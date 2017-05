Faire de l'exercice au lit est bon pour la santé

publié le 28/05/2017 à 08:00

Faire de l’exercice lorsqu'on est couché est un gage de bonne santé. Pour le docteur Saldmann, il faut commencer la journée du bon pied en commençant par faire "dix mouvements de rotation de la tête dans un sens puis dans un autre et recommencer en faisant un "oui" de la tête en baissant bien son menton vers la poitrine. Même chose avec les poignets et les épaules". Des mouvements qui servent à éviter les torticolis, car si on ne fait pas travailler les articulations, la nuque peut se raidir.



Autre conseil du docteur Saldmann, "toujours allongé, placez vos genoux sur votre ventre, entourez-les avec vos bras et comptez jusqu'à 30, relâchez et recommencez cette position". Cette dernière permet d'étirer la colonne vertébrale qui "va vous faire lever tout neuf!". En tout, il s'agit de cinq minutes d'exercices à faire au lit.