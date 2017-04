L'horoscope du 24 avril 2017

publié le 24/04/2017 à 06:25

Taureau

Vous serez contrarié, parfois très mécontent, mais comme vous n'aimez pas montrer les aspects négatifs de votre personnalité, vous garderez le silence sur votre colère. Si vous vous ouvrez, ce sera à quelqu'un d'intime, votre conjoint par exemple, mais en public vous ne direz rien qui pourrait créer de la polémique. Par ailleurs, si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, il y a une nouvelle Lune le 26 qui devrait être positive : elle met l'accent sur un bel équilibre.

Bélier

La Lune se promène chez vous en ce début de semaine, ajoutant à votre adresse et à votre habileté à retourner les situations, une intuition et un instinct imparables. Vous saurez exactement quoi dire pour désarçonner vos interlocuteurs, les faire douter et les amener à reconsidérer leurs opinions. Toutefois, ils le feront peut-être pour avoir la paix ! 1er décan, vous aurez un vrai talent pour convaincre, et de plus Vénus revient chez vous vendredi. Vos amours seront en fête.

Gémeaux

Né en mai vous ne tiendrez pas en place en ce début de semaine, des perspectives excitantes auront un effet très stimulant, mais vous serez un peu trop nerveux. Vous aurez du mal à dormir et j'ai bien peur que cela ne dure jusqu'au week-end prochain. Cependant, Vénus fera son retour en Bélier ce vendredi et vous aurez certainement quelque chose d'agréable à faire ou à vivre à partir de ce jour-là. Et toute la semaine prochaine sera sur le même moule.

Cancer

Si vous ne voulez pas vous fâcher avec tout le monde, faites des efforts pour être moins agressif, moins provoquant dans votre manière de vous exprimer. Cela dit, vous serez un peu à fleur de peau toute la semaine si vous êtes du 3e décan, et il en sera de même la semaine prochaine. Vous partirez au quart de tour dès qu'on vous parlera d'un certain sujet et, pour beaucoup, c'est le 1er tour de l'élection présidentielle qui sera l'objet de tous vos ressentiments.

Lion

Vous essayerez de remuer les consciences toute la semaine en tenant des propos assez provocants sur l'avenir ; résultat, vous ferez peur à ceux qui vous entourent. Et comme vous êtes théâtral, que vous avez tendance à exagérer ce que vous pensez et les certitudes qui sont les vôtres, il y aura peut-être du vrai dans ce que vous direz, vous serez convaincu, mais vous irez trop loin par moments. Et ce n'est pas ainsi que vous convaincrez vos interlocuteurs, mais plutôt en les incitant à réfléchir.

Vierge

Ne tournez pas autour du pot pendant des heures, si vous avez quelque chose à dire dites-le, et sans vous préoccuper de ce que les gens peuvent penser de vous. Vous vous demandez si vos paroles ne vont pas déranger ? Quelle importance ? Ne gardez pas les choses pour vous, comme il vous arrive de le faire : qui vous dit que votre analyse de la situation ne sera pas très utile à certaines personnes. Seul le 1er décan doit veiller à contrôler une tendance à l'agressivité, voire à la colère.

Balance

Il y aura de la polémique et de l'agressivité dans l'air cette semaine et on sait que vous n'en êtes pas friand. Pourtant vos idées sont bonnes, exprimez-les quand même. N'ayez pas peur du conflit, vous vous en sortirez très bien même si vous dites des choses qui vont à l'encontre de ce que pensent généralement vos proches. 1er décan, vous aurez du courage à revendre et ne manquerez pas de dire tout haut ce que vous pensez, même si cela dérange autour de vous.

Scorpion

En période Taureau vous avez besoin de vrais échanges, or vos interlocuteurs ne seront pas dans l'échange. Ils ne chercheront qu'une chose, à vous convaincre. Or, vous n'avez aucune envie qu'on vous démontre par A plus B que vous avez tort de penser ce que vous pensez. La fin de la semaine risque d'être assez tendue autour de vous, il serait bon de trouver le moyen d'échapper à cette ambiance en prenant de la distance, réellement ou dans votre tête.

Sagittaire

Né en novembre, vous aurez affaire à forte partie ces prochains jour, vous affronterez un ou des contradicteurs coriaces dont vous ne vous déferez pas facilement. Mais heureusement, vous avez de la ressource et si vous reprenez les discussions la semaine prochaine, vos chances seront un peu meilleures. En revanche, ça devrait aller mieux pour le 3e décan puisque Vénus s'éloigne de Saturne et retourne en Bélier ce vendredi. Mais il faut encore rester sur vos gardes, Saturne est toujours là.

Capricorne

Ça démarre très fort ! Quel que soit votre décan, ce lundi ne sera pas la journée la plus calme de la semaine. Il faudra être offensif et défendre vos convictions. Le moins bien servi sera le 3e décan qui reçoit toute la semaine la dissonance de Mercure et Uranus. C'est-à-dire que vous entendrez tout et son contraire et que vous ne saurez plus quoi penser. D'habitude vous n'êtes pas influençable, mais la situation actuelle peut vous rendre un peu plus vulnérable dans ce domaine.

Verseau

Ceux de janvier seront pimpants, mais néanmoins prêts à en découdre pour affirmer leurs convictions. Vous connaissez bien la situation et vous savez quoi faire. Vous avez même plusieurs armes à votre disposition, de quoi damer le pion à vos contradicteurs. Le 3e décan n'est pas mal servi non plus, la conjonction de Mercure et d'Uranus est en harmonie avec vous et vous permet d'exprimer des idées qui ne sont pas politiquement correctes. Or vous adorez être incorrect...

Poissons

Il y en a qui sont en colère et qui ne décoléreront pas de la semaine, en particulier ceux de février. Vous en voudrez à quelqu'un de votre famille, de votre clan ou parti. Cela peut en effet être de nature politique et c'est peut-être à quelqu'un de votre parti, ou à votre parti lui-même que vous en voudrez pour les dégâts qu'il a faits et qui sont, selon vous, irréparables. 3e décan, cela ne va pas tarder à aller mieux, mais au prix d'un renoncement ou d'une difficile prise de conscience.