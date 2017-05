L'horoscope du 4 mai 2017

publié le 04/05/2017 à 06:24

Bélier

Ce n'est pas votre genre, mais vous ferez des manières aujourd'hui. Vous donnerez l'impression, qui ne sera pas fausse, de vouloir être prudent et dans le contrôle. Et ça ne peut pas vous faire de mal, vu que plusieurs planètes vous engagent à réagir trop impulsivement et, parfois, à vous exprimer sans aucune prudence. Tout contrôle exercé aujourd'hui aura donc un rôle positif à jouer, n'essayez pas de vous débarrasser de ce sentiment que vous "devez " vous freiner.

Taureau

Même si le climat est toujours tendu, vous serez d'humeur guillerette car vous sentirez dans le regard du partenaire ou des autres, que votre charme fait de l'effet. Comme tout un chacun, vous avez besoin de plaire et ce, quel que soit votre âge. C'est le meilleur euphorisant qui soit et il ne faut surtout pas vous en priver. Mais certains seront aussi satisfaits parce qu'ils pourront apporter leur aide à un de leurs enfants ; le Taureau adore se sentir utile, nous l'avons souvent dit !

Gémeaux

Un souci vous prendra la tête, vous y penserez beaucoup trop. Cette contrariété mérite d'être vite réglée, surtout né fin mai, et tout aussi rapidement oubliée. C'est un des effets de la présence de Mars dans votre signe qui peut autant être positive que négative, comme nous l'avons vu. Aujourd'hui, la Lune étant en dissonance avec Mars, la situation (quelle qu'elle soit) prendra des proportions qui ne sont pas souhaitables. Même chose si vous vous mettez en colère : contrôlez-vous.

Cancer

Vous ferez quelque chose qui vous demandera de la précision, et le plus souvent c'est dans votre manière de vous exprimer qu'il faudra faire preuve de rigueur... ou de prudence dans les mots ou les formules que vous choisirez. Ne vous laissez pas emporter par l'émotion du moment et si vous avez quelque chose à dire, une réponse à apporter, prenez du recul avant de vous lancer. En principe cela ne devrait concerner que le 1er décan, mais le 3e est très exposé en ce moment...

Lion

S'il y a bien une chose que vous détestez c'est de paraître ringard. Même si vous êtes très classique dans vos choix vestimentaires, il faut qu'ils soient sophistiqués, qu'il y ait un détail qui indique que vous savez ce qu'il faut porter pour être " up to date " ; et il ne faut surtout pas vous dire que c'est idiot, qu'il y a des choses plus importantes dans la vie, car ce détail c'est quelque chose de très personnel. Ce à quoi on vous reconnaît : il fait partie de votre identité, c'est une partie de votre image.

Vierge

Chez vous, la Lune est fâchée avec Mars et si vous êtes né fin août, début septembre, il y aura comme un orage immobile au-dessus de votre tête. Éclatera, éclatera pas ? Il arrive que vous soyez très colérique, même si par ailleurs vous n'aimez pas vous faire remarquer et prônez la discrétion. Mais quand quelqu'un ou une situation vous met en colère, il vous arrive de dire des choses méchantes et que vous ne pensez pas vraiment, mais vous avez du mal à vous contrôler.

Balance

Le mieux, c'est de rester spectateur aujourd'hui et de ne pas vous mêler des affaires des autres, que ce soit de votre conjoint ou de vous enfants. Protégez-vous ! Il pourrait en effet y avoir de l'orage dans l'air, ce dont vous ne serez absolument pas responsable, mais si vous avez une Vierge ou un Gémeaux autour de vous, il y aura une petite turbulence et il n'est pas sûr que vous le supportiez. A priori, cela ne concerne que les natifs de début octobre, mais ceux du 3e décan son à cran.

Scorpion

Vous serez mécontent parce que vous aurez l'impression qu'on vous contraint ou qu'on vous manipule, et l'esprit rebelle qui sommeille en vous se réveillera. En général, vous préférez vous imposer des obligations vous-même car si cela vient de vous, cela n'a pas du tout le même effet. Que les autres s'arrogent le droit de vous dire ce que vous devez faire est pour vous une sorte d'outrage, même s'il s'agit de faire quelque chose de bien...

Sagittaire

Si vous êtes né début décembre vous aurez de bonnes raisons d'en vouloir à quelqu'un, un partenaire affectif ou professionnel. Mais n'allez pas trop loin non plus. Contenez votre colère, elle est parfois destructrice et le contexte ne se prête pas à un laisser-aller de ce genre. En revanche, si vous êtes des premiers jours du signe (né en novembre) un bon aspect de Vénus vous rend fier de vous, et accentue en même temps votre pouvoir de séduction.

Capricorne

Pas de problème aujourd'hui, vous saurez prendre de la distance avec tout ce qui peut vous ennuyer et notamment avec ceux qui empiètent sur votre territoire. Vos échanges seront très houleux, surtout si vous êtes (encore une fois) du 3e décan né autour du 14 janvier. Mais vous aurez les nerfs à vif peut-être à cause du résultat qui se profile à la présidentielle... A moins que vous ne sachiez pas encore vers qui vous tourner, à qui vous allez donner votre voix.

Verseau

Le ciel est plutôt clément pour vous en ce moment, sauf que vous aurez tendance à vous fixer sur un détail sans réelle importance et que vous en ferez une montagne. Alors que ce détail ne le mérite vraiment pas ! Mais né fin janvier, il se peut que vous anticipiez une situation qui est de l'ordre du possible, alors que rien n'est sûr et que vous vous faites peut-être du cinéma. Toutefois, vous n'êtes pas né de la dernière pluie et vous douterez du résultat de vos réflexions, vous les remettrez en question.

Poissons

Vous ne vous mettez pas souvent en colère mais quand cela arrive, comme aujourd'hui, cela déborde de tous les côtés, et vous êtes dans tous vos états. Après tout, pourquoi pas ? Cela peut avoir un effet cathartique, vous pourrez sortir tout ce que vous gardez pour vous en temps normal et qui est du poison, autant pour vous que pour les autres, votre partenaire en particulier. Il faut parfois vider les tiroirs où vous rangez toutes vos petites rancunes, c'est bon pour votre santé.