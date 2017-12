publié le 12/12/2017 à 11:07

Le séisme qui a secoué Hollywood a des répercussions jusque chez-nous en France, où le nombre de plaintes pour harcèlement ou agression sexuelle a explosé, et où le hashtag "Balance ton porc" fait une belle carrière sur les réseaux sociaux.



Je ne dirai pas qu'à chaque fois le scénario est identique, mais on s'aperçoit quand même que souvent les comportements sexuellement agressifs proviennent d'hommes qui usent et abusent de leur pouvoir sur leur victime.

D'où l’intérêt de s'interroger sur le lien entre pouvoir et testostérone. Sachant que cette dernière est une hormone sexuelle qui influe sur la libido.

On peut établir un lien entre testostérone et comportement dominant. On sait que là où il y a de la testostérone, il y a de l'agressivité, de la combativité, voire un potentiel de corruption.



C'est une étude de l'Université de Lausanne qui l'a démontré. Le lien a également été établi de manière spectaculaire avec des animaux (des poules, des rats et des signes).

Le pouvoir influe sur la concentration de testostérone

Quand on leur injecte de la testostérone, cela "booste" leur volonté de domination. Si on leur enlève les organes qui produisent cette hormone, ils s'écrasent.



À partir de là, on peut donc imaginer qu'un homme plus testostéroné que la moyenne aura un goût particulier pour le pouvoir, peut-être même des envies de domination. Cela pourra l'amener à déraper. Je précise que ce que je viens de dire n'est pas une excuse, ni une généralité.



Mais cela fonctionne-t-il dans l'autre sens ? Est-ce que le fait d'exercer le pouvoir influe sur la concentration de testostérone ? C'est la question à se poser. Il semble bien que la réponse est oui.



Le comportement a une influence sur la testostérone. Ce sont les chercheurs de l'Université du Michigan qui en ont fait la démonstration. Ils ont fait appel à des comédiens. Ils leur ont fait jouer le rôle d'un patron qui licencie un employé (c'était un simple monologue).



Les chercheurs ont mesuré la testostérone avant et après la scénette. Cela n'a pas loupé : après le monologue, le niveau de testostérone était plus élevé qu'avant. C'était pourtant une scène fictive, mais émotionnellement suffisamment profonde et bien jouée pour que cela influe sur le taux hormonal.



Il y a donc deux effets qui s'alimentent. La testostérone mène au pouvoir, et le pouvoir augmente le taux de testostérone. C'est le serpent qui se mord la queue.

La testostérone, pas qu'une affaire d'hommes

Revenons à notre expérience, car je ne vous ai pas tout dit. J'ai parlé de comédiens, mais il y avait aussi des comédiennes.



On s'est aperçu que chez les femmes le taux de testostérone augmentait dans des proportions plus importantes que chez les hommes. Car la testostérone n'est pas qu'une affaire d'hommes.



Les femmes aussi en ont, même si chez elles la concentration de cette hormone est en moyenne dix fois inférieure à ce qu'on peut observer chez les hommes.



C'est sans doute ce qui explique que le hashtag "Balance ton porc" ait beaucoup plus de succès que le hashtag "Balance ta truie" que certains ont tenté de lancer sans grand succès.