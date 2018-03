DeleteFacebook : comment supprimer définitivement son compte Facebook

publié le 21/03/2018 à 16:56

L'étau se resserre sur Facebook. Le scandale Cambridge Analytica enfonce le réseau social dans une crise inédite. Accusé d'avoir permis à cette entreprise spécialisée dans le marketing électoral de détourner les données de plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs pour servir la campagne numérique de Donald Trump, Facebook se retrouve sur la sellette. Ébranlé par la prolifération des fake news et des propos haineux sur Facebook, Mark Zuckerberg voulait repartir sur des bases plus saines en 2018. Son entreprise fait face à une pression politique et financière sans précédent qui pourrait remettre en cause le coeur de son activité, l'exploitation des données personnelles.



Le titre de Facebook a sérieusement dévissé en bourse. Plus de 60 milliards de dollars se sont évaporés depuis le début de la semaine. La tempête est aussi politique. Les États-Unis et l'Europe somment la société de fournir des éclaircissements. Plusieurs procédures ont été lancées des deux côtés de l'Atlantique. Une commission parlementaire britannique et le Parlement européen ont demandé à Mark Zuckerberg de venir s'expliquer.

Acculé de toute part, Facebook est aussi attaqué sur ses bases. Certains gros annonceurs pourraient quitter la plateforme. Inquiet de voir les "fake news" et autres propos haineux proliférer sur le réseau social, Unilever, deuxième plus gros annonceur mondial, avait menacé en février de cesser ses financements si Facebook ne faisait pas le ménage dans ses contenus pour restaurer la confiance de ses 2,13 milliards d'utilisateurs.

L'affaire Cambridge Analytica ne va pas arranger les affaires de Facebook. Inquiets du sort des données collectées par le réseau social et par les nombreuses applications auxquelles les utilisateurs ont cédé des droits sans le savoir depuis 2004, de nombreux internautes appellent désormais à couper les ponts avec la plateforme. Le hashtag #DeleteFacebook, soit "Effacez Facebook", est devenu l'un des plus populaires sur Twitter. Même le cofondateur de WhatsApp, Brian Acton, qui a quitté l'entreprise l'an passé, a rejoint le mouvement.

Comment désactiver (temporairement) son compte

Quitter Facebook n'est pas une mince affaire. En quatorze années d'existence, le premier des réseaux sociaux s'est introduit de façon plus ou moins transparente dans la vie privée de ses utilisateurs. Supprimer son compte ne suffit pas forcément à faire table rase de toutes les traces laissées sur les serveurs de l'entreprise. Le réseau social donne la possibilité de désactiver un compte ou de le supprimer définitivement. Deux actions distinctes. La première est réversible et permet de réactiver le compte à tout moment. L'autre requiert un certain temps.



Facebook permet de désactiver temporairement un compte depuis un navigateur Web ou avec l'application mobile. Sur un ordinateur, il faut se rendre dans les paramètres généraux et cliquer sur "Gérer le compte", puis dans la sous-section "Désactiver votre compte", choisir l'option "Désactiver". Sur smartphone, il faut sélectionner l'icône du menu principal, faire défiler l'affichage jusqu'aux paramètres généraux du compte, entrer dans la sous-rubrique "Gérer le compte" et choisir l'option "Désactiver".



"Si vous désactivez votre compte, les autres personnes ne pourront plus voir votre profil ni vous rechercher sur Facebook. Certaines informations resteront visibles, par exemple les messages que vous avez envoyés à vos amis", précise Facebook. Il suffit de se connecter avec son adresse mail et son mot de passe pour réactiver le compte et restaurer ses contenus. "Gardez à l’esprit que si vous utilisez votre compte Facebook pour vous connecter à Facebook ou ailleurs, votre compte sera réactivé", souligne encore Facebook.



Comment supprimer définitivement son compte

Effacer totalement ses données personnelles relève d'une autre paire de manches. La fonction n'est pas directement accessible dans les paramètres du réseau social. Il ne faut pas la confondre avec la "demande de suppression" après la disparition de l'utilisateur. Pour supprimer définitivement un compte Facebook de son vivant, il faut se rendre dans les pages d'aides du service et taper "supprimer mon compte" dans la barre de recherche pour voir apparaître le résultat "Comment supprimer définitivement mon compte".



Cette section informe l'utilisateur des conséquences de cette option. Facebook rappelle qu'il ne sera pas possible de réactiver le compte ni de récupérer l'un de ses contenus et qu'il est possible de solliciter le téléchargement d'une copie des informations collectées par Facebook sur le profil. Pour continuer la démarche, il faut cliquer sur "faites-le nous savoir" puis sur "Supprimer mon compte".



Une fois l'opération confirmée, trois mois seront nécessaires pour supprimer tout ce que vous avez publié sur Facebook. "Jusqu’à 90 jours peuvent être nécessaires à partir du début du processus de suppression pour supprimer tout ce que vous avez publié, comme vos photos, statuts ou autres données stockées dans les systèmes de sauvegarde. Ces informations ne sont pas disponibles sur Facebook pendant que nous les supprimons", indique Facebook.



Chaque utilisateur dispose de deux semaines pour changer d'avis. Il suffit alors de se reconnecter à son compte. Au-delà, ce dernier sera inaccessible et définitivement supprimé après trois mois. Certaines activités peuvent cependant continuer d'exister sur le réseau social à travers d'autres comptes. "Par exemple, un(e) ami(e) conservera toujours vos messages, même après la suppression de votre compte. Ces informations persistent même après la suppression de votre compte", précise Facebook.