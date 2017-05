Sexe : découvrez quels sont les points anatomiques qui boostent votre libido

publié le 13/05/2017 à 10:55

La libido est le moteur qui nous donne envie d'avancer. C'est l'étincelle de la vie, qui donne envie aux hommes comme aux femmes d'avoir des rapports sexuels. Sans cette libido, cela ne marche pas. Il n'y a aucun comprimé en pharmacie pour booster notre libido. On a découvert des points anatomiques, qui déclenchent des réactions physiologiques puissantes et qui vont allumer le cerveau érotique.



Par exemple, vous avez le réflexe crémastérien : vous remontez avec le bout du doigt le long de la cuisse en direction de l'aine. Vous verrez alors les testicules qui remontent et les lèvres vaginales qui s'ouvrent. Et ça déclenche immédiatement une envie terrible de l'autre. Il y a aussi une zone au niveau de l'oreille, qui peut se stimuler au bout de la langue. Pour les hommes, comme pour les femmes, ça donne de l'ambiance.