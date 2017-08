L'horoscope du 3 août 2017

publié le 03/08/2017 à 07:25

Bélier

C'est une période valorisante pour les natifs de fin mars, qui sont inventifs, créatifs et parfois les meilleurs dans leur sport favori. Vous en profiterez jusqu'à dimanche. Vous pouvez aussi, si vous êtes encore au travail, prendre de bonnes initiatives qui seront appréciées par votre direction, ou encore vous occuper d'une affaire qui semblait mal partie et vous battre pour qu'elle aboutisse à un bon résultat. Certes vous serez impulsif, volontaire, déterminé, mais tout en sachant raison garder.

Taureau

Il y a toujours un risque de conflit natif de fin avril ou début mai. Cela se passe avec quelqu'un de la famille, un parent, un enfant, et parfois avec votre conjoint. Mais vous pouvez aussi avoir un souci dans la maison ; une réparation à effectuer par exemple. A partir de la semaine prochaine, c'est le 2e décan qui sera concerné (né après le 1er mai), toutefois la conjoncture sera moins forte, le Soleil et Mars n'étant plus en conjonction. Et si vous pouvez éviter de ruminer intérieurement, ce sera mieux pour vos relations avec l'entourage !

Gémeaux

Mercure n'est pas très en phase si vous êtes né entre le 21 mai et le 3 juin. Vous avez du mal à comprendre quelqu'un de votre entourage et il/elle vous énerve. Ses comportements vous paraissent irrationnels, ou dictés par la volonté de vous contrarier. Mais pas de parano s'il vous plaît ! Cela dit, il n'est pas impossible non plus que l'un de vos frères/soeurs ait des soucis et qu'il ou elle ait besoin de vos conseils, ou en tout cas d'un avis désintéressé.

Cancer

Je vous rappelle que Vénus navigue chez vous, natif de juin, et que vos amours (ou votre argent) sont très valorisées ces jours-ci. Certains ont fait une rencontre qui accélère les battements de leur coeur, alors que si vous êtes déjà en couple, il pourrait y avoir une belle amélioration. Un rapprochement lié aux vacances peut-être ? A moins que vous ne vous retrouviez seuls chez vous, sans les enfants, et que ces quelques jours soient un peu coquins.

Lion

Si vous n'êtes pas un peu vaniteux et si tout ne tourne pas autour de vous, vous n'êtes pas un vrai Lion. Soyez fier de qui vous êtes et au diable ce que pensent les autres. C'est en tout cas ce à quoi vous invite la conjoncture en ce moment, surtout si vous êtes de début août : vos traits de caractère sont exagérés, non seulement ceux que j'ai cités, mais également votre autorité et votre fermeté. En outre, encore une fois, méfiez-vous d'une tendance à l'impulsivité et ne prenez pas de risques inutiles.

Vierge

Né début septembre, Mercure est accolée à votre Soleil, elle accentue votre sens de l'observation et votre humour aussi, à base de petites piques qui n'ont l'air de rien. En fait, vous avez une forme d'humour très spéciale, parfois les autres n'y comprennent rien et vous prennent au sérieux, au premier degré, et parfois on vous capte instantanément et vous faites beaucoup rire. Cela dit, Mercure peut aussi vous inciter à trop analyser les gens et les situations, à leur chercher la petite bête.

Balance

Changement de lieu, changement d'entourage et d'ambiance, voilà ce dont vous avez besoin en ce moment, à l'image de votre vie intérieure, en plein remue-ménage. Vous êtes nombreux à avoir envie que quelque chose bouge, et parfois plus dans votre vie sentimentale que dans votre travail. Mais vous n'êtes pas comme votre opposé zodiacal le Bélier ; vous ne faites que très rarement des choses irréfléchies. Vous prenez votre temps pour vous décider, c'est toujours mûrement réfléchi.

Scorpion

Né début novembre, vos rapports avec des parents ou avec votre conjoint ne sont pas très fluides. Que ça vienne de vous ou des autres, essayez de désamorcer les conflits. D'habitude, vous le faites très bien car c'est justement dans le conflit que vous vous sentez utile et que vous montrez ce dont vous êtes capable pour négocier, apaiser. Mais il vous arrive aussi de jeter de l'huile sur le feu, juste pour voir jusqu'où ça pourrait aller. Dans ce cas, vous pouvez en prendre plein la figure !

Sagittaire

En général, vous êtes l'exemple même de celui ou celle qui sait où il va et ce qu'il veut. Toutefois, 2e décan, vous passez par d'inhabituelles phases de doute. Et si ce n'était que ça ! Mais la dissonance que vous envoie Neptune peut aussi saper la confiance que vous avez toujours eue en vous, et parfois l'image que vous avez de vous. Nous avons souvent parlé de cet aspect de Neptune ; il est actif en ce moment pour ceux qui sont nés entre le 3 et le 9 mars.

Capricorne

Né en décembre, deux possibilités. Soit on vous fait une offre à saisir rapidement car vous ne la retrouverez pas de sitôt, soit vos affaires de coeur prennent bonne tournure. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, il y a de nouveau une belle entente entre vous, alors qu'il n'y a pas si longtemps votre partenaire manifestait une distance qui vous inquiétait... Grâce à Vénus, vos relations reprennent ou vont reprendre un cours normal ; 1er décan, vous avez jusqu'à mercredi prochain.

Verseau

Vous avez la tête pleine de projets passionnants, 3e décan, mais la présence de Saturne dans le secteur qui les représente ralentit tout. En ce moment, rien n'avance ! Saturne est en effet stationnaire depuis un certain temps et ne reprendra sa marche directe que le 26 août et, très progressivement (surtout pour la fin du signe), les choses reprendront leur développement et une vitesse normale. Ne cherchez surtout pas à accélérer quoi que ce soit en ce moment, c'est une phase de préparation.

Poissons

Né fin février-début mars, Mercure est face à vous ces jours-ci mais va bientôt rétrograder. Vous avez jusqu'au 13 août pour faire ou recevoir des propositions. Ou pour négocier avec un éventuel partenaire si on vous a fait une offre et obtenir ce que vous voulez. Mais après le 13, Mercure va s'arrêter, reculer et si vous êtes né autour du 2 mars, quelque chose restera coincé ou ne sera pas du tout clair dans votre tête. Il faudra attendre le 5 septembre pour que Mercure reprenne une marche directe.