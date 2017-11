L'horoscope du jour du 06 novembre 2017

publié le 06/11/2017 à 06:59

Scorpion

Cette semaine devrait vous plaire grâce à l'entrée de Vénus dans votre signe, 1er décan. En outre, elle sera conjointe à Jupiter, une événement heureux se profile. Et si vous êtes en couple, vos amours devraient normalement mieux se porter, vous vous sentirez amoureux et l'autre vous donnera tout l'amour dont vous avez besoin. En principe. 2e décan, bon anniversaire aux natifs du jour, vos préoccupations sont/ seront surtout financières dans les prochains mois. 3e décan, restez prudent avec votre argent.

Bélier

La future rencontre Vénus/Jupiter, positive, se fait dans votre secteur des finances, le 1er décan étant le plus concerné par une possible chance dans ce domaine. On pourrait vous donner une somme en dédommagement ou vous pourrez rembourser un emprunt. A moins que vous ne vendiez quelque chose. 2e décan, né autour du 30 mars, prenez des gants dans le domaine des relations, vous n'avez pas intérêt à vous mettre un partenaire à dos. 3e décan, né le 18 avril, votre charme fera son petit effet.

Taureau

Vous serez sensible à la conjonction Vénus/Jupiter qui a lieu à la fin de la semaine mais que vous sentirez dès mercredi. Contrats et accords pourront être conclus. Né autour des 26, 27, 28 avril en particulier, vous pourriez aussi officialiser un lien, voire faire une rencontre amicale ou amoureuse. 2e décan, né autour des 3, 4 mai, une affaire d'argent peut vous tracasser, mais cela ne durera que la journée en principe. Ne vous angoissez pas pour rien ! 3e décan, né vers le 16/5, des économies sont indispensables.

Gémeaux

Le travail est au premier plan cette semaine, vous pourriez être engagé dans une équipe, et certains auront l'opportunité d'entamer une formation intéressante, 1er décan. De plus, la future rencontre Vénus/Jupiter pourrait vous valoir une proposition, justement dans le domaine du travail : une mutation, un changement de service ? 2e décan, né autour du 4 juin, il n'est pas impossible que vous ayez un choix à faire aujourd'hui. 3e décan, né autour du 16/6, vous hésitez entre garder et jeter (symboliquement).

Cancer

Né en juin, il semble certain que le transit de Vénus en Scorpion à partir de demain arrangera ce que Mars a dérangé depuis son entrée en Balance le 22 octobre. Si vous vous êtes fâché avec quelqu'un, il y aura de la réconciliation au programme. Et vous serez beaucoup mieux dans votre peau, en phase avec vous-même. 2e décan, ce sera à votre tour dès demain de recevoir l'aspect dynamique de Mars, nous en reparlerons demain, donc. 3e décan, né avant le 18 juillet, vos inquiétudes vont peu à peu se calmer.

Lion

Dès demain Vénus valorisera la famille, la maison, alors que Mercure vous invite à avoir un certain succès dans votre travail. Et vous voilà tiraillé entre les deux. Plus que d'autres, vous appréciez d'être reconnu dans ce que vous faites, vous donnez beaucoup et trouvez normal qu'on le reconnaisse. 2e décan, né autour du 6 août, vous vous sentez valorisé et avez l'impression qu'on vous donne plus d'importance, voire plus de place. 3e décan, aucun souci cette semaine.

Vierge

On pourrait vous dire que vous avez commis une faute, ce qui est injuste, et vous aurez tendance à trop vous justifier si vous êtes du mois d'août. Restez mesuré. Plus vous en ferez et plus on pensera qu'effectivement, vous êtes coupable de quelque chose. Alors que vous êtes souvent très perfectionniste et scrupuleux dans votre travail ! 2e décan, né autour du 6/9, la santé d'un parent pourrait vous causer du souci, mais provisoirement. 3e décan né après le 18/9, un lâcher prise semble s'imposer.

Balance

Vous aurez beaucoup de bonnes idées cette semaine pour développer votre activité mais aussi pour trouver une source de financement pour l'un de vos projets. Cela concerne le 1er décan pour l'instant, qui va recevoir en fin de semaine une jolie conjonction de Vénus et Jupiter, précisément dans le secteur de l'argent ! 2e décan, né autour du 6/10, quelqu'un de votre entourage proche pourrait vous donner des nouvelles aujourd'hui, ou venir vous voir. 3e décan, restez ferme sur vos décisions.

Sagittaire

Les affaires marcheront bien pour le 1er décan cette semaine. Vous aurez la tchatche et l'art de présenter les choses sous leur jour le plus attrayant ou le plus lucratif. Vos interlocuteurs n'auront pas facilement la parole et devront se faire à l'idée qu'il ne faut pas vous contredire. 2e décan, la fin de la semaine sera compliquée avec la dissonance Mercure/Neptune, évitez de faire des promesses que vous savez ne pas pouvoir tenir. 3e décan, le passé (Saturne) et le futur (Uranus) sont en phase. Vous tournez une page ?

Verseau

Si vous êtes de janvier, vous pourriez être satisfait d'un projet qui reçoit le soutien de vos collaborateurs et qui peut connaître très vite un développement important : il a du potentiel. Mais attention à ne pas voir trop grand non plus et à ne pas mettre la charrue avant les boeufs. Vous seriez tout aussi vite déçu. 2e décan, le Soleil est avec vous jusqu'à samedi et valorise pour vous aussi le domaine des projets. Avec des questions administratives à régler sans trop attendre. 3e décan, tout va bien !

Poissons

Comme les autres signes d'Eau, vous serez enchanté de l'arrivée de Vénus en Scorpion et de son harmonie avec Jupiter. Vous serez au top, natif de février. Au top de la séduction, du bien-être et surtout de l'estime de soi. Vous l'aviez perdue pendant longtemps et elle revient de manière surprenante. La mauvaise période est terminée. 2e décan, né autour du 4 mars, une obligation vous sera imposée aujourd'hui, impossible de la zapper. 3e décan, vous avez des revenus un peu trop aléatoires, encore quelques mois de patience...

Capricorne

Rien ne sera inscrit dans le marbre si vous êtes de décembre, vérifiez bien avant de croire ce qu'on vous dit ou les rumeurs que vous entendez autour de vous. Il y aura beaucoup d'exagération, voire de fausses informations. Mais vous n'êtes pas du genre à vous laisser entourlouper ! 2e décan, l'aspect de Mars se fait déjà sentir si vous êtes des 31/12 et 1er janvier ; il se peut qu'un obstacle se mette en travers de votre route. Vite dépassé. 3e décan, né le 15, Uranus n'a pas tout à fait terminé son travail de réforme, de reconversion.