L'horoscope du 7 août 2017

publié le 07/08/2017 à 06:08

Bélier

Un bon début de semaine pour le 2e décan, la pleine Lune déborde d'énergie physique et de courage. Toutefois vous ne prendrez que des risques très calculés. Vous ne foncerez pas la tête la première, en vous disant après que vous auriez pu faire autrement. En fait, vous examinerez toutes les options avant d'agir et cela vous sera évidemment très utile. En ce jour de pleine Lune, vous pourriez mettre votre énergie au service d'un ami qui a besoin de votre soutien.

Taureau

Né entre le 1er et le 8 mai, vous trouvez que certaines personnes autour de vous diffusent de mauvaises ondes. Du coup, votre instinct vous dit de vous mettre à l'écart. Et il n'a pas tort car non seulement vous ne voulez pas de conflit, mais vous pourriez vous montrer dur et rejetant vis-à-vis de ces personnes que vous pensez être des " agresseurs ". Cela dit, il est possible aussi que l'ambiance en famille ne soit pas des plus sereines, que cela vienne de vous ou des autres.

Gémeaux

Pour vous aussi la pleine Lune est très positive, vous avez envie de lutter, de vous imposer, et surtout de faire ce qu'il faut pour ne plus être victime de vous-même ! Cela s'adresse en priorité aux natifs du 2e décan qui reçoivent la dissonance de Neptune. Celle-ci crée de l'instabilité, vous impose des tuiles, ou encore vous met dans les mains de personnes manipulatrices et qui n'ont aucun scrupule. Et pour vous en sortir, ce n'est pas simple. L'important, c'est d'en être conscient.

Cancer

2e décan et surtout né autour du 5 juillet, une alliance entre Vénus et Neptune se prépare. Elle peut donner à vos amours et même à vos amitiés un côté fusionnel. Mais vous êtes généralement plutôt à l'aise dans ce type de relations, et certains Cancer sont même persuadés que l'amour ne peut être que fusionnel. Mais attention, c'est un rêve d'enfant et contrairement à ce que vous pensez, la fusion peut se révéler destructrice pour le couple si elle dure trop longtemps.

Lion

Le ciel est partagé entre votre signe et le Verseau, un temps de réflexion vous est imposé alors que vous auriez envie d'agir sans écouter les conseils des proches. Cela concerne surtout le 2e décan, qui reçoit la visite de Mars (la dernière était en août-septembre 2015) et qui a des fourmis dans les jambes ou ailleurs. Vous avez la tête dure sous cette conjoncture, impossible de vous faire changer d'avis si vous avez décidé de quelque chose, et ce sera probablement le cas !

Vierge

Une semaine marquée par la station de Mercure dans votre 2e décan, elle reculera à partir de dimanche. Ouvrez le dialogue ou entamez un travail avant cette date. Rendez-vous et négociations doivent également être conclus avant dimanche, sinon vous devrez attendre plusieurs semaines. Même chose si vous attendez une réponse ou des nouvelles de quelqu'un. Les natifs du 2 au 5 septembre sont les plus sensibles à cette conjoncture semble-t-il.

Balance

La pleine Lune vous est favorable, 2e décan en particulier. Est-ce de l'amitié ou un amour naissant ? Vous vous interrogerez sur la nature exacte de vos sentiments. On sait que certains s'emballent facilement, mais d'autres ont besoin de réfléchir, de savoir où ils mettent les pieds. En cette période de vacances, vous croisez beaucoup de monde, vous vous faites des relations et certaines d'entre elles pourrait vous faire de l'effet ! Si votre coeur n'est pas fermé, bien sûr.

Scorpion

Vous avez parfois tendance à vous juger durement, à culpabiliser et à vous punir. La pleine Lune met cette habitude en lumière et vous invite à la remettre en question. On sait que le Scorpion est capable de s'analyser et de corriger ses erreurs, contrairement à l'autre signe martien, le Bélier. Profitez de cet atout pour chercher à comprendre ce qui vous pousse à vous faire du mal vous-même et, parfois, à en accuser les autres, qui n'y sont pour rien !

Sagittaire

La pleine Lune éclaire des secteurs de votre thème qui parlent d'aventure, de voyage au centre de la terre ou au centre de vous-même. Le plus enrichissant des voyages. Rien ne sert de partir très loin à la recherche d'un miroir de vous-même, ou au contraire de cultures très différentes de la vôtre... Le voyage intérieur, le travail sur soi, est tout aussi riche en enseignements. Mais la nature aventureuse du Sagittaire le porte à chercher très loin ce qui est tout près, voire en lui-même.

Capricorne

Pour ceux qui n'auraient pas compris, la pleine Lune vous le met sous le nez : afin de donner plus de relief à votre existence, il faut innover et parfois vous réinventer. Une toute nouvelle vie est en cours de construction si vous êtes né autour des 7, 8, 9 janvier, vous ne l'avez peut-être pas souhaitée et certains ont pu beaucoup perdre ; mais à présent vous ne pouvez que vous reconstruire. En revanche, dans quelques cas (natifs de fin 88, 89, 90 voire 91), vous avez acquis un pouvoir.

Verseau

Vous êtes directement concerné par une pleine Lune qui indique que vous prenez conscience de la puissance et de l'influence d'un partenaire professionnel. Il vous est très utile, mais vous n'avez rien calculé apparemment, c'est la vie qui a décidé pour vous et qui vous a mis chacun sur le chemin de l'autre ! C'est le 2e décan qui est le plus concerné en ce moment, mais le 3e décan commence à sentir lui aussi les bons influx qui vont le propulser plus haut ou plus loin (pour certains).

Poissons

Une semaine ensoleillée pour ceux qui sont nés entre le 25 février et le 7 mars. Vous plairez et en aurez des preuves tangibles. Avec une chance de conclure pour certains. Parce que, avant tout, la mission du Poissons sur cette terre c'est d'aimer et de se faire aimer. Mais aussi de porter les autres, de les soigner, de prendre leurs souffrances, bref de se sacrifier à des causes supérieures. C'est probablement très accentué depuis que Neptune est chez vous, en particulier natif du 2e décan en ce moment.