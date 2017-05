L'horoscope du 3 mai 2017

publié le 03/05/2017 à 06:35

Taureau

Maître du zodiaque en ce moment, Vénus est dans l'ombre de votre signe et le plaisir est absent de votre vie. Mais elle sera chez vous le 7 juin et vous en serez transformé. D'accord, ça fait encore un mois à passer mais elle ne va pas s'intéresser toujours au même décan. Le 1er ressentira la faiblesse de Vénus jusqu'au 14 mai, le 2e décan du 14 au 26 et le 3e du 26 au 7 juin. En même temps, il est possible que vous ayez mal quelque part, mais cela ne durera que deux ou trois jours pour chacun.

Bélier

Je m'adresse encore une fois aux natifs du 3e décan, qui peuvent autant être mal en point à cause d'angoisses récurrentes, que d'être en train de se réinventer. Ceux-là se sont découvert des potentialités jusque-là ignorées ou ont carrément changé d'orientation ; et si ce n'est pas encore fait, cela ne va pas tarder, vous le sentez venir depuis des mois. Ceux qui sont mal en point, ce sont ceux qui ne voient pas l'avenir d'un bon oeil et qui en ont peur.

Gémeaux

Vous n'êtes pas très aidé par la présence de Mars chez vous, natif de fin mai, sauf si vous démarrez un nouveau boulot. Là, votre énergie s'investira au bon endroit. Vous serez tout entier dans ce que vous avez à faire et ne vous disperserez pas trop. Mais ne cherchez pas non plus à faire mieux que tout le monde ou à montrer toute l'étendue de vos capacités le premier jour. Une chose après l'autre et vous ne vous ferez pas boycotter par vos nouveaux collègues.

Cancer

2e décan, Jupiter et ses tracasseries vous prennent la tête, mais aujourd'hui il est possible qu'on vous propose de l'aide, ou que vous alliez en chercher vous-même. Vous y réfléchirez en tout cas et il ne faut surtout pas vous dire que vous n'avez pas les moyens de vous offrir cette aide. Elle peut très bien être gratuite, renseignez-vous sur Internet, vous verrez. 3e décan, les choses vont commencer à aller un peu mieux demain car Mercure reprendra une marche directe. Mais ce sera encore tendu.

Lion

Vous êtes encore les vedettes du jour, la Lune dans votre signe ne forme que de bons aspects et si vous êtes né après le 15 août, vous êtes en train de franchir une étape. Cela concerne probablement le projet qui vous occupe la tête depuis des mois et qui est un projet censé vous libérer d'une tutelle contraignante. Mais c'est avant tout dans votre tête, dans votre manière de penser votre vie que vous vous êtes libéré d'un poids. Vous avez progressivement laissé certaines certitudes et idées préconçues de côté.

Vierge

Vous avez beaucoup d'automatismes, vous vous reposez même souvent dessus. Mais aujourd'hui, surveillez une distraction inhabituelle et qui déroutera les autres. Vous aurez l'impression que l'organisation de votre journée est chamboulée parce que les choses ne se déroulent pas dans l'ordre que vous avez établi depuis longtemps. Et si vous laissiez faire ? Il est possible que vous trouviez une sorte de liberté dans ce nouvel ordre et qu'il soit bon de l'adopter.

Balance

3e décan, vous qui êtes sous pression ou angoissé par ce qui vous attend, vous pourrez vous reposer sur une épaule amie et en retirer un certain réconfort. N'hésitez pas à appeler celui ou celle dont vous savez qu'il/elle vous écoutera et vous donnera de bons conseils. Evidemment, cela peut être un parent, un frère ou une soeur à la place d'un ami. Une décision s'impose, peut-être dans votre couple, vous songez depuis longtemps à la prendre ou à laisser l'autre la prendre à votre place.

Scorpion

Une réunion, un meeting ou un rendez-vous avec quelqu'un d'important est au programme, mais il pourrait y avoir un imprévu, un souci de dernière minute. Cela pourrait même être annulé ou se révéler moins bien organisé que prévu. Du coup, il risque d'y avoir une ambiance un peu chaotique que vous ne détesterez pas car vous pourrez peut-être prendre les choses en main et montrer à quel point vous êtes capable de vous débrouiller face à des " crises " de cet acabit.

Sagittaire

Vous aurez un agréable sentiment d'espace et de liberté, et même davantage si vous êtes du 3e décan né vers le 17/12. On peut vous donner les clés d'un royaume... Mais attention, si votre instinct vous souffle que c'est trop beau pour être vrai ou pour durer, vous ne vous tromperez pas. En effet, Saturne est toujours dans votre décan et elle est rétrograde. La planète vous conseille donc de réfléchir avant chaque prise de décision qui vous engagerait sur une longue durée ; et ce, jusqu'à fin août.

Capricorne

Les natifs du 3e décan sont encore dans tous leurs états et cela risque de se prolonger jusqu'à la mi-mai. C'est un projet concernant l'avenir qui leur pose problème. Peut-être qu'il dépend de l'élection présidentielle ? Cela expliquerait pourquoi les tensions retomberont progressivement après dimanche et seront terminées vers le 15. 2e décan, si vous êtes en attente d'un jugement ou mieux, d'une promotion, il va falloir patienter jusqu'à la mi-juin en ce qui vous concerne.

Verseau

Rien ne va jamais assez vite pour vous et avec le Taureau aux commandes, tout vous semble ralenti. Mais ce n'est qu'une impression, ne vous en prenez pas aux autres. Ils n'y sont pour rien, même s'ils n'ont pas le même rythme que vous et que votre impatience a atteint des sommets. Il faut dire que les natifs de fin janvier sont très stimulés par un bon aspect de Mars qui les invite à prendre des initiatives ou à mettre quelque chose en route et le moindre délai est contrariant.

Poissons

Votre tendance naturelle à vous mettre au service des autres est accentuée en ce moment, et cela tombe bien car des amis ou des relations ont besoin de vous. Vous savez vous rendre indispensable, surtout quand vous n'en faites pas trop, quand vous n'êtes pas envahissant et que vous ne pensez pas avoir raison envers et contre tous. C'est en effet le problème qui vous guette car vous ne savez pas où sont les limites, c'est commun à tous les Poissons dans des domaines parfois très différents.