L'horoscope du 8 décembre 2017

publié le 08/12/2017 à 06:21

Sagittaire

Mercure se désolidarise de Saturne et recule dans votre 3e décan. Il y a une réflexion à mener, peut-être pour savoir comment retrouver votre motivation au boulot. Mais cela peut concerner, bien sûr, un autre domaine. Cela dit avec Saturne, il est toujours question d'ambition, d'échecs, mais aussi de succès suivant la place de Saturne de votre thème. 2e décan, Vénus se rapproche de vous, attention à sa dissonance avec Neptune que vous connaissez bien. 1er décan, né le 1er/12, profitez des bonnes choses de la vie.

Bélier

Le 2e décan a les faveurs des luminaires, Soleil/Lune et se sent plutôt sûr de lui pour traiter une affaire financière qui commence à lui courir sur le haricot. Surtout si vous êtes né les premiers jours d'avril ; comme je vous l'ai déjà dit, il pourrait s'agir d'une question d'héritage, de partage d'un bien, ou d'une opération financière. 1er décan, né le 29 mars, Vénus veille sur vous et sur vos passions, qu'elles soient amoureuses, sportives, ou autres. 3e décan, la relation avec quelqu'un de plus jeune semble être un problème.

Taureau

2e décan, il y a un prix à payer si vous voulez mettre fin à une collaboration, à un mariage ou à toute forme d'association. C'est ce qui vous embête le plus. Tout ce que le Taureau possède est important pour lui, il y tient comme à la prunelle de ses yeux, et l'argent en fait partie bien sûr, d'autant plus qu'il a une valeur hautement symbolique. 1er décan, né le 29 avril, un petit bénéfice aujourd'hui, une bonne affaire ? 3e décan, l'un de vos interlocuteurs est encore plus têtu que vous.

Gémeaux

Il se peut que vous ayez quelques tracasseries côté santé, aussi écoutez le message de Jupiter qui vous dit de consulter un spécialiste pour examiner le problème. Vous avez peut-être été mal traité précédemment et changer de médecin ou de médication pourrait arranger les choses, autant que faire se peut (2e décan). 3e décan, étant donné que Saturne cessera de s'opposer à vous dans dix jours, tout circule de nouveau bien, sauf né après le 20/6. 1er décan, une rencontre ?

Cancer

Nous parlions d'indépendance hier, pour le 3e décan, et ce qui vous manque surtout c'est une indépendance financière. Mais vous allez avoir l'occasion de l'acquérir. Mais encore faut-il que vous en ayez réellement envie, que ça ne soit pas qu'une idée que vous avez en tête et que vous ne mettrez pas à exécution par crainte de l'avenir. 2e décan, la chance et l'épanouissement sont toujours au rendez-vous pour ceux de début juillet. Amour ? Enfant ? 1er décan, on vous aide à oublier vos soucis.

Lion

La Lune est toujours chez vous et regarde Jupiter de travers, attention aux erreurs de jugement et peut-être à une exagération de vos émotions les plus négatives. 2e décan, vous aurez tendance à donner un sens à ce que vous ressentez et ça ne sera pas toujours le bon. En outre, apparemment, tout cela sera la faute des autres. 1er décan, vous profitez encore d'une Vénus flatteuse si vous êtes de début août. 3e décan, un problème avec un enfant pourrait durer encore un peu.

Vierge

Il est important que vous ayez l'esprit ouvert en ce moment, 2e décan. Jupiter est à une encablure et il y a des opportunités, des portes qui s'ouvrent dans le boulot. Comme je vous l'ai déjà dit, vous pourriez prendre un job supplémentaire ou développer vos activités dans d'autres domaines. Mais restez très concret. 1er décan, le passé vous rend visite, sous une forme ou sous une autre ; ne cédez pas trop à la nostalgie. 3e décan, le problème que vous rencontrez va régresser.

Balance

Avec l'aide Saturne pour bien organiser les choses, ceux du 3e décan nés après le 17 octobre vont pouvoir faire sagement leur petite révolution d'ici décembre. Enfin, tant que Saturne sera en bon aspect, elle vous empêchera de prendre une décision irréfléchie ou d'aller à l'encontre de vos intérêts. Après décembre vous n'aurez plus ce garde-fou. 2e décan, les questions d'argent ou une acquisition vous prennent un peu trop la tête. 1er décan, né le 1er octobre, une journée très récréative.

Scorpion

Vous avez de belles harmonies dans votre signe, surtout 2e décan. C'est vraiment le moment de montrer ce que vous valez et de faire reconnaître vos compétences, ou vos talents si vous êtes artiste, écrivain, etc. Parfois, vous pourriez même glaner une espèce de médaille, quelque chose qui dira que vous avez été méritant. 1er décan, né le 1er novembre, un bénéfice, une petite rentrée, une acquisition ? 3e décan, vivement que Mars vous quitte (demain) vous retrouverez votre allant.

Capricorne

Toujours rétrograde jusqu'au 3 janvier, Uranus ne vous facilite pas la vie si vous êtes né après le 15 janvier. Vous avez jusqu'en mai pour changer de vie, ou pour prendre la décision qui pourrait vous libérer d'un fardeau. Mais il vous faut du temps pour savoir exactement ce que vous voulez et, surtout, ne pas faire d'erreur. 2e décan, que vous y croyiez ou non, la chance est avec vous en ce moment, une belle occasion est peut-être à votre portée. 1er décan, surtout ne vous sous-estimez pas.

Verseau

Lune et Jupiter se regardent de travers, aussi n'allez pas imaginer le pire pour tout ce qui, selon vous, risque d'aller de travers. Ne jouez pas les Cassandre svp ! En fait si quelque chose va de travers, c'est de votre responsabilité, à cause de votre caractère rebelle. Ou alors vous avez un adversaire plutôt coriace, 2e décan. 3e décan, oubliez que vous attendez quelque chose parce qu'il ne se passera rien avant le 23, et encore. 1er décan, vous voudriez bien polémiquer, mais vous en êtes empêché.

Poissons

Si la situation était tendue au boulot pour ceux du 3e décan, vous commencez à moins la subir. Mais veillez à ne pas ignorer délibérément le problème car vous n'aurez plus d'autre occasion de le régler (né en fin de signe). Sauf peut-être autour du 8 janvier quand Mercure reviendra au même endroit du ciel. 2e décan, vous avez toutes les chances en ce moment, mais attention elles peuvent être trompeuses : gare à la fusion amoureuse. 1er décan, le ciel vous laisse toute liberté pour quelque temps.