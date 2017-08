L'horoscope du 6 août 2017

publié le 06/08/2017 à 08:28

Bélier

Au contraire des Poissons, vous serez en pleine possession de vos moyens et vous sentirez prêt à faire des expériences nouvelles. Même s'il faut prendre des risques. Il faut dire que si vous êtes né fin mars, début avril, vous bénéficiez d'un bon aspect de Mars qui décuple votre énergie habituelle, qui est déjà importante ! Donc il faudra la " sortir ", la dépenser dans le sport ou dans des actions qui feront appel à votre courage, voire à votre célèbre bravoure !

Taureau

Vous serez conciliant, vous vous adapterez à ce qu'auront décidé vos proches, mais ils ne devront quand même pas dépasser les bornes et vous imposer des contraintes. En particulier aujourd'hui où vous aurez autant besoin d'avoir l'esprit libre que de vous sentir libre de vos actes. D'ailleurs, ceux qui sont nés autour du 1er mai se fâcheront carrément et n'en feront finalement qu'à leur tête, même s'ils sont conscients de semer un peu la zizanie dans leur entourage.

Gémeaux

Vous avez tout bon en ce dimanche, vous serez joyeux, positif et le communiquerez autour de vous. Seuls ceux de début juin auront du mal avec un de leurs proches. C'est d'ailleurs une situation qui va s'installer pour un certain temps car il s'agit de quelqu'un de la famille avec qui vous aurez du mal à communiquer et cela vous inquiétera. Ou vous mettra les nerfs en boule. Cela va durer jusqu'au 21 août (jour de l'éclipse) et reviendra en septembre.

Cancer

Une flambée de passion pour ceux de fin juin, début juillet ? Si votre coeur s'emballe c'est parce que Vénus est chez vous et vous pouvez vous désemballer rapidement ! En fait, votre coup de coeur pourrait ne pas durer parce qu'il n'y a pas d'autres planètes pour lui donner plus de poids. Mais c'est toujours agréable à vivre sur le moment et vous ne vous priverez pas de fantasmer sur cette personne, même s'il ne se passe rien de concret entre vous !

Lion

Une fête surprise pour votre anniversaire ? Vous prétendez ne pas en vouloir, mais vos proches savent ce qui vous fait plaisir, ils passeront outre et vous serez content. Vous appréciez d'être le centre de l'attention et ce sera le cas puisque les autres seront là pour vous et uniquement pour vous. Quoi de mieux pour le Lion ? Toutefois, la conjonction Soleil/Mars est toujours là et indique que vous êtes fâché après quelqu'un, qu'il y a de l'orage dans l'air.

Vierge

Ce qui vous détendra le plus aujourd'hui, c'est de pouvoir vous consacrer à votre hobby favori, en particulier si c'est le bricolage. Vous êtes bon dans ce domaine, d'ailleurs vos proches font souvent appel à vous pour l'ordinateur, le téléphone portable, ou les trucs de la maison qui ne fonctionnent pas bien. Et comme vous adorez rendre service, tout le monde y trouve son compte.

Balance

Prévoyez un bon dimanche, je ne dis pas que vous serez totalement détendu, mais il y aura du plaisir au menu et cela vous fera oublier vos petites ou grosses galères. Il se peut que quelque chose vous amuse, que les distractions soient nombreuses, que vous soyez à deux ou avec les enfants. L'un d'entre eux pourrait d'ailleurs attirer particulièrement votre attention car il ou elle fera quelque chose d'inhabituel, mais vous en serez content pour lui (elle).

Scorpion

Bougon, irritable et manquant d'assurance mais ne voulant pas le montrer, vous aurez tendance à vous tenir à l'écart des autres, surtout né autour du 3 novembre. Et vous ferez bien car, mine de rien, vous pourriez devenir agressif si on vous parle mal ou si on ne vous considère pas avec respect. En revanche, si vous êtes du 1er décan né après le 29 octobre, vous serez charmant, tout vous paraîtra agréable aujourd'hui et quelqu'un pourrait vous taper dans l'oeil.

Sagittaire

Un dimanche parfait pour l'une de vos activités favorites : vous faire des relations. Vous aurez l'esprit ouvert et entrerez facilement en contact avec les autres. Où que vous soyez, vous dégagerez quelque chose de sympathique et qui attirera les autres malgré eux (1er décan surtout). 2e décan, Mercure n'est pas au diapason et vous pourriez avoir affaire à quelqu'un que vous connaissez et qui vous mène en bateau. Et c'est valable jusqu'au 21 août : soyez vigilant.

Capricorne

Vous êtes souvent très prévisible, mais pas aujourd'hui. On aura des surprises avec vous, vous ne vous conduirez pas comme d'habitude et étonnerez vos proches. Evidemment, ce sera chacun à sa manière et je ne peux pas toutes les détailler, mais il semble que vous ferez le contraire de ce qu'on attend de vous, qu'il s'agisse d'argent ou de sentiments. Les natifs de fin décembre étant plus affectueux que de coutume, plus démonstratifs côté sentiments, par exemple.

Verseau

La Lune a rendez-vous avec votre signe, c'est d'ailleurs la pleine Lune demain. Né fin janvier on pourrait vous faire une proposition sur laquelle vous hésiterez beaucoup. Il se pourrait même que vous refusiez... Mais comme vous serez plus sensible à cause de la présence de la Lune chez vous, il se peut que vous fassiez des manières et que la façon dont on vous fera cette proposition ne vous plaise pas. Le mieux serait de mettre la forme de côté pour réfléchir sur le fond !

Poissons

Vous n'aurez pas la grande forme, mais plus pour des raisons psychologiques qu'à cause d'une faiblesse physique. Un problème vous tarabuste, natif de début mars. Et ce n'est pas fini, car cela vient de la position de Mercure et de l'attitude d'un proche avec qui vous avez des problèmes de communication. Or, Mercure ne s'éloignera pas de vous avant le 21 août et elle reviendra dans la même zone zodiacale au mois de septembre. Un problème qui va traîner... parce que vous le fuirez.