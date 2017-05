L'horoscope du 8 mai 2017

publié le 08/05/2017 à 06:45

Taureau

Vénus et Mars et donc un penchant à la jalousie et une difficulté à lâcher prise. Cette pleine Lune sera active jusqu'au prochain quartier de Lune, jeudi de la semaine prochaine. Sinon, il y a une dissonance Mars Neptune toute la semaine, laquelle ne vous impacte pas directement mais crée une ambiance générale d'incertitude, de tromperie et d'actions sournoises. Cela aurait-il à voir avec l'élection d'hier ?

Gémeaux

Le 3e décan semble requinqué et déborde d'idées politiquement incorrectes. En fait c'est le 2e décan qui doit affronter une situation qui peut se révéler très toxique. Nous en avons parlé hier et c'est un climat qui s'installe toute la semaine et qui peut aussi laisser un gros doute se développer quant à l'honnêteté de quelqu'un ; ou même à la vôtre, car Mars se trouve chez vous en dissonance avec Neptune et vous avez peut-être fait quelque chose de travers, en ne respectant pas les codes.

Cancer

Cette semaine est encore électrique pour le 3e décan, la conjonction Mercure/Uranus est toujours en action et elle vous incite à vous révolter contre l'ordre établi. Mais il peut y avoir bien d'autres situations derrière cet aspect assez fort et qui est dérangeant, à la fois intellectuellement mais aussi sur le plan des faits, des événements. Par ailleurs, né autour des 12, 13 juillet, la pleine Lune de mercredi sera plutôt agréable et parlera plus de sentiments (amour, amitié) que de problèmes sociaux-professionnels.

Lion

Seule la pleine Lune de mercredi risque de vous contrarier, le reste de la semaine sera plutôt excitant à cause de l'un de vos projets, notamment né après le 15 août. En effet, Mercure est toujours conjointe à Uranus en Bélier et vous pourriez être amené à changer totalement d'idée sur quelque chose ou sur quelqu'un. Voire sur un projet que vous aviez en tête et que vous êtes à présent obligé de considérer différemment. Mais il ne semble pas que cela ait un impact négatif sur vous, au contraire.

Vierge

Comment vous dire... 2e décan, autant que possible, évitez de prendre des décisions cette semaine et préparez-vous, pour certains, à devoir avaler une couleuvre. Bref, ce n'est pas une bonne semaine, principalement si vous avez vu le jour autour des 5, 6, 7 septembre. Mars sera en dissonance avec Neptune et vous pourriez aussi avoir des tuiles à répétition... Toutefois, si vous cherchez bien vous y trouverez un dénominateur commun ; et c'est là où se trouvera votre responsabilité.

Balance

C'est une bonne semaine pour le 1er et le 2e décan, en revanche le 3e continue à être malmené par un choix, une décision à prendre ou qui est imposée par un partenaire. Mais ce n'est pas nouveau, l'aspect était déjà actif la semaine dernière et même celle d'avant. Mercure ayant repris une marche directe depuis quelques jours, il semble que les choses vont aller en s'arrangeant et si vous étiez en total désaccord avec quelqu'un, vous passerez à autre chose en fin de semaine.

Scorpion

Votre semaine à vous sera marquée par la pleine Lune de mercredi, dont vous serez un des participants, la Lune se trouvant chez vous. Surtout utilisez votre intuition, car vous aurez probablement un choix à faire ou alors vous aurez affaire à un interlocuteur impossible à convaincre parce que têtu et borné. Nous en reparlerons mercredi. Sinon, Mercure termine enfin sa course en Bélier et les querelles de clocher vont se calmer peu à peu, pour disparaître la semaine prochaine.

Sagittaire

La conjoncture s'arrange pour ceux du 3e décan nés autour du 17 décembre, ils ont compris qu'ils pouvaient faire du neuf avec de l'ancien, et sans se renier. Je m'explique : Uranus vous donne envie d'innover, de créer, de vous réinventer, alors que Saturne (chez vous), vous tire en arrière et vous oblige à tenir compte de ce qui a déjà été construit et sans quoi vos projets d'avenir ne pourraient pas fonctionner. Le passé construit le présent mais aussi l'avenir, vous devez en tenir compte.

Capricorne

Né après le 15 janvier, pour vous aussi le ciel se calme peu à peu, vous avez probablement lâché prise et accepté le choix qui vous était proposé, ou imposé. Avec Uranus (dont vous subissez la dissonance) on ne sait jamais si on vit sous la contrainte, sous le joug d'une situation que l'on voudrait rejeter, ou si au contraire on est en révolte contre tout ce qui nous empêche d'évoluer et d'être nous-même. Né autour du 10 janvier, la pleine Lune de mercredi sera libératrice.

Verseau

3e décan, félicitations ! Vous avez su tirer les leçons du passé pour construire un avenir qui vous donne de l'espoir et de belles perspectives de développement. C'est un moment important, un tournant qui semble être pris et cela concerne aussi ceux qui ont l'ascendant en Verseau, même peut-être encore plus ! Quant au 2e décan, il doit se méfier d'un excès d'enthousiasme : plus vous vous emballerez pour quelque chose ou quelqu'un, plus vous risquez d'être très déçu (mercredi surtout).

Poissons

Si le 1er décan profite toujours à fond des joies de l'existence, et ce n'est que justice, le 2e décan n'a pas les mêmes facilités. Restez sur la réserve cette semaine, svp ! La dissonance entre Mars et Neptune sera active jusqu'à dimanche et elle n'est pas franchement agréable car elle peut produire de fortes désillusions, déceptions et autres tuiles qui vous tombent dessus. Vous devez veiller aussi, pour certains, à ne pas aller au-delà de vos limites concernant la consommation d'un produit.

Bélier

Le 1er décan, qui disposera de Vénus toute la semaine, sera guilleret et content de tout. Le 2e voudra trop en faire et quant au 3e il continuera sa petite révolution. Mais c'est la dernière semaine que Mercure est dans votre signe, elle le quittera en début de semaine prochaine et on peut penser que vous serez moins dans la révolte contre ce qui est inéluctable. 2e décan, la dissonance Mars/Neptune risque de vous rendre un peu trop influençable, surtout si vous croyez tout ce qui est écrit dans la presse.