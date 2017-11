L'horoscope du 3 novembre 2017

publié le 03/11/2017 à 06:23

Bélier

Jusqu'à dimanche, vous aurez un petit vélo dans la tête car une question d'argent vous turlupinera. Chacun à sa manière, vous chercherez une solution au problème. C'est surtout le 1er décan qui pourrait avoir à se plaindre d'un manque, Saturne étant déjà, plus ou moins, en dissonance frustrante avec vous. 2e décan, vous aussi vous vous poserez des questions, probablement sur la meilleure façon d'améliorer vos revenus. 3e décan, né après le 16/4, vous prendrez conseil et vous aurez raison.

Taureau

Vous êtes les vedettes de cette fin de semaine, tout décan confondu. La Lune est chez vous et accentue votre sensibilité, votre bienveillance, et ce jusqu'à dimanche. 1er décan, l'opposition Lune/Jupiter pourrait produire de l'excès dans le domaine émotionnel, à moins que vous ne trouviez qu'on est injuste avec vous ! 2e décan, vous serez sensible à la pleine Lune de demain qui opposera votre signe et le Scorpion. Votre sommeil ne sera pas top ce soir. 3e décan, né après le 17/5, ouvrez le dialogue !

Gémeaux

Vénus est en vedette ces jours-ci, vous passerez de bons moments natifs de la fin du signe. Surtout si vous avez pu intégrer les leçons que Saturne vous a envoyées. Elle vous a dit, entre autres, que vous deviez accepter que la vie ne soit pas une éternelle fête et que vous ne pouvez pas vivre que le moment présent sans penser aux conséquences. 2e décan, courage, vous allez bientôt être dynamisé par Mars, vous aurez plus de volonté. 1er décan, vous serez sportif (en vrai ou en chambre).

Cancer

Vous avez d'agréables projets pour le week-end qui vont vous remettre d'équerre, 3e décan. La dissonance de Vénus se termine et les tensions iront en s'apaisant. Mais Uranus est encore rétrograde et pour que ce soit vraiment fini, il faut être un peu patient : Uranus redevient directe le 3 janvier 18. Après ça ira vite. 2e décan, un bon week-end pour vous aussi, grâce à la pleine Lune de demain, elle vous plaira. 1er décan, hélas Mars fait toujours des siennes et vous tourmente (né fin juin).

Lion

Votre travail vous tracassera à l'arrière-plan week-end, mais rien ne pourra vous empêcher de faire ce que vous avez prévu avec vos amis ou avec la famille. Certes, vous serez partagé entre plaisir et devoir, comme nous l'indique la pleine Lune de demain dont nous reparlerons (2e décan). 1er décan, un week-end où, apparemment, vous allez pouvoir bouger, un petit déplacement au programme ? 3e décan, il se peut que vous ayez une décision à prendre concernant un projet.

Vierge

Mettez-vous au vert et si vous y êtes déjà, alors essayez la méditation, la relaxation, tout ce qui pourra vous aider à vous détendre et à ne pas être victime de vos pensées. Le problème est récurrent, c'est votre façon d'aborder la vie mais elle est excessive en ce moment. Il faudrait que vous rétablissiez l'équilibre ! 1er décan, vous serez assez relax et, étonnamment, le 2e décan aussi. C'est le 3e qui sera le moins " tranquille " puisque c'est lui qui fera travailler ses neurones à plein rendement.

Balance

Vous êtes toujours en plein ramdam, avec une importante remise en question à gérer si vous êtes du 3e décan. Mais les tensions iront en s'apaisant après dimanche. D'ici là comme vous en avez ras-le-bol, vous risquez de prendre une décision, ou d'être sur le point de la prendre sans oser le faire. En tout cas, bon courage car ce n'est pas facile ! 2e décan la pleine Lune s'occupera de vous, nous en reparlerons demain. 1er décan, né le 1er octobre, comment éviter le conflit ? Difficile...

Scorpion

La Lune s'oppose à vous, 1er décan, ainsi qu'à Jupiter. Vous risquez d'être plus émotif et sensible que jamais. Toutefois, un coup de chance est aussi très possible. On peut en effet vous faire une offre, une proposition et vous hésiterez si vous êtes né après le 28 octobre. Mais, à terme, ça ne fera pas un pli ! 2e décan, le zodiaque vous fiche la paix et il n'est pas exclu que vous trouviez la journée un peu ennuyeuse. Une invitation pourrait être dans l'air. 3e décan, né après le 19/11, privilégiez le dialogue.

Sagittaire

Essayez de bien vous organiser et de respecter vos horaires, sinon vous serez vite débordé et vous ne ferez rien de bon. Bien s'organiser est le début du succès. Cela touche surtout le 1er décan, d'autant plus que Lune et Jupiter s'opposent. Il se peut aussi que vos émotions vous perturbent et perturbent votre organisation. 2e décan, l'ennui c'est encore et toujours l'aspect de Neptune qui est lui, des plus perturbateurs et peut se révéler déprimant. 3e décan, né vers le 17/12, un imprévu, une surprise...

Capricorne

Une journée qui pourrait être excellente pour le 1er décan, si la dissonance de Mars ne venait pas faire tache dans le joli tableau. Vous avez un peu trop sur les épaules. On vous colle des tâches supplémentaires peut-être... Ou alors vous êtes en désaccord avec l'un de vos supérieurs qui n'est jamais content de rien. 2e décan, c'est demain qui sera plus remarquable car vous serez sensible, dans le positif, à la pleine Lune qui opposera Taureau et Scorpion. 3e décan, né avant le 15 janvier, vous êtes débarrassé de l'instabilité uranienne.

Verseau

Vous êtes stimulés natifs de fin janvier, votre énergie est au top et elle s'épanouit dans une volonté de convaincre le monde que vos opinions sont les meilleures. Il est vrai qu'on a parfois beaucoup de mal à vous contredire tant vous êtes persuadé de détenir la vérité. 2e décan, vous serez le plus sensible demain à la pleine Lune qui opposera Taureau et Scorpion, des signes fondateurs de votre zodiaque. 3e décan, il faut trier le bon grain de l'ivraie, toutes vos idées ne sont pas géniales !

Poissons

Vous aimez vous cultiver, apprendre des choses, vous intéresser à des sujets qui ne sont pas toujours grand public. Ainsi, vous êtes attiré par le mystère, l'ésotérisme. La religion peut aussi vous passionner, justement parce qu'elle est un mystère au sens sacré du terme, surtout avec Neptune chez vous ! 1er décan, vous lirez quelque chose sur le sujet. 2e décan, vous avez peut-être rejoint une communauté qui pratique une religion, 3e décan, né après le 15 mars, tout est encore très ralenti, voire freiné.