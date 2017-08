L'horoscope du 5 août 2017

publié le 05/08/2017 à 08:14

Bélier

Vous êtes dans un contexte très positif, surtout si vous êtes du 2e décan, les bons influx solaires et martiens indiquent que vous pouvez prétendre à un succès. Que ce soit dans le registre amoureux ou sportif, tout ce que vous entreprendrez devrait marcher sous cette conjoncture. En revanche, né autour du 7 avril, il se peut que vous ayez conquis un pouvoir et que celui-ci vous soit retiré ; mais tout dépend de votre thème et de votre année de naissance. Né fin des 70', ce n'est pas le nirvana !

Taureau

2e décan, né après le 30 avril, Mars vous envoie à présent ses influx un peu trop dynamiques. Evitez de vous immiscer dans les petites querelles familiales, vous ne feriez qu'aggraver les choses au lieu de les arranger. Vous êtes un vénusien, vous avez besoin de paix autour de vous, mais là il ne vous est pas conseillé d'intervenir. Sauf si vous savez précisément ce qu'il faut dire pour calmer le jeu ; dans ce cas, une phrase suffira, pas besoin de plus.

Gémeaux

Avis à vos proches : les Gémeaux seront mieux lunés demain, mais aujourd'hui mieux vaut ne pas se trouver sur leur chemin, ils n'auront aucune envie d'être aimables. Ils seront dans la contradiction - reflet de leurs conflits internes - et cela, pour d'obscures raisons. De plus, ils seront enclins à la jalousie et ceux qui sont en couple auront tendance à surveiller l'autre et évidemment ça ne plaira pas. Né autour des 3 et 4 juin, la prochaine rétrogradation de Mercure vous obligera à lever un voile.

Cancer

Contrairement à hier et surtout si vous êtes du 2e décan, ça ne se passera pas très bien avec votre conjoint ou avec vos proches. Vous serez trop dans le contrôle, mais on peut vous comprendre, surtout si vous êtes né autour du 9 juillet. Il est peut-être temps de faire un examen lucide de votre relation amoureuse, ou avec un collaborateur, et de vous débarrasser de l'emprise que cette personne a sur vous. Si vous en êtes conscient, c'est déjà la moitié du chemin qui est faite.

Lion

Né après le 1er août, Mars entre dans votre décan, votre énergie, votre volonté mais aussi votre autorité seront sans limites. Vous serez ingérable en quelque sorte. Attention à ne pas blesser vos proches par une attitude qui ne leur donne pas le droit à la parole, ou en faisant preuve d'un excès de jalousie qui n'aura pas lieu d'être. Toutefois, vous serez dans la meilleure position pour gagner une compétition et relever n'importe quel défi.

Vierge

Né entre le 1er et le 5 septembre, Mercure s'installe chez vous et inaugure une période où vous ferez de nombreuses connaissances, aussi ne soyez pas trop farouche. Ne fuyez pas lorsqu'on vous approche, au contraire, Mercure vous invite à créer du lien, même si ce n'est qu'un lien de vacances... Ceux qui travaillent seront très intéressés par ce qu'ils feront, ou par ce qu'ils apprendront s'ils sont en stage ou en formation. Quoi que ce soit, cela vous sera très utile.

Balance

Comme hier, vous ne serez pas très en phase car vous vous protégerez beaucoup du monde extérieur. Et parfois à raison car l'un de vos proches sera difficile à vivre. Il s'agira très probablement d'un de vos enfants en pleine crise d'adolescence et à qui vous ne pourrez pas parler sans qu'il/elle critique vos propos assez méchamment. La seule chose à faire c'est de lui poser des limites sur sa façon de vous parler, et d'attendre que la crise passe - elle passe toujours !

Scorpion

2e décan, vous recevez à présent la conjonction Soleil/Mars qui peut allumer le feu. Vous allez vous investir à fond et passionnément dans une activité ou un sport. Si vous n'êtes pas en vacances, votre travail canalisera toute votre énergie, vous serez exclusivement concentré dessus. Toutefois, Mars est une planète bagarreuse et il n'est pas exclu que vous soyez en bisbille avec l'un de vos supérieurs, ou un parent (selon votre âge). Mais la situation évoluera rapidement.

Sagittaire

Une mésentente entre Mercure et Neptune se met en place, soyez vigilant dans les prochains jours, on vous donnera des informations qui pourraient être fausses. Même si ce qu'on vous dit a l'air très vrai, 2e décan, cela peut être une rumeur que quelqu'un veut propager. Utilisez votre esprit critique et examinez les propos qu'on vous tient à la loupe. Mais il se peut aussi que l'un de vos proches vous mente, ou que vous soyez vous-même obligé de dissimuler une vérité.

Capricorne

En visite chez vous, la Lune rencontre Pluton. Né autour des 7, 8, 9 janvier, il se peut qu'on ait porté atteinte à votre réputation et qu'il faille élaborer une défense. Mais cet aspect de Pluton n'est pas toujours très actif, cela dépend de la place de Pluton le jour de votre naissance et surtout l'année. Les natifs de 1979 seront, par exemple, plus sensibles que les autres à cette fameuse dissonance par ce qu'elle existait déjà au départ. L'aspect est donc moins fort pour la grande majorité du signe.

Verseau

Au tour des natifs de début février de recevoir l'opposition du Soleil et de Mars qui impose un choix difficile, ou qui crée une ambiance tendue dans votre couple. Une bonne entente avec les autres dans leur ensemble sera difficile pendant quelques temps, mais cela ne durera pas plus de 3 ou 4 jours rassurez-vous. Avec Mars, tout est intense sur le moment, mais reste très passager. Né autour des 30, 31 janvier, une querelle en particulier vous donne beaucoup à réfléchir.

Poissons

Certains natifs du 2e décan devront supporter l'attitude un peu irrationnelle d'un proche, un ado, un voisin, un frère ou une soeur. Ne rentrez pas dans leur jeu. Plus vous chercherez à arranger les choses, parce que c'est dans votre nature, moins elles s'arrangeront parce que l'autre veut vous punir ou quelque chose de ce genre. Donc, si vous le pouvez, prenez du recul mais pas pendant 24 heures, cela ne servirait à rien. Il faut que ce soit plus long et que ça se voie vraiment.