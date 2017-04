L'horoscope du 22 avril 2017

publié le 22/04/2017 à 07:59

Bélier

A part les natifs de mars, sûrs de leurs idées, vous serez tous perturbés parce que vos certitudes vacillent et que vous ne savez pas quelle direction prendre. Je suppose qu'il est question de politique et du candidat pour lequel vous allez voter demain ; si vous allez voter ! Parce que vous n'êtes pas franchement décidé pour l'un ou pour l'autre et vous seriez tenté par l'abstention. Mais n'avez-vous pas envie d'être parmi ceux qui décident de l'avenir du pays.

Taureau

Vous aurez beaucoup d'imagination, surtout en ce qui concerne l'avenir, mais ne lui laissez pas trop de liberté, le pays des bisounours vous tend les bras ! Votre positive attitude y sera pour beaucoup et votre optimisme fera certainement du bien autour de vous, d'autant plus que vous risquez d'être amicalement entouré, surtout si c'est votre anniversaire. Mais quelque chose sur quoi vous n'avez pas de contrôle pourrait vous ennuyer à l'arrière-plan, surtout 3e décan.

Gémeaux

Entre vos désirs et la réalité, il y a un gouffre en ce moment, et vu la conjoncture vous auriez intérêt à rester du côté de la réalité si vous ne voulez pas être déçu. Le contexte astral indique que vous pouvez en effet voir la situation telle que vous la rêvez et non telle qu'elle est réellement ; du coup, vous pourriez déchanter rapidement. Les plus enclins à vouloir se passer des contraintes de la réalité sont ceux nés autour du 4 juin et ceux nés après le 19 juin.

Cancer

Vous pouvez vous attendre à un agréable week-end, propice à une prise de distance et même à un départ en vacances. Changer d'horizon vous fera un bien fou, et ça tombe au bon moment, vous en avez besoin. 3e décan, vous devez en effet prendre des forces, vous ressourcer, car la semaine prochaine ne sera pas piquée des vers : il se peut que vous soyez perturbé par une conjoncture très électrique et qui peut vous inciter à changer d'avis toutes les cinq minutes.

Lion

Pas de dissonance sur votre signe, mais la Lune indique que vous ne serez pas d'humeur parce que vous pourriez avoir l'impression qu'on vous en veut. L'attitude de votre partenaire vous semblera ambiguë, et même peut-être froide dans certains cas. Au lieu de vous demander quelle mouche l'a piqué, demandez-vous plutôt si vous n'avez pas été un peu dur avec elle ou lui et si vous n'êtes pas en partie responsable de l'attitude de votre conjoint ou ami/e.

Vierge

Ce n'est pas un week-end de rêve, surtout pour ceux qui sont nés en fin de signe, après le 20 septembre. Vous serez obligé de prendre sur vous à tout moment. C'est peut-être un membre de votre famille qui vous inquiètera beaucoup, ou votre conjoint, et des idées négatives vous tourneront dans la tête. Ça ira mieux lundi ! 1er décan, c'est Mars qui vous cause problème car il y a un rapport de force dans l'air, ou de multiples efforts à faire pour terminer un travail.

Balance

Vous aurez besoin d'être occupé, de vous activer pour ne pas trop penser, surtout 3e décan. La conjoncture produit un climat instable qui crée quelques turbulences. Ce n'est pas du nouveau mais plus Mercure se rapproche de sa conjonction avec Uranus, exacte la semaine prochaine, plus l'ambiance risque d'être électrique. Cela dit, le climat politique pourrait y être pour beaucoup ! 1er décan, vous aurez besoin de prendre du recul, de vous sentir libre de vous exprimer comme vous le voulez.

Scorpion

Vous vous sentirez plus sentimental que d'habitude, en veine de câlins, mais notre pauvre Vénus n'est pas au diapason et vous risquez de vous sentir frustré. Soit parce que vous n'avez personne en ce moment, soit parce que votre partenaire sera plus distant que d'habitude. Vous le sentirez très bien d'ailleurs, alors pourquoi insister ? Pourquoi ne pas respecter ses désirs ? Si vous voulez qu'il respecte les vôtres, il faut être un peu plus à l'écoute.

Sagittaire

Vous aurez besoin de vous sentir stable et en sécurité, mais vos problèmes vous déstabilisent complètement ces jours-ci, si vous êtes né après le 19 décembre. Soyez patient car cela va encore être d'actualité jusqu'à vendredi prochain, mais ce sera de moins en moins présent et vous parviendrez à chasser les mauvaises sensations. Puis, la conjoncture se fera plus positive grâce à la présence de Vénus en Bélier ; mais c'est le 1er décan qui en profitera d'abord.

Capricorne

Votre ciel sera plutôt agréable pour ce week-end, un petit déplacement pourrait être au programme, de même que des visites et des discussions très intéressantes. Il est vrai que nous allons voter demain et que vous êtes conscient de l'importance de cette élection : il est rare que le Capricorne ne soit pas passionné par la politique. Mais la dissonance de Vénus et de Saturne pourrait indiquer que votre vote ne correspondra pas exactement à votre désir.

Verseau

Vous aussi vous êtes souvent un passionné de politique, mais aujourd'hui c'est plutôt l'argent et ce que vous pouvez vous acheter ou offrir qui vous intéressera. Veillez à ne pas dépasser les limites que votre banquier vous a fixées, même si vous êtes un rebelle ! Ce n'est pas dans ce domaine qu'il faut exercer votre rébellion contre l'ordre établi, car cela ne peut que se retourner contre vous. De toute manière, la dissonance Vénus/Saturne vous obligera, contre votre gré, à être raisonnable.

Poissons

Vous allez passer votre week-end à l'ouest, c'est-à-dire que vous serez dans un monde imaginaire où tout se manifeste selon vos désirs. Gare au retour sur terre, il peut être brutal pour tous les Poissons et en particulier pour ceux qui sont nés après le 18 mars et qui sont à la peine. Soit, vous avez de gros problèmes d'argent que vous trouverez le moyen d'ignorer ce week-end, soit vous avez une peine de coeur, un sentiment de perte que vous chercherez à oublier.