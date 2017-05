Des aliments coupe-faim insoupçonnés

publié le 21/05/2017 à 07:55

À quelques semaines des vacances estivales, le docteur Saldmann nous dévoile ses astuces pour trouver des aliments coupe-faim naturels, et plus particulièrement le concept déroutant de "dessert coupe-faim". "il y a énormément de coupe-faim naturels qui marchent, et vous savez pour maigrir, les médicaments sont dans l’armoire de la cuisine", s’amuse le spécialiste santé de RTL.



"On inverse les choses, vous prenez votre dessert en début de repas", poursuit-il, "prenez une banane, vous pouvez même mettre un peu de chocolat fondu dessus, et vous avez un missile anti-kilo !" Le fait d’ingérer un aliment sucré traditionnellement réservé à la fin du repas va brouiller les pistes pour notre organisme : "ça va envoyer au corps un message comme quoi la fête et fini avant que ça commence".

Mais le docteur Saldmann possède une seconde botte secrète : le lait anti-reflux. "Vous prenez un lait deuxième âge, vous le mettez dans un verre, vous mélangez un petit peu, vous mettez un petit peu de cannelle", détaille Frédéric Saldmann, "croyez-moi, après ça, vous ne mangez rien de la journée".