L'horoscope du 2 août 2017

publié le 02/08/2017 à 07:43

Bélier

2e décan, né après le 5 avril, vous êtes bien obligé de vous réinventer, de reprendre votre vie en main et même parfois de repartir de zéro. Et rien ne vous est facilité ! Mais que de satisfactions personnelles une fois que sera terminée la dissonance de Pluton qui est en cause. Toutefois, vous n'êtes pas tous logés à la même enseigne : certains ressentent davantage les diktats de Pluton, en particulier ceux qui sont nés lorsque la planète était en Balance entre 77 et 80 (pour le 2e décan).

Taureau

Votre fermeté est légendaire et seule la chair est faible chez vous. Mais 2e décan, né après le 6 mai, vous êtes un peu trop inflexible, cela peut se retourner contre vous. C'est un des effets indésirables de la dissonance entre Jupiter et Pluton, déjà active depuis plusieurs mois. Donc né aux dates citées, essayez de vous assouplir un peu, de manière à avoir de meilleurs rapports avec les autres. Mais il est vrai que cela peut avoir des résultats positifs dans le monde des affaires...

Gémeaux

S'il y a beaucoup de mouvement pour ceux qui sont nés avant le 3 juin, en revanche si vous êtes né après le 11 juin, vous avez l'impression que tout est trop lent. Il peut même y avoir une sorte de stagnation pour ceux qui sont nés vers les 11, 12, voire 13 juin. Ne vous désespérez pas, c'est la faute d'une Saturne rétrograde, mais la planète reprendra sa marche directe le 26 août : très progressivement, les choses se remettront en marche et en bonne marche pour la plupart !

Cancer

Ça se passe très bien pour le 1er décan, en revanche si vous êtes né entre le 7 et le 12 juillet, la dissonance Jupiter/Pluton montre qu'il y a de la manipulation dans l'air. Certains pourraient être victimes de leur conjoint, qui tire sa force de leurs faiblesses. A moins que, de la même manière, vous ne subissiez un harcèlement au travail. Les plus sensibles à cette conjoncture sont ceux qui sont nés entre 77 et 80 et qui avaient déjà une dissonance de Pluton au départ.

Lion

Jupiter est encore dignifiée en ce mercredi, elle facilite vos échanges mais vous invite à analyser attentivement les informations ou déclarations ; elles ont un sens caché. Soit ce sera la réalité et vous aurez raison de vouloir approfondir ce qu'on vous dit, de manière à ne pas vous tromper ou à ne pas être trompé par votre interlocuteur, soit ce sera simplement quelque chose dans votre tête que vous prendrez pour une réalité alors que c'est le fruit de votre parano.

Vierge

2e décan, né après le 7 septembre, vous serez sensible à une dissonance concernant votre argent ; on vous a promis une somme mais vous doutez de la toucher un jour. Vous n'avez pas tort, on peut vous avoir raconté des bobards. A moins que ce que vous allez recevoir, ou avez déjà reçu, ne corresponde pas du tout à ce qu'on vous avait dit au départ. Il va falloir vous méfier, pendant de longs mois, de toute promesse paraissant trop belle pour être vraie.

Balance

En écho avec une dissonance Jupiter/Pluton, vous pourriez subir un scandale dans votre famille ou votre clan professionnel, surtout 2e décan né après le 10 octobre. Et vous en avez pour quelques mois à être en résonance avec cette configuration car Pluton est très lente et peut laisser des traces profondes. Cela dit, cela peut aussi correspondre à une épreuve personnelle qui vous fera grandir et peut même inaugurer pour certains une nouvelle vie, une autre façon de vivre.

Scorpion

Né au début du signe, avant le 1er novembre, concentrez-vous sur le positif aujourd'hui et si je vous dis ça, c'est qu'il y en a. Côté vie affective notamment. En effet, Vénus vous envoie de chaleureuses vibrations et même s'il n'y a pas d'événement marquant, vous serez dans une ambiance où vous vous laisserez aller à ce que vous ressentez. En revanche, né après le 1er, la paire Soleil/Mars vous voit un peu trop rigide, voire inflexible, que ce soit au boulot ou à la maison.

Sagittaire

3e décan, donc né après le 11 décembre, la présence de Saturne sur votre territoire est actualisée aujourd'hui et demain. Essayez de pratiquer la pensée positive. C'est la seule manière de lutter contre la morosité et le pessimisme saturniens. Même si pour certains natifs de 1948 et 1977 Saturne est porteuse de réussite, il y a quand même des obstacles à franchir avant de pouvoir vous dire que les résultats obtenus sont positifs. Patience, les facilités reviendront après décembre.

Capricorne

Vous ne direz pas merci à la dissonance Jupiter/Pluton, 2e décan né après le 5 janvier. Elle vous donne l'impression d'être obligé de jouer les despotes. Et cela, autant au bureau qu'à la maison, où vous avez sans cesse des soupçons sur l'honnêteté d'un proche : conjoint ou enfant sont, selon vous, susceptibles de vous mentir, voire de vous trahir, et vous ne parvenez pas à vous détacher de cette idée. Mais cela peut être la même chose au bureau !

Verseau

Plus que d'habitude, les natifs du 2e décan seront sensibles à toute forme d'injustice ou aux décisions extrêmement autoritaires d'une personne détenant un pouvoir. Cela peut se passer dans votre vie privée, bien sûr, où un proche pourrait jouer les despotes, mais cela peut aussi se passer loin de chez vous, dans un autre pays soumis à une dictature. Et on sait à quel point le Verseau est capable de s'enflammer dès qu'on prive les autres de leur liberté.

Poissons

L'amour sous toutes ses formes est au premier plan pour ceux de février, conjoint, enfants, parents ou nouvelle conquête, tous sublimeront vos sentiments. En particulier si vous êtes né avant le 26 février. Né après, il y a toujours cette conjonction du Soleil et de Mars pour vous gâcher un peu votre quotidien, l'un de vos proches ayant ses humeurs. A moins que rien n'aille comme vous le voulez côté logistique, en tout cas si vous êtes en vacances quelque part.