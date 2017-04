L'horoscope du 23 mars 2017

publié le 23/04/2017 à 08:10

Bélier

De retour chez vous, Mercure va à la rencontre d'Uranus et ça va faire du grabuge la semaine prochaine. Personne ne saura plus vraiment à quel saint se vouer, et vous le premier si vous êtes né après le 10 avril : la conjoncture sera électrique et pleine de rebondissements auxquels personne ne s'attend. En général, il ne faut pas grand-chose pour vous mettre la rate au court-bouillon tant vous êtes sensible et réactif, et là ce sera démultiplié par la conjoncture (jusqu'au 15 mai).

Taureau

Votre nature solidaire est au premier plan aujourd'hui mais c'est auprès des chats et des chiens perdus qu'elle s'exprimera. A la rigueur envers l'un de vos amis. Mais vous adorez les animaux et vous en occupez avec beaucoup d'amour, alors que votre intérêt pour le monde des hommes diminue lorsque que vous avez été déçu (si vous avez déjà de la bouteille). Le contact avec les animaux de compagnie, ou ceux de la ferme, vous rend meilleur c'est ainsi que vous le sentez.

Gémeaux

Un dimanche sans grand intérêt, qui vous voit ruminer certains problèmes, alors que votre nature vous porterait plutôt à les fuir. Mais là, ce n'est pas possible, surtout pour le 3e décan qui est, je vous le rappelle, face à Saturne. Il y a une notion de peur que quelque chose de négatif arrive, mais aussi une impression (parfois vraie) que rien de ce que vous désirez ne vous est donné. Et du coup, vous êtes un peu découragé, voire déprimé par moments.

Cancer

Sortez de chez vous, éloignez-vous de votre base, décidez de vous aérer autant les poumons que la tête. Vous verrez que votre stress se transformera en énergie. Certes, avec Mars en Gémeaux vous avez du mal à concentrer votre énergie et à l'utiliser à votre avantage... On pourrait même penser que vous êtes plus paresseux que d'habitude, aussi devrez-vous faire des efforts pour vous bouger un peu. Mais, au bout du compte, vous en tirerez du plaisir.

Lion

Vous ne pourrez pas y échapper, il faudra consacrer du temps à votre comptabilité, à la mise à jour de vos factures et des lettres de réclamations si on vous doit des sous. Cela vous prendra du temps sur vos loisirs, sauf peut-être né entre le 22 et le 26 juillet : vous bénéficiez d'un bon aspect de Mars qui indique que vous avez des projets pour la journée et que vous avez peut-être déjà travaillé sur votre comptabilité hier. En tout cas, vous vous sentirez libre de toute contrainte.

Vierge

Comme Claude François vous vous sentirez le mal aimé aujourd'hui, beaucoup auront le sentiment qu'on abuse de leur gentillesse et parfois de leur naïveté. Car si la Vierge est intelligente, elle peut aussi être un brin naïve et se faire manipuler. Surtout ceux qui sont face à Neptune, c'est-à-dire une partie du 2e décan (nés autour des 5, 6, 7 septembre). C'est ainsi que vous avez pu, dernièrement, vous faire " avoir " par quelqu'un de malhonnête.

Balance

Vous devez à tout prix profiter de ce dimanche pour ne rien faire. Il vous est conseillé d'oublier les autres et de penser à vous, la semaine prochaine ne sera pas facile. En particulier pour les natifs du 3e décan, confrontés à une conjonction de Mercure et d'Uranus qui risque de les remuer dans tous les sens (dans leur tête). En revanche si vous êtes du début du signe (né entre le 24 et le 27 septembre), vous aurez envie d'agir, de prendre des décisions et d'avoir de l'audace... Bravo !

Scorpion

Vous êtes parmi ceux qui ont le moins à se plaindre de la conjoncture, surtout si vous êtes natif d'octobre. Il y a une forte attraction entre vous et un/e autre. Cela peut autant être votre conjoint qu'une personne que vous venez de rencontrer et qui vous fait beaucoup d'effet. Toutefois, il y a une autre interprétation, moins fun : il se pourrait que vous ayez à subir une intervention chirurgicale d'ici les 5 ou 6 mai (1er décan). Eventuellement, pour certains, en ambulatoire.

Sagittaire

Il y a peu de chances pour que vous vous éclatiez aujourd'hui, au contraire vous serez avec quelqu'un d'enquiquinant, en particulier si vous êtes du 1er décan. Vous aurez l'impression qu'on vous cherche et ça ne sera pas faux. Mais ne soyez pas prévisible, ne tombez pas dans le piège en réagissant comme l'autre s'y attend. Une bonne dose d'humour, une moquerie suffiront à déstabiliser et à faire taire la personne en question. Mais il faudra vous contrôler.

Capricorne

Quelque chose, votre pudeur ou plus sûrement votre orgueil vous empêche de vous confier en ce moment, or vous en auriez bien besoin si vous êtes du 3e décan. Vous allez vers une période pleine d'aléas, notamment ceux qui sont nés autour des 15, 16, 17 janvier et pour faire diminuer les tensions internes il n'y a rien de mieux que de parler de ce qui vous contrarie tant. Mais que risquez-vous donc de si ennuyeux si vous vous confiez ? Posez-vous la question.

Verseau

Vous avez un rôle à jouer aujourd'hui : pousser vos proches et même de parfaits inconnus à aller voter. Et pourquoi pas participer au dépouillement ce soir ? Vous êtes en général une personne très investie dans le social et qui a besoin de se sentir utile à la communauté... La Lune, Vénus et Saturne étant en dissonance ce soir, pas sûr que le résultat du vote vous plaise ; et il se peut même qu'une partie des Français soit très mécontente du vote de l'autre partie.

Poissons

Chez vous, la Lune est conjointe à Vénus ce qui serait top si les deux n'étaient pas en dissonance frustrante avec Saturne. Vous serez apparemment très mécontent. Est-ce le résultat des élections qui en sera responsable ? Bon, ce n'est que le premier tour et il va certainement se passer des choses totalement surprenantes la semaine prochaine. Cela dit, vous pouvez bien sûr être mécontent et frustré pour d'autres raisons, notamment 3e décan du signe.