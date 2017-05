L'horoscope 7 mai 2017

publié le 07/05/2017 à 09:03

Taureau

En plus d'aller voter et d'exprimer ainsi ce qui vous tient à coeur, vous serez également très occupé, dans la maison ou au jardin. Pas le temps de flemmarder ! Et c'est tant mieux, cela vous empêchera de trop penser à ce qui vous tracasse, surtout si vous êtes né en avril avant le 26. Vous sentez que des changements se préparent et l'ambiance est parfois perturbante, probablement dans votre couple. A moins que vous n'anticipiez des problèmes professionnels ou autres...

Gémeaux

C'est un bon dimanche pour le 1er décan, vos amours pourraient flamboyer. En revanche, c'est moins facile pour le 2e décan, pris dans des sables mouvants. Une situation peut se révéler toxique, en famille ou dans le travail avec un supérieur qui abuse de ses prérogatives ou un parent qui vous dévalorise et vous juge sans cesse (cela peut aussi être votre conjoint). Enfin, le 3e décan semble avoir un projet difficile à réaliser et qu'il a souvent envie de laisser tomber.

Cancer

Vous serez très sensible à l'ambiance qui règnera en famille, elle aura de l'influence sur vous et même peut-être sur le bulletin que vous allez mettre dans l'urne. Si vous votez pour faire plaisir à votre chéri ou à vos parents, il est dommage que vous n'exprimiez pas vraiment votre opinion. Mais peut-être que dans le secret de l'isoloir vous ferez ce que vous voudrez... En tout cas, ce dimanche sera marqué par de l'hésitation et par l'influence du milieu familial.

Lion

Circulez, il n'y a rien à voir ! Vous savez très bien ce que vous voulez pour la France mais il n'empêche que le verdict des urnes pourrait beaucoup vous surprendre. Si ce n'est pas votre favori qui gagne, vous ferez quand même bonne figure tout en vous demandant où les choses ont pu dérailler pour en arriver là. La Lune en Balance, conjointe à Jupiter au moment des résultats indique également qu'il pourrait y avoir très peu d'écart entre les deux candidats, que ce sera juste, très juste.

Vierge

Vous avez l'esprit critique et aucun candidat n'aura pleinement et inconditionnellement votre confiance. Vous vous direz que le mieux est de voter utile. Et en tout cas, ce sera vrai pour vous ; vous penserez à vos intérêts et tant mieux s'ils correspondent à ceux du pays... Cela dit, le 2e décan est toujours dans la panade avec la dissonance Mars/Neptune, qui sera encore plus forte la semaine prochaine et qui représente les mauvais choix, les erreurs et parfois les décisions prises sous l'influence de quelqu'un de manipulateur.

Balance

La Lune étant dans votre signe, qui est celui de l'hésitation, vous pensez bien que vous serez très partagé aujourd'hui, et croyez-moi, vous ne serez pas le seul. Toutefois, il semble que vous serez content et soulagé par le résultat des urnes car il y aura une rencontre entre la Lune et Jupiter pile dans la soirée et elle est en rapport avec un équilibre, une justice. Toutefois, il n'est pas impossible que le résultat soit justement trop équilibré, qu'il y ait une différence infime entre les candidats.

Scorpion

Vous serez mieux chez vous que dehors et serez tenté de zapper l'élection par manque de motivation. Pour vous, ce sera blanc bonnet et bonnet blanc. C'est possible qu'il y ait des similitudes entre les programmes des deux prétendants au titre de Président et que cela se concrétise par des scores très voisins, au point que pendant quelque temps on ne pourra pas les départager. Mais il faut 50% plus une voix et cette voix cela pourrait être la vôtre ; alors allez voter.

Sagittaire

En Balance aujourd'hui, la Lune sera conjointe à Jupiter et cela peut représenter des candidats aux programmes très semblables, ce qui rendra votre choix difficile à faire. Vous penserez à l'avenir du pays quand vous mettrez votre bulletin dans l'urne, mais vous serez nombreux, si vous êtes du 2e décan surtout, à avoir l'impression de ne pas faire le bon choix, ou de voter pour éliminer un candidat et non par volonté de voir l'autre prendre les commandes de notre pays.

Capricorne

Vous aussi vous serez sensible à la présence de la Lune en Balance, qui vous incitera à vous poser des questions dérangeantes sur le choix que vous avez à faire. Comme beaucoup d'autres, vous serez hésitant et cela se manifestera au final par un score très serré entre les deux candidats (à l'heure où j'écris ces prévisions, 25 février, on ne sait pas encore lesquels seront au second tour). Astrologiquement, cela devrait être ceux qui ont Jupiter dans leur ascendant : Marine Le Pen et François Fillon.

Verseau

Il semble que quoi qu'il se passe, quel que soit le résultat vous serez content et aurez confiance en l'avenir. Et ce serait encore mieux si vous pouviez agir pour l'avenir, être un des acteurs du renouveau pour lequel l'un des deux candidats va être élu. C'est en effet, d'après les astres, ce besoin de renouveau qui sera à l'origine de la majorité des votes, vous le percevrez ainsi en tout cas. Mais qui incarne ce renouveau ? Difficile de le dire à la date où j'écris ces prévisions (25 février).

Poissons

Ce n'est pas que vous serez hésitant, vous serez totalement dans le flou, surtout si vous êtes de début mars. Un flou quant à vos choix, quelle que soit leur nature. Même si vous avez toujours voté pour un certain parti aux élections, là vous serez très partagé entre le renouveau, le libéralisme et vos anciennes habitudes de vote qui, vous le savez intuitivement, ne donneront rien de bon pour le pays. Si vous parveniez à penser collectif et non en fonction de votre corporation...

Bélier

C'est une révolution, 3e décan surtout car vous n'allez pas voter comme d'habitude, comme vous le faites depuis des années. C'est un renversement de vos valeurs ! Certes, vous serez très hésitant comme l'indique la présence de la Lune en Balance, signe doublement hésitant pour vous, mais le choix que vous ferez sera un choix de bon sens et de volonté de retrouver un équilibre économique pour le pays. Et si vous vous sentez paresseux pour aller voter, dites-vous que cela vous concerne quand même directement... même si l'argent n'est pas un problème pour vous.