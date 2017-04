L'horoscope du 21 avril 2017

publié le 21/04/2017 à 06:27

Bélier

Une bonne configuration, vous serez actif et efficace côté boulot. Mais vous risquez de rechercher la polémique tant vous aurez besoin d'exprimer vos idées. Nous ne sommes plus qu'à deux jours du 1er tour de l'élection et comme le Bélier est souvent un militant (à défaut d'être un militaire), il se peut que vous vous passionniez pour une cause, pour un homme politique, pour un parti. En outre, avec Mars en Gémeaux il est possible aussi que vous fassiez quelques petits déplacements rapides.

Taureau

Pendant deux ou trois jours chacun, il ne faudra rien vous demander et surtout pas de l'argent. Avec Mars en Gémeaux, vous ne supporterez aucune requête. Mais il est possible qu'on vous prie de bien vouloir régler une somme que vous devez, une facture par exemple, ou que vous ayez à réclamer ce qu'on vous doit en mettant le poing sur la table, la bonne volonté de l'autre n'étant pas évidente. 1er décan jusqu'au 5 mai, 2e décan du 5 au 20 et 3e décan du 20 mai au 4 juin.

Gémeaux

Si Mars dans votre signe décuple votre énergie, vous en aurez parfois trop et cela vous poussera à faire mille choses en même temps et de manière brouillonne. Essayez d'exécuter vos tâches les unes après les autres, de manière à ne pas épuiser bêtement votre énergie. Mais vous pouvez aussi avoir à vous battre ou à vous défendre contre une attaque : un virus, une guêpe, etc. Gare aussi aux polémiques qui vireraient au conflit et à la fâcherie.

Cancer

Avec Mars dans un secteur d'ombre, vous risquez de rater l'un de vos objectifs, juste parce que vous aurez visé à côté. Préparez bien tout ce que vous ferez, plus vous serez rigoureux et appliqué, moins vous serez à côté de la plaque. Il se peut aussi, c'est une autre interprétation, que vous connaissiez une période de quelques jours (3, 4) où vous n'aurez pas la forme : une gastro, ou juste une indigestion, rien de très important apparemment.

Lion

Vous serez hyper-actif en ce qui concerne vos espoirs et vos projets. Vous y mettrez toute votre volonté, toutes vos forces, pour un résultat à la hauteur. Certes, vous ne chômerez pas et il faudra faire des efforts dans tous les sens, mais il semble que vous serez aidé activement. Soit par des alliés ou des amis, soit par le destin qui évoluera en votre faveur. 1er décan jusqu'au 5 mai, 2e du 5 au 20, 3e du 20 mai au 4 juin. Comme vous le constatez, il faudra être réactif car Mars est rapide.

Vierge

Mars en Gémeaux n'est pas un bon atout, mais on ne pourra pas vous reprocher de rester inactif. Il se peut même que vous vous épuisiez à vouloir trop en faire. Mais votre nature perfectionniste étant très accentuée, vous préférerez être dans le " trop " que dans le " pas assez ". En outre, vous pourriez avoir à faire travailler quelqu'un, l'un de vos enfants par exemple. A moins que vous n'ayez un petit problème avec l'un de vos supérieurs ou un parent. 1er décan jusqu'au 5 mai.

Balance

Vous bénéficierez d'une volonté et d'un dynamisme à toute épreuve, mais il ne faudra pas vous contredire quand vous exprimerez votre opinion personnelle. Nous sommes à quelques jours de l'élection présidentielle, vous prendrez probablement fait et cause pour l'un des candidats et tenterez de convaincre les autres de prendre la même direction que vous. Evidemment, vous rencontrerez des contradicteurs mais vous saurez défendre vos convictions.

Scorpion

Vous ne raterez aucune occasion de dire des vérités qui dérangent, et surtout celles que vos interlocuteurs cherchent à dissimuler. Cela vous amusera beaucoup. Parce qu'avec Mars en Gémeaux jusqu'au 4 juin, vous aurez envie de vous amuser aux dépends des autres et votre humour ne sera pas très tendre ! Par ailleurs, une histoire d'argent vous mettra en colère, ou vous obligera à agir dans l'urgence, ce que vous n'aimez pas faire.

Sagittaire

Mars s'oppose à vous jusqu'au 4 juin, une configuration qui vous demande d'être consensuel, de mettre de l'eau dans votre vin, même si vous faites semblant. Ce sera à la guerre comme à la guerre pour obtenir ce que vous voulez ! Attention aux rapports de force dans le couple, ne cherchez pas à avoir raison à tout prix sur l'autre, acceptez qu'il ou elle puisse avoir des idées différentes des vôtres, même si cela vous heurte. On ne peut pas être tout le temps d'accord avec vous !

Capricorne

Quel boulot ! Peut-être qu'il ne faudra pas vous en plaindre après tout, mais vous serez un peu débordé et aurez des horaires de dingue pendant quelques jours. Toutefois, il est possible aussi que vous ayez beaucoup à faire chez vous, si vous faites des travaux par exemple : il peut y avoir quelque chose à réparer, ou une pièce à redécorer. En tout cas, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Attention cependant aux petits conflits sur votre lieu de travail.

Verseau

1er décan pour l'instant : vous serez fier de vous et de ce que vous accomplissez. Vous mesurerez le chemin parcouru et vous direz que vous avez fait de bons choix. Vous en aurez d'ailleurs des échos parce que vous en serez récompensé d'une manière ou d'une autre. Les relations avec les enfants seront également au 1er plan et parfois un peu polémiques et si vous êtes artiste, vous serez saisi par l'urgence de " sortir " quelque chose.

Poissons

Un rien vous contrariera, vous serez sur les nerfs, à fleur de peau et il semble que seule l'action, le sport par exemple, vous permettra d'évacuer cet excès de stress. Car la présence de Mars en Gémeaux ne peut que créer un conflit intérieur, ou alors avec un membre de la famille, mais comme vous ne voulez pas faire de vagues, les énergies négatives risquent de s'accumuler en vous. Il faut les sortir ! 1er décan jusqu'au 5 mai, 2e décan du 5 au 20, 3e du 20 au 4 juin.