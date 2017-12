L'horoscope du 21 décembre 2017

publié le 21/12/2017 à 06:22

Bélier

Ce n'est pas votre semaine, 1er décan, la rencontre du Soleil et de Saturne crée un climat de rigueur qui vous empêche d'être vous-même. Ne luttez pas contre, vous y perdriez votre énergie et vous en avez besoin pour des actions plus positives, consistant à mettre le paquet pour atteindre le but que vous vous êtes fixé. 2ème décan, vous pourriez avoir déjà des échos de Saturne et du froid qu'elle peut créer dans votre vie. Mais vous avez d'agréables compensations ces jours-ci (né le 6 avril). 3ème décan, né le 14 avril, vous êtes pratiquement sorti d'affaire.

Taureau

Tous les avantages du Capricorne sont pour vous, 1er décan pour l'instant. Vous êtes écouté, respecté et parfois même récompensé pour la somme de votre travail. Un long travail que vous avez mené avec courage et persévérance. Certains auront envie de se cultiver davantage et pourraient même être avides de connaissances. 2ème décan, né après le 7 mai, vous serez fier du travail accompli récemment, on vous en complimentera d'ailleurs. 3ème décan, la Force commence à être avec vous (né le 11 mai).

Gémeaux

Vous devez considérer le temps comme un allié et non comme un ennemi si vous voulez bien vivre cette période dont vous aurez d'importants bénéfices 1er décan. Et pareil pour le 2ème décan si vous vous sentez impacté par Saturne et le Soleil, nouvellement arrivés en Capricorne. Cela va jouer sur votre comportement avec l'argent et vous apprendre, parfois à la dure, comment ne plus vous mettre dans d'impossibles situations. 3ème décan, vous n'êtes pas concerné pour le moment.

Cancer

Soleil et Saturne s'opposent à vous et vous incitent à craindre pour la stabilité de votre couple ou pour un engagement professionnel en passe de se terminer. Et qu'est-ce qui vous attend après ? C'est là tout le problème et le motif, légitime, de vos inquiétudes. Mais, Uranus en Taureau en mai, va vous arranger tout ça ! 2ème décan, vous aussi vous commencez à recevoir les influx de Saturne et les craintes qui vont avec (né les 2, 3 juillet). 3ème décan, Uranus est sur le départ (né le 17 juillet), la situation se détend.

Lion

Tout comme Saturne, le Soleil met l'accent sur votre quotidien et votre forme, en tout cas si vous êtes de juillet. Il va falloir accepter un changement, bon gré mal gré. Ce n'est pas pour maintenant, bien sûr, mais vous en avez déjà eu un aperçu en mai dernier et ce mois de mai 2018 sera celui des changements drastiques. 2ème décan, Neptune dans votre secteur financier doit vous engager à la plus grande prudence dans vos investissements et vos ventes. 3ème décan, pas de souci à l'horizon.

Vierge

La conjoncture est encore meilleure vous ne pourrez qu'être satisfait à terme, mais il faut attendre le 11 février, que Mars ne vous mette plus en colère 1er décan. Il se peut aussi que vous ayez un problème dans la maison, des travaux à faire, ou un déménagement à organiser. Ne paniquez pas, vous serez très bien après. 2ème décan, ça viendra pour vous aussi et dès à présent, Saturne peut donner plus d'équilibre à votre vie, et dans tous les domaines. 3ème décan, prenez un peu de temps pour vous.

Balance

Vous n'appréciez pas Saturne et vous n'aimerez pas non plus le Soleil en Capricorne qui signe l'arrivée de l'hiver, le froid et le manque de lumière qui vous déprime. On dit que vous êtes météo-sensible et tant qu'il y a du Soleil vous vous sentez bien. Mais la grisaille, accompagnée de pluie ou non, vous met d'humeur chafouine. 2ème décan, vous aurez les nouvelles que vous attendez, ou la visite espérée, à partir de samedi. 1er décan, né le 1er octobre, vous serez contrarié par une dépense obligatoire.

Scorpion

La conjoncture ne peut que vous plaire, dans la mesure où la curiosité sera votre principale qualité et si vous faites un travail de recherche, vous serez comblé. Souvent le Scorpion est psy, ou exerce un métier qui ressemble à celui de détective. Et avec les planètes en Capricorne, vous trouverez ce que vous cherchez. Le début du 2ème décan sera également impacté par cette conjoncture (né les 2, 3, 4 novembre). 3ème décan, vous vous poserez des questions un peu inutiles sur vos amours.

Sagittaire

Le Soleil à présent, plus Saturne dans un secteur d'argent, vous voilà au parfum : vous devez absolument contrôler vos dépenses ou certaines compulsions. Cela concerne le 1er décan et peut-être le début du 2ème qui, lui, sera certainement plus satisfait de Saturne dans la mesure où elle clouera le bec à Neptune, laquelle vous déstabilise depuis des mois, voire des années. Cela va peu à peu se rétablir, mais lentement. 3ème décan, Saturne est partie, les souris dansent !

Capricorne

Bon anniversaire à tous, votre année commence avec la conjonction Soleil/Saturne, un must pour vos ambitions mais pas du tout un must dans votre vie personnelle. Certes, cela dépend de la configuration de votre thème natal, mais Saturne est un symbole de solitude, de regrets, de retour sur le passé avec beaucoup de nostalgie (1er décan). 2ème décan, né vers les 7, 8 janvier, si vous avez des sentiments, des émotions, faites-vous violence et montrez-les ! 3ème décan, si un projet vous est proposé, considérez-le avec attention.

Verseau

La période Capricorne n'est pas la meilleure de l'année, en général vous attrapez quelque chose ou alors vous ne progressez pas si vous avez des objectifs. C'est un temps qui peut vous sembler long, mais qui est nécessaire à une réflexion sur ce que vous avez réussi l'année passée et ce que vous voulez réussir en 2018 (1er décan). Et Saturne va dans le même sens en vous obligeant à vous occuper de votre vie intérieure. 2ème décan, vous commencez à ressentir les mêmes influx si vous êtes du 31 décembre ou du 1er janvier. 3ème décan, vous n'y aurez pas droit cette année.

Poissons

La rencontre Soleil/Saturne est bonne pour vous, même si vous sentez que vous devez rester sur des rails et que vous n'avez droit qu'à très peu d'écarts. C'est le 1er décan qui est concerné pour le moment et qui ne peut que retirer des bénéfices d'une attitude rigoureuse et d'une discipline que vous n'avez pas toujours eue. 2ème décan, encore plus que le 1er décan, les futurs influx de Saturne vous seront nécessaires pour remettre de l'ordre. 3ème décan, un bon aspect de Pluton vous propose une renaissance.