L’horoscope du 5 novembre 2017

publié le 05/11/2017 à 08:24

Bélier

La conjoncture va singulièrement faciliter toute discussion. C'est bien simple, si vous êtes du 1er décan, on vous donnera raison en tout jusqu'au 12 décembre. Profitez-en pour imposer vos idées, vos méthodes de travail, ou pour demander un document officiel. On ne vous refusera rien, tout ira comme sur des roulettes. 2e décan, vous aurez pendant quelques heures le sentiment d'être important (né vers le 2 avril). 3e décan, né le 16/4, une rencontre plaisante peut-être ?

Taureau

Mercure occupe un de vos secteurs d'argent, cela vous aidera à établir le juste prix pour un objet à vendre ou à acheter. Evitez de surestimer ce que vous vendez. Avec le Sagittaire, signe où se trouve Mercure (jusqu'au 12 pour le 1er décan) vous aurez tendance à voir trop grand ! 2e décan, les influx solaires vous parlent aussi d'argent, mais à dépenser pour la maison ou pour un membre de la famille. 3e décan, né vers le 17/5, il faudra vous occuper d'un proche, le réconforter.

Gémeaux

La planète des échanges s'oppose à vous, mais c'est positif pour le 1er décan. Vous allez pouvoir discuter d'égal à égal avec un proche ou un collègue. Vous aurez les bons arguments, ceux qui tombent pile parce qu'ils vont dans le sens de votre interlocuteur. Idéal pour trouver un accord, signer un contrat. 2e décan, né vers le 3 juin, méfiez-vous de ce qui brille et des trop belles personnes, trop flatteuses pour être honnêtes. 3e décan, né le 17/6, on vous montrera de l'affection aujourd'hui.

Cancer

Avec Mercure en Sagittaire, vos petits soucis même les plus banals seront exagérés, au point que vous vous ferez du mouron à plein temps pour des peccadilles. Essayez de relativiser et surtout de passer rapidement à autre chose quand vous sentirez l'inquiétude poindre. Votre anxiété ne sera cependant pas durable... 2e décan, né le 4 juillet, c'est pour la santé de votre père ou de votre conjoint que vous serez soucieux. 3e décan, né le 19 juillet, la situation va se détendre peu à peu.

Lion

Votre serez opportuniste et ce sera un atout de taille pour vendre l'une de vos idées. Et si vous cherchez quelqu'un pour vous sponsoriser, vous trouverez facilement. On vous apportera une aide financière ou publicitaire. Cette configuration restera valable jusqu'au 12 novembre pour le 1er décan qui pourra obtenir un accord à partir du 8 novembre. 2e décan, né le 4 août, quelque chose flattera votre amour-propre aujourd'hui, un compliment bien tourné. 3e décan né le 19/8, une visite vous fera plaisir.

Vierge

Vous qui êtes parfois si timide, vous saurez profiter de Mercure en Vierge pour dire ce que vous pensez et donc ne pas garder pour vous des mots parfois très durs. Mais vous aurez un message à faire passer (1er décan jusqu'au 12) et vous disposerez chacun de 24h pour le faire. N'hésitez pas à provoquer l'échange. 2e décan, né le 5 septembre, le Soleil éclaire le domaine de la maison et de la famille. Question : vous y sentez-vous bien ? 3e décan, né le19/9, soyez plus câlin, plus tendre avec l'autre.

Balance

Mercure Sagittaire sera très positive pour vos démarches et autres prises de contact. Vous aurez aussi toute facilité pour obtenir les rendez-vous dont vous avez besoin. Bref, Mercure sera une bonne alliée dans votre quotidien et surtout dans vos relations avec ceux qui vous entourent ; et même avec vos confrères, consœurs (1er décan jusqu'au 12). 2e décan né le 5/10, un petit raout avec quelques amis vous fera passer un bon dimanche. 3e décan, né le 19/10, la détente arrive...

Scorpion

Vous aurez le sens des affaires avec Mercure au Sagittaire, votre force sera de parvenir à convaincre les plus récalcitrants. Du coup, l'argent circulera facilement. Sauf, évidemment, si vous faites de la rétention comme le font certains Scorpion qui ont l'ascendant en Vierge. Vous parlerez aussi beaucoup d'argent (1er décan jusqu'au 12). 2e décan, le Soleil Sagittaire fait ressortir votre habileté dans le domaine matériel. Vous obtiendrez un bon prix sur un achat ou une vente. 3e décan, né après le 18/11 : amour = soucis.

Sagittaire

Avec Mercure chez vous, il sera difficile de discuter avec vous parce que, après réflexion, vous serez sûr d'avoir raison en toute circonstance. 1er décan jusqu'au 12. Donc, l'échange sera difficile, à moins que vous n'ayez appris à dompter votre nature et que vous laissiez l'autre exprimer ses idées au même titre que vous. 2e décan, Mercure sera chez vous la semaine du 13, mais attention à sa dissonance trompeuse avec Neptune. Gare aux erreurs de lecture, d'écriture et aux lapsus. 3e décan, Mercure vous offrira des solutions à partir du 21.

Capricorne

Vos raisonnements ne vaudront pas tripette face à votre intuition. Vous aurez tout intérêt à écouter vos petites voix intérieures, ce sont elles qui y verront clair. Si vous cherchez à raisonner, à rationaliser, vous ne pouvez que vous tromper, être à côté de la plaque. Un proche pourrait aussi avoir un souci passager. 2e décan, Mars placera un petit obstacle sur votre route la semaine prochaine, ou il faudra vous battre contre un adversaire. 3e décan, Vénus se dégage d'Uranus, l'ambiance est de moins en moins tendue, mais quand même ! Vous êtes rancunier parfois.

Verseau

Mercure Sagittaire est très forte pour vous donner des idées et vous aider à façonner vos projets. Le problème c'est qu'elle peut être utopique par moments. Il va donc falloir faire un tri et mettre vos idées, vos concepts, à l'épreuve de la réalité. Ce sera la seule façon de savoir ce qu'ils valent (1er décan jusqu'au 12). 2e décan, le Soleil aussi éclaire votre secteur des projets et crée de l'espoir. L'espoir d'une évolution, d'une progression. 3e décan, Vénus dope votre séduction, vous rayonnez.

Poissons

Vos échanges seront votre principal souci, probablement parce que vous aurez un important rendez-vous, pour un travail peut-être, et que vous aurez le trac ; mais vous reprendrez vite confiance. Un conseil, mettez vos expériences en valeur, c'est ce qui fera la différence (1er décan jusqu'au 12). 2e décan, nous en reparlerons mais Mercure en Sagittaire compliquera un peu vos échanges la semaine du 13. 3e décan, vivement que Saturne dégage : ce sera fait le 20 décembre.