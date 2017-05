L'horoscope du 5 mai 2017

publié le 05/05/2017 à 06:06

Bélier

Vous l'avez sûrement compris, le doute s'installe et vous êtes de ceux qui fustigeront le manque de réaction ainsi que l'absence de sens critique de leur entourage. Vous ne comprendrez pas qu'on puisse être aveugle à ce point et cela vous mettra en rogne. Mais vous n'avez pas intérêt, comme je vous le disais hier, à vous exprimer trop fort car vous pourriez perdre votre sang-froid et dire des choses que vous regretterez presque immédiatement (3e décan surtout).

Taureau

Mars entre en dissonance avec Neptune, et on ne peut pas dire que la situation, la vôtre ou celle des autres va être d'une totale limpidité. Vous mentirait-on ? C'est peut-être l'impression que vous aurez, et elle ne sera pas fausse. A deux jours du second tour de l'élection, il semble qu'il y ait des manoeuvres, des actions destinées à manipuler l'opinion, ou des erreurs de jugement. Mais à l'heure où j'écris (23 février), difficile de savoir exactement comment la conjoncture va s'appliquer.

Gémeaux

Plus que d'autres vous serez sensibles à la dissonance Mars/Neptune, Mars étant chez vous. N'abusez pas de la théorie du complot, vous feriez fausse route. Toutefois, si vous êtes né autour du 4 juin, vous serez personnellement touché par cette conjoncture qui pourrait vous ouvrir les yeux sur les manipulations et les influences dont vous avez pu être victime depuis quelque temps. Et si vous refusez encore d'en prendre conscience, cela ne va pas tarder, c'est inéluctable.

Cancer

Il se peut qu'on vous tienne un discours qui vous révoltera, 3e décan en particulier. Mais vous resterez sans voix face à l'insondable bêtise de votre interlocuteur. Ce sera gros comme une maison qu'il ou elle tente de vous influencer dans vos choix et décisions et cela vous énervera d'autant plus que vous aurez l'impression d'être pris pour un idiot. Le mieux est de sourire, voire de rire à ce discours et de ne surtout pas justifier vos propres choix. Faites-lui comprendre que vous n'êtes pas dupe.

Lion

C'est vous qui chercherez à influencer quelqu'un et qui ferez, en quelque sorte, du prosélytisme. Libre à vous de jouer les idéalistes, un peu utopistes sur les bords. Mais votre image pourrait en être écornée, car on ne s'attend peut-être pas à cela de votre part. Vous êtes généralement enthousiaste au niveau des idées, mais vous restez droit dans vos bottes. Or, sous l'influence de Mars et Neptune, vous pourriez dévier de votre route habituelle.

Vierge

Vous aussi, vous serez directement impacté par Mars/Neptune si vous êtes du 2e décan. Une configuration qui peut vous voir victime de quelqu'un de malhonnête. Qu'il s'agisse de ses comportements ou de ses opinions, cette personne essayera par tous les moyens de vous convaincre que ses idées sont les meilleures, quitte à employer des moyens peu recommandables ou tout simplement à vous raconter des bobards. Ne bridez surtout pas votre sens critique.

Balance

Les discours des uns et des autres vous vous en ficherez comme d'une guigne. Votre religion est faite et personne ne pourra vous faire changer d'avis par des artifices. Vous détecterez tout de suite ceux qui cherchent à influencer et même parfois à vous culpabiliser parce que, selon eux, vous n'avez pas fait le bon choix. Peut-être que certains seront sensibles à cette culpabilisation (nés autour des 18, 19 octobre) et ce sont les seuls susceptibles de changer d'avis.

Scorpion

Si on vous raconte des histoires, le baratineur en sera pour ses frais car vous aurez un détecteur de mensonges intégré. Et vous trouverez votre interlocuteur bien naïf ! Croire qu'il ou elle peut vous faire avaler des sornettes à propos de vos choix est totalement illusoire, le Scorpion est un des signes les plus lucides du zodiaque avec le Capricorne. Sauf, évidemment, quand les sentiments s'en mêlent : là vous êtes aussi influençable, sinon plus que les autres.

Sagittaire

2e décan, vous pouvez être en train de vivre une forte désillusion, un pan de la réalité que vous aviez ignoré, voire dénié jusque-là, vous apparaissant soudainement. Ce que vous vous êtes refusé à considérer pendant des années pourrait s'imposer à vous avec force, à travers cette dissonance Mars/Neptune qui vous montre le monde d'une autre manière et vous oblige à ouvrir tout grand les yeux. Mais vous pourriez aussi être victime d'une sorte de maître-chanteur (né autour du 5/12 surtout).

Capricorne

Vous êtes peut-être le seul signe à être insensible à la conjoncture car, à vous, on ne la fait pas, vous avez le cuir épais. Sauf 3e décan, très perturbé en ce moment. Né autour du 15 janvier, quelque chose ou quelqu'un vous met la tête à l'envers et vous seriez capable de changer d'avis du jour au lendemain. Et pour un Capricorne, ce n'est pas chose facile car votre signe est très conservateur et la stabilité, la solidité sont ses marques de fabrique.

Verseau

C'est le doute qui vous empoisonnera aujourd'hui, comme dans les prochains jours. Et ce n'est pas des autres que vous douterez semble-t-il, mais de vous-même. Cela peut être un des " effets " de la dissonance qui est en formation entre Mars et Neptune, laquelle s'installe plus ou moins jusqu'au 17 mai. Et si c'est de l'issue de la présidentielle dont vous doutez, curieusement ce doute se prolongera. Peut-être soupçonnerez-vous des tricheries, des tromperies parce que vous serez déçu ?

Poissons

2e décan, vous êtes de ceux qui seront très réceptifs à la dissonance Mars/Neptune qui s'installe jusqu'au 17 et elle peut vous valoir une grosse déception. En particulier si vous êtes né les premiers jours de mars... A moins que vous ne soyez obligé de prendre une décision qui ne vous plaira pas du tout, mais qui sera la seule façon pour vous d'obtenir ce que vous désirez et qui risque de vous échapper si vous ne sortez pas de votre schéma, quitte à renier l'une de vos convictions.