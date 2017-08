L'horoscope du 1er août 2017

publié le 01/08/2017 à 07:32

Bélier

Vous n'avez pas à vous plaindre si vous êtes né avant le 6 avril, mais né entre le 6 et le 10, la dissonance Jupiter/Pluton a créé une situation d'impasse pour certains. Vous voudriez sortir d'un engagement que vous avez pris, d'un contrat ou d'une association qui ne vous convient plus, mais on vous culpabilise ou on vous réclame des sommes astronomiques pour vous rendre votre liberté. Et vous ne voulez pas, bien entendu, vous soumettre à l'autre, ce n'est pas dans votre nature !

Taureau

Né avant le 28 avril, tout ira comme sur des roulettes cette semaine, surtout sur le plan relationnel. Mais né entre le 28 et le 3 mai, prévoyez une mini-tempête. Peut-être rien de très important, une petite querelle familiale, mais c'est vous qui lui donnerez une importance qu'elle ne devrait pas avoir. Prenez du recul et demandez-vous si votre réaction n'est pas exagérée. Vous sortirez de cette ambiance très agaçante en fin de semaine. Toutefois, une question de santé peut aussi vous tarabuster.

Gémeaux

Certains d'entre vous, nés entre le 27 mai et le 3 juin, veulent tout accélérer en ce moment. Vous êtes pressé, impatient, et parfois un peu rude avec votre entourage. Vous voudriez que les autres suivent votre rythme, alors que chacun a le sien et ne peut pas en changer. Cela dit, on peut aussi imaginer que vous êtes parti en vacances et que vous avez plusieurs destinations ; vous restez quelques jours chez l'un, puis êtes pressé de partir chez l'autre et encore chez un autre...

Cancer

1er décan, Vénus est chez vous et rassemble autour de vous. Ceux que vous aimez sont là, rassurants, sécurisants, et c'est pile ce dont vous avez besoin ces jours-ci. Vous n'êtes pas forcément dans l'insécurité, même si vous avez des désirs et des envies parfois excessifs et que personne ne peut combler, mais il y a toujours en vous un fond d'angoisse que seules les preuves d'amour peuvent enrayer. Et encore, la peur trouve toujours le moyen de revenir vous narguer !

Lion

Le Soleil et Mars sont encore conjoints chez vous cette semaine et né entre le 29 juillet et le 4 août, on aura du mal à vous empêcher de prendre des risques. En espérant que Mercure en Vierge vous obligera à réfléchir et à calculer, de manière à ne pas vous mettre en danger. Seuls les natifs du 3e décan n'auront aucune difficulté et se sentiront bien dans leur peau, en particulier sur le plan personnel. Que vous soyez amoureux ou célibataire, vous serez content de votre situation.

Vierge

Vous avez la chance, 1er décan, de recevoir de bons influx de Mercure et Vénus, aussi positifs pour vos déplacements que pour vos rencontres, amicales ou amoureuses. Pendant toute la semaine, Vénus (planète d'amour) occupe le secteur amical de votre zodiaque et elle peut autant vous voir éprouver des sentiments nouveaux, ou créer du renouveau dans votre couple, que privilégier vos amitiés, tout en vous faisant rêver à quelque chose de plus que l'amitié.

Balance

Né début octobre, vous êtes dans une phase positive ces jours-ci et ce que vous avez prévu, que ce soit pour vos vacances ou pour le travail, vous plait énormément. Vous disposez d'une énergie constructive que vous pouvez mettre au service de vos projets, quelle que soit leur nature et leur importance. Mais le 2e décan ne sera pas oublié car à partir de jeudi, le Soleil leur enverra des influx très agréables qui boosteront pour eux aussi le domaine des projets et des amitiés.

Scorpion

La paire Soleil/Mars va s'intéresser aux natifs du 29 octobre au 5 novembre, qui ont quelque chose d'urgent à faire et qui leur demande un important investissement. Une rivalité, une lutte pour quelque chose, un défi à relever, bref tout ce qui est du registre de Mars et qui vous donne souvent l'impression que vous devez vous battre pour tout, que rien dans la vie ne vous est facilité. Mais vous ne vous êtes jamais demandé si vous ne vous ennuieriez pas si vous aviez moins à vous battre ?

Sagittaire

Si le domaine amoureux n'est pas au top, en revanche les influx du Soleil et de Mars vous donnent une pêche d'enfer et accentuent votre besoin de vous évader. De partir loin de chez vous, dans un endroit encore inconnu et que vous vous ferez un plaisir de découvrir. Et si ce n'est pas juste un rêve, il y aura un bémol à vos aventures : il semble, 1er décan, et que la ou les personnes qui seront à vos côtés joueront un rôle de rabat-joie. Vous vous sentirez observé, voire critiqué dans vos choix.

Capricorne

Jupiter est en vedette aujourd'hui et demain, et il se trouve qu'elle et Pluton forment une dissonance symbole de crise, notamment né autour des 7 et 8 janvier. Certes, cela peut être une crise politique mais à la date où j'écris ces lignes (22 mai), il n'y a pas de prémices, à moins que le résultat des élections législatives n'ait créé un problème qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui. De toute façon la dissonance Jupiter/Pluton se termine ce mois-ci et vous n'en entendrez plus parler.

Verseau

Né entre le 27 janvier et le 1er février, le Soleil et Mars s'opposent encore à vous et créent une situation qui vous fait enrager. Réfléchissez bien avant de riposter ! Vous pourriez agir de travers, ou avoir une réaction trop forte et qui se retournerait contre vous. Et ce n'est pas Vénus en Cancer qui arrangera les choses, même si elle a pour mission d'adoucir votre quotidien. Elle n'est active, pour le moment, que pour ceux qui sont nés avant le 27 janvier et qui ne sont plus en crise. Dommage !

Poissons

Que ce soit au bureau ou en vacances, votre entourage ne sera pas facile à vivre et comme d'habitude, vous vous couperez en quatre pour que les choses s'arrangent. Ce qui ne les empêchera pas de continuer à vous pourrir la vie avec leurs comportements et leur façon de vous considérer. Vous devriez mettre le holà ! Ayez le courage de le faire si vous voulez rétablir la paix dans votre environnement. Toutefois, il se peut aussi que vous ayez un travail ou des réparations urgentes à faire.