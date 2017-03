L'horoscope du 04 mars 2017

publié le 04/03/2017 à 07:31

Bélier

Vous serez très attirant aujourd'hui et c'est votre humour qui sera votre principal allié. Mais attention, vous exagérerez le trait et pourriez blesser certains proches. On ne peut pas dire que vous saurez vous mettre des limites et il est clair que cela peut déraper ; souvent vous feriez des pieds et des mains pour un bon mot et vous ne vous empêchez pas d'outrepasser les règles... Né autour des 2, 3 avril, Vénus entame sa rétrogradation et vos passions risquent de reculer elles aussi.

Taureau

Vous aurez le don de deviner ce dont vos proches ont besoin et votre objectif sera de leur faire plaisir. Mais ne vous oubliez pas : vous devez aussi avoir du plaisir. Le plaisir de donner bien sûr, mais aussi d'obtenir une forme de reconnaissance, ne serait-ce que de chaleureux remerciements. Vous avez compris très tôt dans votre vie que tout était échange et que si vous donniez vous deviez recevoir en retour. Mais hélas, les autres n'ont pas compris les mêmes choses que vous !

Gémeaux

Mal lunés, les natifs de début juin se sentiront dévalorisés, mal considérés, mais il est clair que c'est la dernière fois que vous êtes ainsi infériorisé par Neptune. En tout cas si vous êtes des 1er, 2, 3 voire 4 juin. Neptune cesse de faire dissonance avec vous, mais ne lâchera pas pour autant le 2e décan, et donc ceux qui sont nés après le 4. Vous aurez des prises de conscience, mais il faudra un certain temps avant que vous ne compreniez tous les tenants et les aboutissants de ces prises de conscience.

Cancer

Vous aurez l'impression de manquer de chance, que tout va de travers, mais croyez-moi ça ne sera qu'une impression, basée sur une mauvaise appréciation des détails. Vous leur donnerez trop d'importance et pouvez même vous tromper totalement sur le sens que vous allez leur donner. Aussi, restez sur la réserve (et pas sur la défensive) et attendez demain, ou encore mieux lundi, et vous verrez que vous ne penserez plus de la même manière.

Lion

Ce week-end, vous serez plus préoccupé par des projets à concrétiser que par la réalité. Vous regarderez loin devant et parfois trop loin pour vraiment y voir clair. Mais l'avenir sera un agréable refuge, par rapport à un présent que vous trouvez peu agréable. Et il est vrai qu'avec les dissonances sur Neptune, il pourrait y avoir eu un ou des événements propres à vous révolter et à vous indigner. Surtout si vous êtes du 2e décan, né vers le 4 août.

Vierge

Un week-end pas très agréable pour ceux de début septembre, leurs pensées tourneront en boucle autour d'un problème qu'ils connaissent bien, l'argent. Vous avez pu vous faire avoir par quelqu'un, être escroqué, ou avoir fait de mauvais investissements et aujourd'hui vous en payez le prix. Mais, c'est promis, le vilain aspect de Neptune qui vous embête depuis des années se termine, il faut juste tirer les conséquences de ce qui s'est passé.

Balance

Vous être loin d'être mal servi, au contraire. Que vous soyez encore en vacances ou non, vous aurez la possibilité de vous évader et d'alléger le poids sur vos épaules. En réalité, c'est surtout le 3e décan qui est ennuyé par des contraintes et par un manque de liberté qui se fait cruellement ressentir. 2e décan, né autour du 6 octobre, vous allez prendre du recul par rapport à une relation récente et qui demande réflexion. Apparemment vous êtes allé un peu trop vite.

Scorpion

Si vous avez l'intention de dire des méchancetés aujourd'hui, n'oubliez pas ce qu'a dit Sénèque, à savoir que toute méchanceté a sa source dans la faiblesse. Et toc ! Il faut en effet, à mon sens, se sentir bien impuissant pour envoyer des " scuds " à vos proches afin de les faire vaciller. Maintenant, si la méchanceté est la base de votre humour, prenez des précautions oratoires, avertissez les autres qu'il n'y a rien de personnel...

Sagittaire

Vous êtes aujourd'hui encore sous l'influence pernicieuse de Mercure et Neptune, auxquelles se rajoute la Lune. Vous n'écouterez rien ni personne, à votre détriment. Vous aurez la (fausse) sensation qu'on veut vous manipuler, vous faire dire des choses que vous n'avez pas envie de dire... Et s'il est question d'amour, vous vous sentirez un peu prisonnier face à un éventuel engagement et aurez envie de fuir. Ce que vous regretterez plus tard...

Capricorne

Vous serez pris d'une frénésie de rangement, de tri, de classement et si cela n'a rien de concret, c'est dans votre tête et dans vos idées que vous ferez le grand ménage. Vous aurez besoin de passer un grand coup de balais, probablement parce que vous allez installer de nouveaux concepts et vous mettre à penser de manière un peu différente. Surtout à propos d'une situation qui vous enferme, qui vous empêche d'être vous-même (né autour des 8, 9, 13 ou 14 janvier).

Verseau

Vous vous demanderez si c'est du lard ou du cochon et pourtant vous pouvez y croire, que vous soyez du 2e décan avec une histoire de coeur, ou du 3e avec une réussite. Il est vrai que la conjonction Mercure/Neptune peut vous inciter à vous mentir à vous-même ou à cacher certaines vérités aux autres ; mais vous pouvez aussi être victime de la duplicité de quelqu'un qui vous fera croire des choses que vous ne croiriez pas en temps normal. Mais le temps n'est pas normal...

Poissons

La conjonction Mercure/Neptune est à son maximum et se défera rapidement. Soyez attentif à bien utiliser votre intuition et à ne pas vous persuader de choses fausses. Parce que vous êtes souvent de ceux qui veulent avoir raison à tout prix, ce qui sera le cas aujourd'hui et vous risquez d'être totalement dans l'erreur. N'affirmez rien avant d'avoir vérifié au moins de deux sources différentes que vous n'êtes pas en train de dire des contre-vérités.