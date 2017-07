L'horoscope du 13 juillet 2017

publié le 13/07/2017 à 06:23

Cancer

L'idée de partir en vacances pourrait vous réjouir, mais pas l'action en elle-même. On sait à quel point vous êtes sensible à tout ce qui va avec les verbes partir ou quitter. Or, les vacances signifient que vous allez quitter votre maison, partir, bref vous aurez forcément un pincement au cœur et surtout des humeurs en dents de scie qui ne seront que l'expression de votre moment de détresse intérieure. 3e décan, il va falloir tenir bon la barre pendant quelques jours encore (jusqu'à jeudi prochain).

Bélier

Vous risquez d'être totalement à l'ouest, la tête ailleurs, alors ne prenez pas le volant aujourd'hui, ou faites l'effort immense de le laisser à votre conjoint, par exemple. Je parle d'effort car votre signe, plus que les autres, aime conduire (dans tous les sens du terme) et même faire de la vitesse... Mais il faut savoir reconnaître quand vous êtes fatigué. A cause de cela, vous pourriez mettre les autres en danger parce que vous ne serez pas à cent pour cent concentré. Et ce n'est pas à négliger...

Taureau

Je m'adresse à vos proches : votre Taureau sera très serviable aujourd'hui, vous pouvez tout lui demander, sauf la lune bien sûr, il/elle ne pourra rien vous refuser. J'espère pour vous que votre entourage n'exagèrera pas et ne vous demandera pas plus que vous ne pouvez donner. Vous serez de bonne composition, certes, mais pas au-delà d'une certaine limite. Toutefois, il est vrai que parfois, et selon votre expérience, les autres ne savent pas où sont les limites...

Gémeaux

2e décan, on vous tiendra un discours qui vous paraîtra vrai et juste. Mais ne vous fiez pas aux apparences et allez voir ce qui se cache derrière ces belles paroles. En particulier né autour des 4, 5, 6 juin : vous êtes toujours parmi ceux qui sont le plus sensibles à cette trompeuse Neptune qui trône au zénith de votre ciel. Mais vous pouvez aussi avoir beaucoup de mal à vous fixer en ce moment ou à trouver un job dans lequel vous auriez envie de rester.

Lion

2e décan l'harmonie Mercure/Jupiter bat son plein et si elle se manifeste aujourd'hui ce sera à travers l'argent. Une affaire peut vous rapporter une somme substantielle. Tous ceux qui sont nés autour des 7, 8, 9 août en auront forcément des nouvelles ; mais cela se jouera éventuellement dans un autre domaine, que l'on ne peut définir qu'avec l'aide de votre thème personnel. 3e décan, vous pourriez avoir des coups de pompe en ce moment, mais ce sera terminé après jeudi prochain.

Vierge

L'un de vos amis ou alliés professionnels risque de vous embrouiller l'esprit et de faire vaciller l'une de vos certitudes. Ne vous laissez pas trop influencer, 2e décan. Soyez très vigilant s'il s'agit d'argent, car on peut vous inciter à faire des bêtises dans ce domaine : ne signez rien, ne promettez rien, ne donnez rien dans les dix jours qui viennent : il est possible qu'il y ait de l'arnaque dans l'air. Mais cette arnaque peut aussi être sentimentale, certains d'en apercevront avec tristesse.

Balance

Un jeudi placé sous le signe du labeur car même en vacances vous serez préoccupé par des problèmes de logistique et parfois par des appareils qui ne marchent pas. Il n'est pas impossible aussi que vous partiez aujourd'hui pour votre destination de vacances et dans ce cas vous aurez la désagréable impression d'avoir oublié plein de choses, mais ça ne sera pas la réalité C'est le fait de partir qui, au fond de vous, vous donnera envie de retourner chez vous sous n'importe quel prétexte.

Scorpion

Une belle journée vous attend, vous serez positif et du coup tout ce qui se passera sera positif. En effet, le ciel dit que vous serez le maître du jeu aujourd'hui ! Tout dépendra de vous, de vos humeurs, et en premier lieu vos relations avec ceux qui vous entourent. Certains natifs du 2e décan pourraient cependant être préoccupés, à l'arrière-plan, par un problème concernant leur forme ou celle d'un proche. Une inquiétude présente depuis quelque mois.

Sagittaire

Vous chercherez, le plus souvent en vain, à oublier, à effacer même les émotions liées à une situation qui vous oblige à remettre vos principes en question. 2e décan, Il est vrai qu'en temps normal vous parvenez à mettre de côté ce qui vous dérange et à faire comme si ça n'existait pas. Mais, en la circonstance, cela semble impossible ou alors vous êtes dans le déni et ce n'est pas idéal si vous voulez progresser et vous développer, ce qui est le but de tout Sagittaire qui se respecte.

Capricorne

Vous aurez en quelque sorte le monopole du coeur, 2e décan, on appréciera votre dévouement. En revanche, né après le 15 janvier, une mini-tempête vous guette. Nous en parlons depuis quelques jours et ce sont surtout ceux qui sont nés après le 17 qui sont sous les rayons électriques d'Uranus et de Mars jusqu'à jeudi prochain. Vos plans pourraient être bouleversés par exemple, soit par un impondérable, soit parce que vous le déciderez tout d'un coup, sur un coup de tête.

Verseau

Quelque chose semblera vous tomber du ciel et a priori ce sera de l'argent, 1er et 2e décan. Mais 3e décan, c'est un problème pratique qui pourrait vous fondre dessus. Quelque chose que vous devrez régler rapidement comme une panne, un dysfonctionnement concernant un objet ou un outil dont vous vous servez quotidiennement. Dans certains cas, il peut s'agir de votre voiture qui a un bug, alors que vous devez la prendre pour partir en vacances... par exemple.

Poissons

A cause de la rencontre Lune/Neptune, le 2e décan se sentira vaseux ou alors fragilisé. Vous serez donc plus vulnérable aux influences, il faudra vous protéger. Si vous ne savez pas le faire tout seul, demandez à l'un de vos proches, expliquez-lui que vous avez une faiblesse passagère et que vous avez besoin de ses conseils ou qu'il (elle) vous serve de bouclier face à une personne à laquelle vous avez du mal à résister parce qu'il/elle exerce un pouvoir sur vous. En revanche, 3e décan votre volonté et votre détermination sont au top.