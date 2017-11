L’horoscope du 4 novembre 2017

publié le 04/11/2017 à 08:59

Bélier

Ce sont des secteurs matériels qui sont mis en lumière par la pleine Lune, peut-être vous demanderez vous si vous avez les moyens d'effectuer un achat. Ou non. Vous ne vous lancerez pas tête baissée : vous réfléchirez, surtout si vous êtes du 2e décan. A moins qu'une bonne affaire ne soit dans l'air mais que cela ne dépende pas de vous. 1er décan, Mars cessera de vous gêner à partir de mardi et si vous avez un choix à faire, on vous aidera à vous déterminer (né après le 28 mars). 3e décan, une invitation surprise ?

Taureau

La Lune chez vous et le Soleil face à vous, 2e décan, les conditions sont réunies pour une tentative de conciliation qui pourrait aboutir de manière positive pour chacun. Vous et votre interlocuteur aurez satisfaction sur un point. Mais vous pourriez aussi être invité quelque part et rencontrer quelqu'un d'intéressant. 1er décan, la semaine prochaine devrait être moins chargée que les précédentes (à partir de mardi). 3e décan, né après le 17, un bon équilibre dans votre vie relationnelle jusqu'à mardi.

Gémeaux

C'est le moment ou jamais d'écouter la voix de la raison et de faire une sérieuse mise au point avec un partenaire qui profite de vous, dans la vie privée ou dans le boulot. Vous aurez soudain le sentiment que ça ne peut plus durer, 2e décan, et qu'il faut que vous agissiez, ce que vous pourrez peut-être faire la semaine prochaine. 1er décan, Mercure et Lune s'annoncent, gardez l'esprit ouvert. 3e décan, encore de bonnes vibrations en provenance de Vénus (né après le 16/6).

Cancer

La pleine Lune est amoureuse pour ceux du 2e décan qui sont en phase avec Neptune. Mais il faut vous méfier d'une tendance à être trop dans la fusion. Que ce soit en amour ou en amitié, vous serez désireux de ne faire qu'un avec l'autre et ce n'est bon pour vous que si la relation est très récente. 1er décan, les petits soucis familiaux vont aller en s'apaisant pour se terminer mardi. 3e décan, Vénus et Uranus sont encore en dissonance aujourd'hui, le climat peut être très tendu.

Lion

La conjoncture éclaire davantage ce qui vous préoccupe, 2e décan, à savoir la rentabilité de votre activité. Vous vous demandez si vous ne devriez pas changer. Et il est clair que cela devra se faire, mais peut-être pas tout de suite ! Il y a d'importants changements pour vous, mais plus en 2019, 2020... 1er décan, né après le 30/7, il pourrait y avoir une polémique au cours du week-end, mais ça ne sera pas durable. 3e décan, Vénus accentue la sympathie que vous dégagez, vous aurez du monde autour de vous.

Vierge

Un week-end agréable et réconfortant pour le 2e décan, souvent confronté à Neptune et au fait qu'on vous dévalorise ou que vous vous dévalorisez vous-même. La pleine Lune vous dit que vous le valez bien et qu'il ne faut pas douter ainsi de vous. N'écoutez pas ceux qui vous diront le contraire, surtout né vers le 4 septembre. 1er décan, vous serez un peu trop en demande, voire exigeant, pour qu'on vous satisfasse volontiers. 3e décan, essayez de ne pas trop vous isoler.

Balance

Vous aurez envie de gâter l'un de vos proches ou de vous offrir un petit plaisir à vous, mais la forte voix de la raison se fera entendre si vous n'avez pas les moyens. Vous vous expliquerez alors à vous-même que ce n'est pas le moment, surtout 2e décan, il se pourrait que vous ayez des soucis de ce côté-là. 1er décan, courage, Mars vous quittera mardi prochain et vous retrouverez votre tranquillité intérieure. 3e décan, c'est encore mouvementé aujourd'hui, mais ça ira mieux demain.

Scorpion

En harmonie avec Neptune, elle vous profite 2e décan. Non seulement sur le plan amoureux où vous pourriez être en fusion, mais aussi sur le plan des affaires. Certains pourraient trouver un accord lucratif, ou apprendre qu'ils vont bientôt recevoir une somme conséquente. L'amour, lui, se vivra en secret, ou vous posera question. 1er décan, patientez jusqu'à mardi et vous retrouverez votre énergie habituelle. 3e décan, né les 20, 21 novembre, vous aussi pourriez vous mettre d'accord avec un tiers.

Sagittaire

La pleine Lune oppose des secteurs liés au travail et à la santé. Vous hésiterez à accepter un boulot ou, pour certains, à prendre rendez-vous avec le médecin. Cela concerne surtout ceux du 2e décan qui sont victimes de Neptune et qui ont peut-être une dépendance nuisible à leur qualité de vie. 1er décan, le Soleil va de nouveau jouer son rôle et vous redonner une énergie constructive ; vous étiez plus négatif ces derniers jours. 3e décan, Vénus vous réserve une surprise, peut-être une rencontre ?

Capricorne

La conjoncture (pleine Lune) jette un puissant éclairage sur vos amours et vos amitiés. On dirait que vous êtes en osmose avec une personne ou un groupe, natif du 2e décan surtout. Un canal s'est ouvert en vous et c'est peut-être dû à une amitié profonde ou à un amour qui a un goût d'éternité (né autour du 1er janvier). 1er décan, une contrariété à cause d'un parent trop autoritaire ? Ou alors un petit obstacle à surmonter (jusqu'à mardi). 3e décan, né vers le 15, les tensions vont baisser.

Verseau

Vous vous en voudrez, 2e décan, de ne pas être aussi présent en famille qu'il le faudrait. Vous vous demanderez si vous ne devriez pas moins travailler. En même temps, le travail est souvent comme une drogue pour vous, au même titre que la Vierge, vous pouvez être "addict " à votre boulot et donc négliger l'intime. 1er décan, Jupiter semble vous " élever "et met le projecteur sur vos réussites, présentes ou à venir. 3e décan, Mercure cesse sa dissonance demain : la communication sera plus facile.

Poissons

Une bonne pleine Lune pour le 2e décan, aux prises avec Neptune. La conjoncture fait tout pour vous connecter à la réalité et vous inciter à remettre les pieds sur terre. Quel que soit votre problème (relation toxique à quelqu'un, à la boisson, à la nourriture), on pourrait vous ouvrir encore plus les yeux sur la situation. 1er décan, Jupiter continue à jouer les bonnes fées pour vous et à vous donner l'impression que vous avez plus d'importance pour les autres. 3e décan, né avant le 15 mars, plus aucun obstacle en vue.