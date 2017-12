publié le 11/12/2017 à 11:34

Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, contre le rhume il n'y a pas grand chose à faire, sinon attendre une bonne semaine que les choses se passent. N'achetez pas de médicaments anti-rhume ou supposés tels, cela ne sert pas à grand chose.



Ce qu'il vous faut, c'est du repos. Et qui dit repos dit repos de qualité. Le problème c'est que quand on a un peu de fièvre, mal à la gorge et surtout le nez bouché, ce n'est pas simple pour dormir.

On peut se mettre dans des conditions optimales pour trouver le sommeil. Il faut, en quelque sorte, préparer sa nuit. Pour ce faire, j'ai huit conseils à vous donner.

Le premier : il faut assainir l'air de sa chambre. Autrement dit : il faut plus que jamais aérer, matin et soir, pendant quelques minutes. On a tendance à oublier de le faire en hiver. On a tort : changer d'air permet de tuer les microbes.

L'eau, ennemi du rhume

Deuxième conseil : soyez raisonnable à table. Si vous mangez trop gras, vous dormirez mal. À l'heure du dîner, les enrhumés devront se satisfaire d'une soupe, d'un peu de viande blanche, d'un yaourt ou d'un fruit. Le tout doit être abondamment arrosé à l'eau, et rien qu'à l'eau. L'alcool déshydrate et n'aide pas à dormir.



Voilà qui m'amène à mon troisième conseil : utilisez un humidificateur d'air, même si je sais que je vous ai déjà déconseillé de le faire à cause des acariens (mais là, c'est pour la bonne cause).



Tout ce qui permet de limiter l'assèchement des muqueuses aide à réduire la toux. Cela tombe bien : moins on tousse, mieux on dort.

Je vous ai dit que vous deviez vous contenter de boire de l'eau ? J'ai un peu menti. Vous pouvez prendre un bon lait chaud avec du miel, dont plus personne n'ignore les propriétés cicatrisantes.



L'idéal est de le boire avant de vous mettre au lit, où vous veillerez à dormir la tête surélevée. Quand on est encombré, on respire mieux dans cette position. La pression sur les sinus, par exemple, est moins importante que quand on est à l'horizontale.

Faire le ménage dans les voies nasales

Vous continuerez à boire entre les repas : une bonne hydratation permet de fluidifier les sécrétions. De même vous vous laverez plus que jamais les narines avec de l'eau salée : cela permet de faire le ménage dans les voies nasales, et en conséquence de mieux respirer.



Avec tout cela, vous vous mettez dans les meilleurs dispositions possibles pour que vos nuits ne soient pas pires que vos jours.



Enfin, il faut éviter de fréquenter les chameaux. Figurez-vous que le virus qui est à l'origine de notre rhume nous vient de cet animal. C'est une équipe de chercheurs germano-suisses qui en a récemment fait la démonstration : le chameau est l'hôte originel de notre rhume.



Cela veut dire qu'à un moment donné, le virus est passé du chameau à l'homme. Ne me demandez pas comment. Je l'ignore, et je ne veut même pas le savoir...