publié le 07/11/2017 à 06:33

Bélier

Vénus en Scorpion accentue vos flambées de passion, mais aussi votre jalousie et votre possessivité. Vous serez excessif et un peu brusque avec votre partenaire. 1er décan jusqu'au 15/11. Mais c'est peut-être l'autre qui sera jaloux/se et suspicieux, ce qui vous agacera beaucoup, mais juste un jour ou deux. 2e décan une opposition de Mars s'installe et vous n'avez pas intérêt à installer un rapport de force avec votre chéri/e ou avec un enfant. 3e décan, vous êtes en ordre dispersé ce matin...



Taureau

Vénus s'oppose à vous et accentue votre besoin d'être aimé de manière sincère, entière et exclusive. Cependant, vous ne serez jamais assez en confiance. Vous aurez toujours un doute au fond de vous, même si vous avez des preuves concrètes de la fidélité et de la constance de votre partenaire (1er décan jusqu'au 15). 2e décan, né vers le 1er mai, il se peut que vous soyez patraque ou que vous ayez mal quelque part, alors que vous croulez sous le boulot. 3e décan, un achat à faire ce matin ?

Gémeaux

Amour et machine à café feront bon ménager, 1er décan, vous pourriez en effet être séduit par quelqu'un avec qui vous travaillez, ou que vous voyez tous les jours, mais dans un autre cadre. Ce sera probablement très fugace, vous vous direz " tiens il/elle pourrait me plaire ", vous pourriez même éprouver du désir. 2e décan, Mars s'aligne avec votre Soleil et vous donne une énergie constructive (né autour du 1er juin) : soyez audacieux, entreprenant. 3e décan, vous risquez une petite déprime ce matin.

Cancer

Vénus est bien placée, elle occupe à présent un secteur lié au sentiment, vous les ressentirez très fort. Vous serez d'un romantisme exacerbé, mais vous aimez ça. Vous aimez éprouver de la passion, des frissons et pouvoir vous raconter une belle histoire dans votre tête. Vous avez jusqu'au 15, 1er décan. 2e décan, né autour du 2 juillet, vous vous en voudrez de quelque chose, à vous ou à un membre de la famille. 3e décan, vous ne serez pas très rationnel, mais votre intuition sera au top !

Lion

Bizarrement parce que ce n'est pas votre nature, vous n'aurez pas envie de montrer vos sentiments, vous serez très réservé et intériorisé sur ce que vous ressentez. Mais peut-être que la personne à qui s'adressent vos sentiments n'est pas approuvée par votre famille, ou qu'il s'agit d'un ou d'une ex. qui vous a fait souffrir (1er décan). 2e décan, né autour du 2 août, vous aurez des idées et les défendrez bec et ongles, il y aura des éclats de voix ! 3e décan, un projet vous tracasse un peu ce matin.

Vierge

Vos échanges amoureux, textos et autres mails, s'intensifieront, 1er décan jusqu'au 15 novembre. Mais vous devez veiller à ne pas submerger l'autre de vos messages. Il ou elle pourrait trouver ça bizarre et se sentir envahi. Si vous faites attention, la période sera très agréable, vous vous sentirez bien relié à l'autre. 2e décan, né vers les 2, 3 septembre, rendre service à quelqu'un ne vous apportera pas la satisfaction que vous en attendez ; on sera ingrat ! 3e décan, c'est un peu sombre ce matin.

Balance

1er décan, sans le vouloir vous susciterez la jalousie de votre conjoint ou d'un ami, parce que vous serez plutôt séducteur, parfois même sans vous en rendre compte. Chez la Balance, la séduction est naturelle, presque une seconde nature. Sachez rassurer votre partenaire ou ami, mais sans trop en faire non plus. 2e décan né les 3, 4 octobre, vous serez impatient, impulsif et certains pourraient se mettre très en colère, ce qui est rare ! 3e décan, vous sentez un vent de liberté ce matin.

Scorpion

Vous pourrez laisser libre cours à la force de vos sentiments et à votre manière d'aimer, très enveloppante. Mais vous faire aimer voire adorer sera aussi votre but. Evidemment, le 1er décan est aux premières loges jusqu'au 15, avec une rencontre Vénus/Jupiter pour ceux de fin octobre dont nous reparlerons. 2e décan, Mars s'adresse à vous jusqu'en janvier, votre énergie risque d'être à éclipses, votre volonté aussi. 3e décan, ce matin la Lune vous rend plus méfiant que d'habitude.

Sagittaire

En fait, Vénus se cachant dans l'ombre de votre signe, vous ferez des mystères sur vos sentiments. Mais vous pouvez aussi sembler très indifférent, peu attentif. Dans certains cas aussi, vous serez très critique avec l'objet de votre flamme, vous ne verrez que ses défauts et pas ses qualités (1er décan). 2e décan, Mars est de votre côté jusqu'en janvier et vous invite à concrétiser l'un de vos projets, mais un ami peut aussi poser problème. 3e décan, vous rejetez vos émotions ce matin.

Capricorne

1er décan, avec Vénus dans votre poche, vous aurez de jolies satisfactions sur le plan amical ; un ami/une amie sera reconnaissant de ce que vous faites pour lui. Mais la solidarité marchant dans les deux sens, si vous avez besoin d'un coup de main, on sera là pour vous. Le tout étant que vous ayez le courage de demander ! 2e décan, vous risquez d'avoir un petit différend avec votre supérieur, surtout si vous êtes du 1er janvier. 3e décan, il se peut qu'un collaborateur manque ce matin.

Verseau

La Vénus du Scorpion est trop jalouse et possessive pour vous, mais elle peut vous aider à atteindre l'un de vos objectifs d'ici quelques jours si vous êtes du 1er décan. Un résultat que vous attendez depuis longtemps et auquel vous ne croyiez plus, tant on vous avait dit que c'était impossible (né les 27, 28/1). 2e décan, Mars entame un transit qui va vous stimuler et vous inciter à vous dépasser dans ce que vous entreprendrez. L'action vous fera du bien ! 3e décan, vous êtes à moitié content de vous ce matin.

Poissons

Une période très positive autant pour votre vie sentimentale que pour vous personnellement. Vous avez retrouvé votre confiance en votre séduction. Vous l'aviez perdue peut-être depuis des années 1er décan, mais quelque chose fait qu'elle revient et cela vous rend heureux d'une certaine manière. 2e décan, Mars entame un aspect avec vous qui indique qu'il va falloir vous battre pour vous faire payer ou récupérer quelque chose. 3e décan, vous semblez mal luné ce matin.