L'horoscope du 20 avril 2017

publié le 20/04/2017 à 06:23

Bélier

Mercure revient chez vous où elle va stationner sur Uranus et je pense que votre 3e décan n'est pas au bout de ses surprises ou de retournements de situation. Cela dit, il semble que cet aspect assez électrique va toucher tous les signes, le 1er tour de la présidentielle étant pour dimanche, peut-être que l'inattendu est au programme et que les électeurs vont faire démentir les sondages. Dont je ne connais rien puisque j'écris ces prévisions le 8 février !

Taureau

Bon anniversaire ! Une année intéressante pour ceux qui sont nés ces jours-ci, ils vont probablement pouvoir franchir un cap, changer de vie ou de style de vie. En effet, Uranus s'approche lentement de votre décan (le 1er donc), nous en avons déjà parlé, et cela peut avoir plusieurs interprétations, parmi lesquelles une remise en question de votre couple, ou (plus probable) de votre attitude dans le couple. Si on vous fait des reproches, prenez-les en compte.

Gémeaux

La conjoncture va vous ravir : plus il y a d'évènements inattendus plus vous aimez ça ! Vous allez donc être sur tous les fronts et commenterez la situation à loisir. Evidemment, le 3e décan sera plus concerné que les autres mais enfin, vu la station de Mercure, normalement tout le monde (les autres signes) devrait en avoir des échos. Mais il faut dire que le Gémeaux aimant particulièrement commenter l'actualité sera très à son affaire dans les prochaines semaines.

Cancer

Bienvenue au Taureau, le signe qui gère vos projets les plus agréables, ceux que vous caressez en rêve mais dont l'un pourrait se réaliser très prochainement. Surtout 1er et 2e décan. C'est un peu plus compliqué pour le 3e décan étant donné que Mercure va de nouveau former une dissonance avec vous et une conjonction avec Uranus. Une configuration qui pourrait affecter tout le monde dans la mesure où elle crée des surprises, de l'inattendu (élections ?).

Lion

Le Soleil Taureau va gérer vos réussites comme vos échecs, plus les événements auxquels vous accordez une importance particulière, comme l'élection à venir. Vous vous intéressez à l'avenir du pays et parfois même y participez. Sachez aussi que Mercure rétrograde en Bélier et va stationner sur Uranus, planète de l'imprévu, et qu'il peut donc y avoir de belles surprises dans les prochaines semaines. Et, a priori, tout le monde y sera plus ou moins sensible.

Vierge

Généralement, la période Taureau est chaleureuse et conviviale. Sauf que cette année au lieu d'être à l'aise avec les autres vous vous méfierez de tout et de tous. Vous aurez une légère tendance parano, qui s'exprimera davantage la semaine prochaine, probablement à la suite du 1er tour de l'élection présidentielle. Et vous, d'habitude si discret, vous aurez du mal à ne pas dire tout haut ce que vous pensez tout bas, parce que la situation sera trop contrariante selon vous.

Balance

Avec le Bélier, c'était le couple qui était au 1er plan, avec le Taureau ce sera l'argent du couple ou de votre entreprise. Vous pourriez faire quelques bénéfices. C'est très hypothétique mais le Taureau est conservateur et il se trouve que c'est un excellent négociateur. Toutefois, votre partenaire n'est pas à l'abri d'ennuis en tout genre, et ce depuis plusieurs mois, et il y a des chances pour que la situation commence à s'arranger. Il y a une lueur d'espoir.

Scorpion

Le Taureau éclaire votre secteur des accords, des contrats, mais aussi du couple et certains natifs du 1er décan pourraient vivre bientôt une remise en question. L'opposition d'Uranus a déjà plus ou moins commencé et vous en avez pour un bout de temps à comprendre ce que la vie vous demande. Par ailleurs, Mercure rétrograde retourne en Bélier où elle sera en conjonction avec Uranus jusqu'à la mi-mai. Nous n'avons pas fini d'avoir des surprises.

Sagittaire

Ce qui vous intéressera le plus pendant la période Taureau, ce sont les affaires du pays et donc l'élection présidentielle. Vous vivrez à son rythme chaotique. En effet, il peut y avoir des retournements de situation, vu que Mercure recule en Bélier (signe de combat) et qu'elle sera en conjonction avec Uranus, planète de l'imprévu. Nous pouvons donc tous nous préparer à avoir des surprises, dans un sens ou dans l'autre. En ce qui vous concerne, elles vous plairont, 3e décan.

Capricorne

Une période très profitable à votre bien-être, 1er et 2e décan surtout. Mais ce sera un peu renversant pour le 3e décan, soumis comme d'autres aux imprévus uraniens. Cela dit, vous les connaissez bien car cela fait un bon bout de temps que vous subissez la dissonance d'Uranus. Peut-être que la conjoncture va vous aider à prendre la décision de franchir le pas que vous devez franchir et que vous laissez traîner par peur de ce que cela implique, ou pourrait impliquer.

Verseau

Vous allez être super excité par la conjoncture, quel que soit votre décan, parce que vous aurez l'impression de pouvoir tourner une page, que c'est un nouveau départ. Le Taureau, qui prend les commandes aujourd'hui, est un des signes les plus importants de votre zodiaque personnel puisqu'il gère les bases sur lesquels vous vous construisez, ainsi que votre passé. La Tradition dit que c'est le début et la fin des choses... La fin d'un quinquennat, le début d'un autre ?

Poissons

Le mois Taureau est toujours propice à votre expression personnelle, alors le mieux pour faire entendre votre voix, c'est de vous rendre aux urnes ce dimanche. En général, quand vous n'êtes pas politisé de naissance, vous êtes un peu paresseux dans ce domaine... Mais votre voix compte, sachez-le ! Par ailleurs, certains natifs du 3e décan seront face à un problème financier inattendu et un peu compliqué à démêler. Patience, ça s'arrangera tout seul.