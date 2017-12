L'horoscope du 20 décembre 2017

publié le 20/12/2017 à 06:19

Bélier

Les signes de début de saison, comme le vôtre, seront ennuyés par Saturne et par l'épreuve initiatique qu'elle vous envoie. 1er décan, toute progression est ralentie. Vous pouvez même connaître l'échec pour la première fois de votre vie, par exemple. Toutefois, pour certains, c'est un problème avec un parent âgé qui sera au premier plan. 2ème décan, Saturne ne tardera pas à se faire sentir (né les 31 mars, 1er et 2 avril) : impossible de progresser. 3ème décan, Saturne ce n'est pas pour tout de suite.

Taureau

Heureusement que Saturne s'aligne bien avec vous, elle jouera un important rôle de modérateur et d'organisateur dans les changements qui s'annoncent, 1er décan. Ça ne sera peut-être pas aussi brusque qu'on pourrait le penser, et vous avez le temps de vous y préparer, de prévoir les choses pour ne pas être trop déstabilisé (en mai). 2ème décan, les échos de Saturne ne peuvent que vous plaire et doper vos ambitions ; vous pouvez viser haut. 3ème décan, pas de gros problème à l'horizon.

Gémeaux

Vous, l'adolescent du zodiaque, vous n'aimez pas la vieille et sage Saturne, vous la trouvez barbante. Mais elle vous sera indispensable pour redresser votre situation. Surtout du côté des finances, le domaine qui est le plus souvent une source de problèmes pour vous. 1er décan et peut-être début du 2ème pour l'instant. Né début juin, il faut encore vous débarrasser de Neptune et ce sera fait fin février, début mars. Vous pourrez gagner davantage. 3ème décan, rendez-vous début janvier...

Cancer

Saturne s'oppose à vous depuis quelque temps et vous impose un choix qui ne vous plaît pas, mais ce sont les choses de la vie, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous devez vous séparer d'un bien immobilier, représenté par Saturne, ou d'une personne que vous connaissez depuis longtemps. Bref, ce n'est pas facile et le 2ème décan peut déjà en avoir des échos dans le domaine professionnel ou conjugal. 3ème décan, reste à recevoir Jupiter et à accepter de lâcher prise face au changement.

Lion

En ce qui vous concerne, Saturne occupe à présent un secteur qui représente votre travail quotidien, votre forme aussi, et il y aura des ratés dans ces domaines. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas progresser rapidement cette année, le temps vous semblera jouer contre vous, et certains auront quelques douleurs osseuses. 1er décan et début du 2ème, vous êtes concerné et cela va durer un an, mais vous ne sentirez Saturne que par périodes d'une quinzaine de jours. 3ème décan, poursuivez votre rêve.

Vierge

Une bonne conjoncture pour vous, constructive et équilibrante dans le domaine sentimental, 1er décan. Même si vous êtes seul, vous en serez satisfait. Probablement parce que vous avez beaucoup donné et que vous avez besoin de vous récupérer, et même parfois de vous reconstruire suite à une relation toxique. Et cela vaut aussi pour le 2ème décan, qui a eu des problèmes toute l'année, que ce soit relations ou argent. 3ème décan, vous allez bientôt pouvoir enfin respirer.

Balance

Vous faites partie de ceux qui n'apprécieront pas Saturne, peut-être serez-vous pressé de vendre un bien et ça ne se fera malheureusement pas dans les temps. Mais vous pouvez aussi avoir des problèmes si vous faites des travaux chez vous, ou alors l'un de vos enfants peut quitter le foyer alors que vous n'êtes pas prêt. 1er décan et début du 2ème pour l'instant. Il se peut aussi que vous ayez à quitter un endroit où vous avez longtemps vécu. 3ème décan, Uranus vous secoue un peu aujourd'hui.

Scorpion

Saturne sera très intellectuelle en ce qui vous concerne. Un travail d'écriture pour les uns, un apprentissage ou même une reprise de vos études pour les autres. En tout cas, il y a un travail de mémorisation, il faudra retenir quelque chose. À moins que, dans un autre registre, vous ne vous éloigniez de certains de vos proches. 1er décan et début du 2ème, vous risquez de vous isoler sans vraiment le vouloir, à cause de votre caractère. 3ème décan, Jupiter n'est pas loin et peut vous ouvrir des portes.

Sagittaire

Vous ne reverrez plus Saturne avant 29 ans, bon vent ! Cela dit, cette planète vous a construit et vous a obligé à reconnaître votre humaine et humble condition. Elle va occuper le 1er décan du Capricorne et votre 1er décan va devoir faire attention côté finances. A moins qu'il n'ait la sagesse d'économiser et d'amasser. 2ème décan, Saturne n'est plus là, tant mieux, mais Neptune vous fragilise toujours (né vers le 4 décembre). 3ème décan Vénus et Uranus font battre votre cœur plus vite.

Capricorne

A votre tour d'accueillir Saturne, 1er décan pour l'instant, et donc d'affronter des situations qui vous feront grandir en sagesse et diminuer en orgueil. Simplement parce que vous serez face à un ou des événements qui vous démontreront que vous n'avez pas tout pouvoir et que c'est la vie qui décide, au bout du compte. 2ème décan, vous pourriez ressentir les influx de Saturne, mais vraiment a minima, comme un pitch de ce qui peut se passer. 3ème décan, Jupiter n'est plus très loin de vous.

Verseau

Avec Saturne en Capricorne, vous pourriez penser avoir déjà tout vécu, tout expérimenté, mais la conjoncture risque de vous prouver le contraire. 1er décan pour l'instant. Il y a peut-être un domaine que vous n'avez pas encore exploré ? Mais vous pouvez aussi avoir des disparitions autour de vous, des amis qui partent. 2ème décan, né les 30, 31 janvier, vous pourriez vous aussi sentir les influx de Saturne, mais de manière très légère semble-t-il. 3ème décan, un projet vous réjouit, probablement un départ en vacances ?

Poissons

Saturne va jouer un rôle constructif et vous permettra, natif de février, de vous entourer d'un solide cercle d'amis ou d'un bon réseau professionnel. Pluton a déjà joué ce rôle il y a quelques années, mais vous avez pu refuser ce que la planète vous proposait, ou vous faire des relations et avoir perdu ce réseau au fil du temps. 2ème décan, quand le moment sera venu (sous peu) vous aussi vous aurez droit à une construction plus solide de vos relations, dont vous avez grand besoin ! 3ème décan, ça sent très bon pour vous...