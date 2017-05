Lire serait bon pour la santé

publié le 27/05/2017 à 07:55

Pour le docteur Saldmann, lire est bon pour la santé, et c'est un sujet "dont on ne parle pas assez", car pour le docteur "la lecture est un élixir de longévité". Selon une étude américaine, sur 3.500 personnes de plus de 50 ans, qui ont été suivi pendant un an, les scientifiques ont remarqué que les personnes qui lisaient trente minutes par jour en moyenne, diminuaient de 20% le risque de mourir prématurément.



"On meurt donc moins en lisant car la lecture entretient des fonctions intellectuelles : la mémoire et la santé mentale", explique le docteur Saldmann qui conseille de lire un livre avant de s'endormir plutôt que de regarder un écran lumineux. "C'est formidable, car si vous lisez trente minutes par jour, vous gagnez des années de vie en bonne santé, quel que soit le type de lecture". En revanche, il vaut mieux privilégier la lecture sur papier que sur une tablette car "on met plus de temps à s'endormir quand on a regardé un écran".