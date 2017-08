publié le 13/08/2017 à 07:35

Que faut-il laver chez soi et à quelle fréquence ? Ce sont les questions auxquelles tente de répondre le docteur Frédéric Saldmann ce dimanche 13 août. C’est par la cuisine qu’il souhaite commencer en prenant pour exemple le torchon. Il cite "Le torchon ça peut tout salir", explique-t-il en citant une étude américaine selon laquelle "le torchon utilisé pour la préparation du repas contenait plus de microbes que la poignée du couvercle de la poubelle de la piscine."



"L’explication est simple : le torchon sert à s’essuyer les mains pour passer d’une tâche à une autre, il y a rarement entre les deux d’un vrai lavage des mains", assure le docteur Saldmann, en notant par ailleurs que le torchon de la cuisine se transforme en "bouillon de culture", notamment sous l’effet de la chaleur et de l’humidité. À l’image des toilettes, il doit donc être lavé deux à trois fois par semaine.

Les draps doivent lavés ou changés de manière hebdomadaire, tandi que le matelas et les oreillers peuvent être lavés tous les 6 mois. Parmi les objets nécessitant un nettoyage quotidien, le docteur Saldmann cite les lunettes, les lavabos et éviers, le pommeau de douche ou encore les ordinateurs et les smartphones.