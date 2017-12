L'horoscope du 7 décembre 2017

publié le 07/12/2017 à 06:21

Sagittaire

Un bel anniversaire à ceux qui le fêtent, avec une jolie Lune en Lion des voyages ou des études seront au centre de votre année. Votre qualité de vie sera meilleure. Même si vous avez toujours un souci avec la dissonance déstabilisante de Neptune, qui est peut-être liée à un problème immobilier ou avec un parent. 1er décan, né les 29/30 novembre, une soirée un peu mondaine ? En tout cas, sortez ! 3e décan, c'est toujours difficile pour ceux des 19, 20 décembre, surtout au plan relationnel.

Bélier

Une très agréable conjoncture pour vous, comme pour les autres signes de Feu. Vous serez séducteur, audacieux, sans limites et cela plaira autour de vous. On aura l'impression que vous êtes nature, vrai, sincère, et cela vous vaudra des regards appuyés de personnes qui vous trouveront formidable. 2e décan, vous n'êtes pas mal non plus grâce aux influx solaires qui vous permettent d'avoir raison sur les autres. 3e décan, ne remettez pas certaines démarches à demain ou à un autre jour.

Taureau

A votre façon, toujours plutôt douce, vous aurez tendance à diriger la vie de vos proches, avec l'idée bien ancrée que vous savez ce qui est bon pour eux. Vous avez peut-être raison, c'est sûr, mais c'est quand même un parti pris, voire une certitude que vous devriez remettre en question ; et la vie va vous y obliger, 1er décan. 2e décan, né vers le 6 mai, l'une de vos négociations sera rondement menée. 3e décan, au contraire du 2e, vos interlocuteurs seront très difficiles à convaincre.

Gémeaux

Vous faites partie des élus du jour, en tout cas si vous êtes né en mai. Une proposition, une rencontre agréable, ou un moment tendre avec votre chéri/e ? Il est vrai que vous êtes enfin sorti des zones de turbulence, il n'y a plus que Saturne en Capricorne qui vous oblige mieux gérer vos finances. Un mal pour un bien ! 2e décan, on ne sait pas comment vous faites, mais vous parvenez le plus souvent à retomber sur vos pieds ! 3e décan, on ne vous répond pas et vous êtes très contrarié.

Cancer

1er décan, vous aimeriez bien dépenser, pour vous ou pour les autres, mais une petite voix, que vous n'écoutiez peut-être pas auparavant, vous dit de rester raisonnable. C'est celle de Saturne, qui a commencé son " job " qui est justement d'empêcher tout excès de votre part, qu'il s'agisse de dépenses ou d'autre chose. 2e décan, vous avez la chance avec vous en ce moment, on ne peut que vous envier : gare aux jalousies, elles peuvent être nuisibles. 3e décan, votre indépendance n'a pas de prix.

Lion

Dans votre 1er décan, la Lune s'aligne avec la charmante Vénus, cette journée de jeudi sera donc amoureuse, glamoureuse, enflammée ou ne sera pas. Vous avez de bons atouts en main pour séduire, amoureusement ou professionnellement, à vous d'en profiter. Mais on vous fait confiance, vous savez vous y prendre ! 2e décan, né les 8, 9 août, vous vous sentirez valorisé par des regards admiratifs. 3e décan, né après le 20/8 tout se précise, mais il faut encore attendre une réponse.

Vierge

Ceux qui friment, qui font tout pour qu'on les remarque, vous détestez. Ils offensent votre nature pudique et réservée, mais il faudra les supporter aujourd'hui. Il y en aura quelques-uns autour de vous et vous ne pourrez pas faire autrement. Mais ces personnes-là ont l'art de vous faire sentir inférieur alors que vous ne l'êtes pas ! Cela concerne tous les décans, à moins évidemment que vous ne soyez ascendant Lion. Dans ce cas vous êtes partagé entre deux attitudes contradictoires.

Balance

Lune et Vénus profitent à votre 1er décan, ça ne sera pas le septième ciel, mais vous serez bien dans vos baskets et surtout dans vos relations avec vos proches. Peut-être avez-vous un agréable projet pour aujourd'hui, ou pour ce soir : une petite virée entre amis par exemple, qui peut beaucoup vous changer les idées. 2e décan, vous avez envie de vous amuser en ce moment, d'être joueur, surtout né les 8, 9 octobre. 3e décan, difficile d'échanger avec un proche, l'un de vos enfants peut-être ?

Scorpion

Vous non plus vous n'aimez pas ceux qui friment parce que vous avez un radar pour les détecter, vous lisez facilement en eux et cela peut se révéler gênant. Parce que vous ne pouvez pas rêver, ou vous faire des idées sur la personne et donc pas la mettre sur un piédestal. Or quand vous aimez, c'est ce que vous avez envie de faire. 2e décan, toujours aussi bien traité par Jupiter, mais n'en faites pas trop aujourd'hui. 3e décan, vous aurez bientôt moins de soucis concernant vos moyens financiers.

Capricorne

Lune et Vénus s'harmonisent aujourd'hui, c'est un plus, peut-être un petit bénéfice ou un remboursement que vous n'attendiez pas aussi vite, surtout 1er décan. Mais il se peut aussi que vous soyez en phase avec votre chéri/e ou avec quelqu'un que vous avez rencontré. Même si la confiance n'est pas encore très forte. 2e décan, vous avez besoin de vous sentir utile, d'aider, de soutenir, de participer à des actions de bienfaisance. 3e décan, peu à peu les contrariétés vont disparaître.

Verseau

Une bien agréable journée pour les natifs de janvier, choyés par la conjoncture. Une amitié pourrait naître, à moins qu'une relation ne vous fasse une proposition En tout cas, vous aurez une bonne raison d'être content, surtout né autour du 28 janvier. Un projet, ou un rendez-vous prévu, peuvent aussi vous satisfaire. 2e décan, vous avez la possibilité de monter en grade, ou de transformer votre activité et de gagner plus. 3e décan, vous êtes encore dans l'attente d'une réponse, d'un signe...

Poissons

Né en février, le ciel - et vous-même - vous donnez l'occasion de reconstruire un domaine de votre vie et de repartir du bon pied après des années difficiles. Jupiter a terminé son transit et on peut espérer qu'il vous a ouvert l'esprit à des centres d'intérêt différents ; ou qu'on vous a fait des propositions intéressantes. 2e décan, on vous demandera un service aujourd'hui et vous serez tellement content que vous en ferez plus que demandé. 3e décan, n'attendez aucune réponse pour le moment.