie, infarctus du myocarde. Dans le doute, mieux ne vaut pas s'abstenir d'appeler le médecin. Ce qui doit vous alerter, c'est quand la douleur se dirige vers le dos ou que son intensité augmente. Même chose si le moindre effort vous essouffle, si vous êtes pâle et que vous avez des vertiges.



Encore une fois, pas d'affolement. Le point de côté est sans gravité. Il est très facile de l'éviter, en faisant du sport. Car il reste quand même la spécialité du coureur occasionnel, voire très occasionnel.