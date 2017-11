L'horoscope du jour du 8 novembre 2017

publié le 08/11/2017 à 06:17

Bélier

Vous ne serez pas d'humeur badine, surtout 2e décan. La dissonance Lune/Mars pourrait faire ressortir la colère qui se niche en tout Bélier et a besoin de s'exprimer. Vous aurez un prétexte tout trouvé pour râler ou accuser l'autre de tous les maux, mais vous serez injuste et vous le savez ! 1er décan, vous pourriez avoir plus de travail - et plus intéressant - que d'habitude. Vous aimez ce que vous faites en ce moment. 3e décan, vos émotions risquent de prendre les commandes !

Taureau

C'est dans le domaine du travail ou de la forme qu'il pourrait y avoir un petit couac aujourd'hui pour le 2e décan. Mais ne vous refermez pas sur vous-même pour autant. C'est une habitude chez vous, comme vous n'aimez pas les conflits vous préférez rester à l'écart ou arborer un visage fermé et ne pas dire un mot. 1er décan, il y a une possibilité de rencontre jusqu'à lundi prochain pour ceux qui cherchent l'âme soeur (né fin avril). La porte est ouverte ! 3e décan, votre sens de l'économie est peut-être exagéré.

Gémeaux

Je sais que ça vous démangera, que vous tomberez sur quelque chose qui vous fait envie, mais il faut être raisonnable sur le plan financier. Encore un mois, pas plus. 2e décan il est vrai que Mars peut vous entraîner car vous avez très envie de belles choses en ce moments, de beaux vêtements, mais votre compte en banque n'est pas à la hauteur. 1er décan, votre travail pourrait être une source de grande satisfaction cette semaine (jusqu'au 25 novembre). 3e décan, né après le 16, soyez encore patient.

Cancer

La Lune est chez vous jusqu'à demain, ne vous laissez pas abuser par une imagination débordante et restez ferme avec vos proches, vos enfants surtout. 2e décan, il pourrait y avoir un petit incident et vous vous mettrez en colère. Mais vous en ferez trop et cela ne sera pas adapté à la situation. 1er décan, comme les Poissons vous êtes les rois du zodiaque en ce moment, et l'amour pourrait débouler dans votre vie très rapidement. Pour s'enfuir aussi vite ! 3e décan, né après le 17 juillet, un grand ras-le-bol.

Lion

Vous avez la baraka en ce moment 3e décan, essayez de ne pas laisser une superstition galopante gâcher les bons moments. Vous perdez votre temps. La superstition ne vous protège de rien et ne fait qu'accentuer vos craintes ; des craintes que vous ne pouvez conjurer qu'en vous penchant sur leur origine. 2e décan, vous en voudrez à l'un de vos proches aujourd'hui, mais le garderez pour vous. 1er décan, un achat immobilier ou un déménagement est en vue (né fin juillet).

Vierge

Il y a de l'espoir en dépit des tuiles qui vous tombent dessus par moments. 2e décan, quelqu'un va vous permettre de mieux comprendre les ressorts de votre problème. Il y a, pour certains, une dépendance à quelqu'un ou à quelque chose et les raisons en seront plus claires pour vous très bientôt. 1er décan, pour l'instant tout baigne et ce n'est pas terminé ; vous avez noué un ou des liens importants pour vos affaires. 3e décan, tout ira mieux dès que Saturne sera en Capricorne, c'est-à-dire fin décembre.

Balance

2e décan, vous pourriez avoir des émotions fortes aujourd'hui, mais ne prenez aucune décision, n'entamez aucune action si vous vous sentez trop remué. Vous pourriez avoir à le regretter, alors que ce climat ne durera que deux ou trois jours au maximum. Aujourd'hui ce sont ceux des 3 ou 4 octobre qui sont les plus concernés. 1er décan : des sous ! Il n'est pas exclu que vous ayez des facilités financières ces jours-ci, et surtout en fin de semaine. 3e décan, il ne tient qu'à vous d'entretenir le vent de liberté dont nous parlions hier.

Scorpion

Il ne vous a pas échappé que Vénus était chez vous. Elle va à la rencontre de Jupiter, une configuration qui est heureuse et qui ne peut que faire votre bonheur, 1er décan. Etant donné que Jupiter gère votre secteur d'argent, il est très possible que votre joie vienne d'un gain particulièrement intéressant, ou d'une acquisition réjouissante. 2e décan, né autour des 2, 3 novembre, vous n'aurez pas une grande énergie aujourd'hui, mais vous bouillonnerez intérieurement. 3e décan, une bonne soirée.

Sagittaire

Vous vous angoisserez de manière irrationnelle mais ça ne durera que quelques heures. S'il y a bien une chose que vous détestez c'est vous faire du mouron. Comme votre opposé, les Gémeaux, vous aimez voyager léger et vous encombrer de soucis, d'anxiété et d'émotions négatives en général ne fait pas partie de votre personnalité (1er et 2e décan). Sauf ascendant Scorpion ou Capricorne. 3e décan, Saturne vous oblige à vous cadrer, et donc à ne pas être tout à fait vous-même.

Capricorne

La future rencontre Vénus/Jupiter devrait vous permettre de réaliser un projet ou de voir l'un de vos espoirs se concrétiser. Cela vaut pour le 1er décan, mais aussi pour le début du 2e. En réalité, la conjonction est déjà active et normalement vous devriez savoir de quoi i retourne. Si vous avez un projet d'enfant, ce sera peut-être plus compliqué, surtout 2e décan. 3e décan, vous ne devez pas laisser votre inquiétude naturelle, voire votre pessimisme diriger votre vie, vous y êtes trop soumis.

Verseau

Vous serez sensible aux caprices de la Lune et cela vous donnera, par moments, envie de faire l'école buissonnière, 2e décan, vous sentir libre est un besoin. Or, si vous travaillez dans un bureau, vous aurez l'impression de ne pas être à votre place, d'être enfermé. 1er décan, Vénus et Jupiter pourraient se révéler très positives si vous avez un objectif à atteindre. A moins que votre direction ne vous fasse une proposition. 3e décan, né vers le 14/2, vous avez trouvé un bel équilibre, ne bougez pas pour le moment.

Poissons

D'une manière générale, il est possible que vous soyez le signe le plus heureux du zodiaque à l'heure actuelle, surtout 1er décan ; la vie vous fait de beaux cadeaux et la future rencontre Vénus/Jupiter pourrait correspondre, dans certains cas, au retour de l'amour dans votre vie. Ou à un travail lucratif et qui, de plus, vous plaît. 2e décan, né autour du 1er mars, attention à ne pas distribuer votre argent (si vous en avez) autour de vous, faire le bien est une chose, vous déplumer en est une autre. 3e décan, c'est mieux qu'hier !