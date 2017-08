L'horoscope du 4 août 2017

publié le 04/08/2017 à 07:35

Bélier

Saturne, maître du temps, est valorisée jusqu'à dimanche et la chance est avec vous car la planète est en harmonie avec votre 3e décan. Certains se reconstruisent, alors qu'Uranus a pu créer des bouleversements dans votre vie personnelle, ou professionnelle. Quoi qu'il en soit, si vous êtes né autour des 11, 12 avril, la période de déstabilisation est terminée, alors que Saturne est bien alignée. Tâchez de vous laisser du temps pour cette reconstruction, ça ne se fait pas en un jour.

Taureau

Si vous avez choisi de partir en vacances aujourd'hui, vous avez bien fait, le climat astral est propice à votre bien-être. Sauf né vers le 30 avril, un rien vous irrite. Je vous rappelle que vous avez affaire à un aspect dynamique de Mars qui vous pousse et vous presse d'agir/réagir et vous n'aimez pas ça. Nous avons vu à plusieurs reprises que vous aviez besoin de temps, d'abord pour digérer les informations envoyées par le monde extérieur, ensuite pour réfléchir à votre riposte.

Gémeaux

Ce n'est pas avec une Lune en Capricorne que vous allez passer une journée amusante et propice à la détente. Il faudra relever un défi et ne pas vous énerver. Celui de mener l'une de vos entreprises à son terme, ou de ne pas dépenser plus qu'il ne faut ? En tout cas, il y aura en vous comme un ange ou un démon modérateur, qui vous empêchera de prendre les choses de la vie à la légère. Par ailleurs, né fin mai il faudrait dire à un proche ce que vous avez sur le coeur, mais sans le heurter.

Cancer

La conjoncture devrait vous convenir, surtout dans le domaine relationnel. Votre vie sociale est très agréable en ce moment et des rencontres vous attendent, 1er décan. Vénus, planète d'amour, est chez vous mais les autres décans auront droit, eux aussi, à sa présence d'ici peu. En cette fin de semaine ce sont ceux qui sont nés entre le 25 et le 29 juin qui sont les mieux servis par Vénus - sauf si votre thème de naissance n'est pas compatible avec la configuration.

Lion

Très passagèrement, vous ne serez pas content, quelque chose vous chiffonnera, que ce soit une douleur quelque part ou un objet qui refuse de marcher correctement. Vous ne vous laissez pas abattre facilement, aussi vous débarrasserez-vous le plus rapidement possible de ce petit ennui : quelques heures suffiront et vous retrouverez votre dynamique. Né les premiers jours d'août soyez toujours prudent, Mars est sur votre Soleil et vous incite à aller trop vite et trop fort.

Vierge

Il y aura du plaisir dans l'air pour ceux du 1er décan, mais vous êtes quelqu'un de tellement discret et mesuré, que c'est à peine si vos proches s'en apercevront ! Toutefois, cela ne vous empêchera pas de savourer cette journée intérieurement, une petite réussite pouvant être mise à votre actif. A moins que, tout simplement, vous ne vous sentirez bien dans votre peau et content de votre apparence physique. Votre séduction sera au top, profitez-en !

Balance

Vous ressentirez comme un petit parfum de nostalgie, vous penserez au passé, à une époque où tout vous semblait plus facile et plus léger. 1er décan, principalement. Est-ce parce que le présent ne correspond plus du tout à ce passé et que vous n'auriez jamais pensé que les choses évolueraient ainsi ? Si vous voulez vous sentir bien et en phase avec les autres, chassez cette nostalgie et vivez dans le moment présent, le seul où l'on peut agir pour changer les choses.

Scorpion

Comme toujours, il faudra vous forcer la main pour que vous vous exprimiez, mais une fois que vous serez lancé vous serez plus communicatif que les autres jours. Il se peut que vous ayez quelqu'un près de vous qui saura s'y prendre pour vous " brancher " et peut-être aussi que les sujets que vous aborderez vous intéresseront beaucoup. En tout cas plus que le bruit de fond des conversations futiles que vous entendez tous les jours et auxquelles vous n'avez pas envie de participer.

Sagittaire

Si possible évitez d'être envahissant ! Vous aurez tendance à peser sur vos proches, à vouloir les contrôler. Ce sera peut-être inconscient mais le résultat sera le même. En outre, à cause de la présence de Vénus en Cancer, vous serez ambivalent avec celui ou celle que vous aimez et pourriez le/la pousser dans ses retranchements, juste pour voir où sont ses limites et s'il/elle en a ! Mais ce petit jeu peut être destructeur, pensez-y avant de vous y livrer.

Capricorne

La Lune investit votre signe jusqu'à dimanche, vous serez plus enclin à vous occuper des autres et à ménager leur sensibilité. Résultat, l'ambiance sera bien meilleure. Il y aura même de l'amour dans l'air pour ceux de décembre, ou en tout cas de l'affection de la part de vos proches... Mais il est vrai qu'avec Vénus face à votre Soleil vous attirerez les autres par votre charme et votre gentillesse. Certains pourraient conquérir un coeur et prendre du bon temps. Profitez-en sans arrière-pensée.

Verseau

Lorsque la Lune est en Capricorne, vous êtes distrait et avez tendance à faire des sottises. Ce mois-ci, c'est dans votre rapport aux objets que cela se passera. C'est-à-dire que vous pourriez égarer quelque chose, ça ne sera pas perdu mais vous ne saurez plus où vous l'avez mis ! Ayez un peu de méthode dans vos recherches, refaites le chemin parcouru dans votre tête, et vous le retrouverez. Les natifs de janvier seront les plus sensibles à cette conjoncture.

Poissons

Tous mes amis sont partis, chantait France Gall et il est possible que pour vous aussi, il y ait un vide en ce moment. N'attendez pas qu'on vienne vers vous, s'il vous plaît. Prenez l'initiative d'appeler l'un de vos proches et de lui proposer de vous voir : créez vous-même l'occasion de vous trouver entouré/e. D'autant plus, natif de février, que Vénus veille sur vous et que vous ne serez pas déçu des moments que vous pourrez passer en bonne compagnie.