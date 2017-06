publié le 21/06/2017 à 10:50

Voici la jolie tarte rustique "parfaitement imparfaite" pour profiter des superbes fruits de saisons avec un air décontracté, idéale pour les week-end de forte chaleur.



Pour cette tarte rustique aux fraises et myrtilles, plusieurs farines sont utilisées pour lui apporter une belle couleur or et une saveur rustique. La farine de quinoa, dominante dans cette recette de pâte à tarte, est riche en protéines, en oméga 3, en fer, en zinc, en magnésium, potassium, calcium et contient 8 des acides aminés essentiels. Elle apporte également vitamines B et E, et son indice glycémique est très bas. La farine de millet est riche en protéines, phosphore, zinc et magnésium.

Parfaitement imparfaite, la tarte rustique fraise et myrtille sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

INGRÉDIENTS :

Pour la pâte :

70g de farine de quinoa

40g de farine de millet

60g de farine de riz complet

50g de fécule de pomme de terre (ou de maïs)

1 pincée de sel

1,5 cuillère à café de gomme de xanthane

110 g de beurre, froid et coupé en petits cubes

1 œuf

2 à 4 cuillères à soupe d’eau glacée.

Pour garniture de la tarte rustique:

200 g de sucre roux de canne en poudre : pour le sirop

240 ml d’eau : pour le sirop

50 g de sucre roux de canne, pour sucrer la tarte

400 g de fraises, rincées et équeutées

250 à 300 g de myrtilles, rincées

1 cuillère à café de vinaigre balsamique

3 cuillères à soupe (30 ml) de fécule de maïs

Parfaitement imparfaite, la tarte rustique fraise et myrtille sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

PRÉPARATION :

Pour la pâte à tarte :

Dans le bol du mixeur, mélanger ensemble les ingrédients sec : les farines, la fécule, la gomme de xanthane et le sel.

Ajouter les cubes de beurre et mixer jusqu’à ce que des miettes de pâte se forment. Ajouter l’œuf. Mixer encore brièvement. Verser, cuillère après cuillère, l’eau glacée. Si la pâte semble trop sèche, ajouter encore un peu d’eau (de la finesse des farines dépend l’ajout de l’eau). La pâte se forme en boule dans le bol du mixeur. Déposer la pâte dans un film fraîcheur et la laisser reposer au réfrigérateur au moins 1 heure. L’étaler en cercle et la remettre un petit moment au réfrigérateur…



Pendant qu’elle repose au frigidaire, préparer le sirop de sucre : mettre les 200 g de sucre et l’eau dans une casserole, mélanger pour dissoudre le sucre, porter à ébullition, en continuant de mélanger pendant 2 minutes. Retirer du feu et garder de côté. Couper les fraises en fines lamelles, les mettre dans un grand bol, arroser du vinaigre balsamique et les saupoudrer de fécule de maïs. Ajouter les myrtilles. Garder de côté.



Étaler en forme d’un grand cercle la pâte : entre une feuille de papier cuisson légèrement fariné (en dessous) et une feuille de film fraicheur (au dessus, pour éviter que la pâte ne colle au rouleau à pâtisserie). Poser la pâte sur son papier cuisson sur une plaque de cuisson. Déposer les fruits au centre de la pâte, et laisser un contour d’environ 3 cm autour des fruits. Border les fruits avec les bords de la pâte. Badigeonner la pâte et les fruits du sirop, à l’aide d’un pinceau à pâtisserie. Saupoudrer les bords de la pâte et les fruits avec le reste du sucre roux.



Mettre la tarte 20 mn au réfrigérateur. Préchauffer le four à 205°.

Cuire la tarte, sur la grille du milieu, environ 30 mn, selon votre four. Retirer du four mais laisser la tarte reposer 5 mn sur son papier cuisson. Laisser ensuite la tarte refroidir sur une grille. Servir avec une crème fouettée, de la crème fraiche ou une boule de glace vanille.

Suivez Clem sans gluten sur:

Son site internet: http://clemsansgluten.com



sur Facebook:https://www.facebook.com/Clemsansgluten



sur Twitter : @ClemSansGluten



Sur Instagram: @clemsansgluten