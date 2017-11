L'horoscope du 2 novembre 2017

publié le 02/11/2017 à 06:34

Bélier

Chez vous, 3e décan, la Lune rejoint Uranus et cela crée des remous, plus intérieurs qu'extérieurs. Néanmoins, un membre de la famille peut aussi vous exaspérer. Cela dit, vous êtes vite excédé en ce moment et cela fait déjà un moment que cela dure, la présence d'Uranus chez vous y étant pour quelque chose (jusqu'en mai 18). 2e décan, renforcez vos défenses immunitaires, elles pourraient s'être affaiblies depuis quelques mois. 1er décan, continuez à accepter les compromis, c'est votre intérêt.

Taureau

C'est toujours un peu orageux au bureau, ou alors avec une personne que vous voyez quotidiennement et que vous trouvez agressive avec vous, natif du 1er décan. A moins que vous n'ayez mal quelque part, surtout si vous êtes né après le 26 avril. En principe ça ne devrait durer que 3 ou 4 jours, inutile de vous prendre la tête. 2e décan, le Soleil commence à vous envoyer des influx qui vous invitent à donner un coup de collier dans vos activités. 3e décan, un petit incident pourrait gâcher votre journée.

Gémeaux

Décidément, votre projet de changer de boulot a pris un coup dans l'aile, vous trouvez toujours une bonne raison de rester là où vous êtes, et ça ne vous ressemble pas. Cela concerne surtout les natifs du 3e décan qui, à cause de Saturne hésitent à se lancer dans une nouvelle aventure, qui pourtant vous remotiverait. 2e décan, soyez un peu plus attentif aux autres, vous êtes un peu trop centré sur vos problèmes (né début juin surtout). 1er décan, né autour du 28/5, une opération séduction est en cours.

Cancer

De nouveau vous vous sentirez obligé, presque contraint et forcé par une situation que vous n'avez pas souhaitée et sur laquelle vous n'avez aucun pouvoir, 3e décan. Nous en avons souvent parlé, cela peut autant concerner le domaine familial que professionnel où une nouvelle direction pourrait vous faire des misères. 2e décan, vous êtes à l'abri de tout souci, mais une situation réveillera vos angoisses de perte après janvier. 1er décan, né vers le 28, auriez-vous mal quelque part ?

Lion

Tout baigne, surtout pour ceux qui sont en vacances, mais ce n'est pas mal non plus pour les autres car il peut y avoir une reconnaissance de vos compétences. Cela pourrait concerner exclusivement le 3e décan, qui reçoit un bon aspect d'Uranus activé aujourd'hui. Mais un projet peut aussi faire un pas en avant. 2e décan, vous avez mille idées en tête, passez-les à l'épreuve de la critique avant de les communiquer. 1er décan surveillez votre langage, un peu dur ces jours-ci.

Vierge

3e décan vous avez raison de compter sur une rentrée d'argent et cela devrait se faire d'ici mardi prochain. Mais vous pouvez aussi avoir un achat plaisir en prévision. Quelque chose dont vous avez envie ou... besoin. Côté coeur, surveillez vos élans de jalousie ou ceux de votre partenaire, ne rentrez pas dans son jeu. 2e décan, vous non plus ne rentrez pas dans les jeux parfois pervers de l'un de vos proches ou du partenaire. 1er décan, aucun souci en prévision mais vérifiez votre ascendant.

Balance

Il y a du chahut dans l'air si vous êtes né après le 17 octobre, cela concerne le domaine relationnel. Vous savez que vous devez changer de schéma, non ? Parce que ça fait maintenant plus d'un an qu'Uranus vous envoie des messages, pas toujours agréables, comme quoi il faut que vous soyez plus indépendant. 2e décan, vous êtes passé par les fourches caudines d'Uranus et ne me dites pas que cela n'a rien changé dans vos relations affectives. 1er décan, né vers le 30/9, du calme !

Scorpion

Un petit incident dans le travail vous contrariera 3e décan, probablement plus technique que relationnel. C'est peut-être le moment de changer votre ordinateur ou tout autre instrument de travail qui a fait son temps ? A moins que votre méthode de travail et votre organisation ne soient à revoir. 2e décan, né autour du 17, il se peut que vous ayez un coup de fil surprise, ou que vous entendiez une nouvelle qui vous surprendra. 1e décan, vous aurez du mal à prendre une décision (né autour du 30 octobre).

Ça boume pour ceux qui sont nés après le 16 décembre, des expériences successives sur 18 mois vous ont permis de modifier l'image que vous avez de vous. Vous avez changé, vous savez ce que vous voulez, vous en profiterez quand Saturne aura terminé sa dissonance (décembre). 2e décan, la Lune vous envoie des influx qui décuplent vos émotions, essayez de ne pas trop les fuir, elles sont positives ! 1er décan, vous êtes à fond sur un projet et votre réseau relationnel peut vous aider.

Capricorne

Des remous pour ceux du 3e décan qui, pour les uns aspirent à un changement et pour les autres se font imposer ce changement. De toute façon, Il faudra l'accepter. Vous ne pouvez pas résister éternellement et vous finirez probablement par y trouver du bon, même si pour l'instant ce n'est pas du tout ce que vous pensez. 2e décan, les influx de Neptune peuvent aussi vous avoir entrainé à élargir vos connaissances, voire à apprendre quelque chose. 1er décan, toujours en rogne ?

Verseau

Né après le 13 février, vous aussi vous avez changé quelque chose en vous ou autour de vous et apparemment vous l'avez fait de gaieté de coeur et en tirez du profit. Vous avez pu déménager et vous créer un nouvel environnement amical, apprendre une nouvelle langue, un nouveau moyen de communiquer. 2e décan, Jupiter va bientôt trôner au zénith de votre ciel, et déjà un objectif pourrait être pratiquement atteint. 1er décan, vous aurez tendance à vous battre et à débattre pour défendre vos idées.

Poissons

Vous n'en êtes peut-être pas l'artisan, la vie vous y contraint, mais vous êtes en train de changer votre rapport à l'argent et vous n'en manquerez plus 3e décan. Après avoir beaucoup manqué cette année, où vous avez peut-être atteint votre maximum, vous allez ou avez déjà modifié les choses pour ne plus être sur le fil du rasoir. 2e décan, arrêtez de dire oui sans cesse à tout le monde et surtout à une personne qui ne semble pas vouloir votre bien. 1er décan, Jupiter vous donne envie d'être ailleurs...