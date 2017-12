L'horoscope du 3 décembre 2017

publié le 03/12/2017 à 08:13

Bélier

Chez vous, la pleine Lune est en odeur de sainteté car elle répond à l'un de vos besoins qui est de bouger. Vous ne tiendrez pas en place aujourd'hui 1er et 2ème décan. Plusieurs solutions s'offrent à vous : prendre la voiture et rendre visite à des amis qui habitent un peu loin de chez vous, ou recevoir au contraire des proches chez vous. En revanche, le 3ème décan n'est pas au mieux de sa forme, il faut vous mettre d'accord avec quelqu'un et vous ne voulez pas céder de terrain.

Taureau

Ce sont vos secteurs financiers qui sont éclairés par la pleine Lune, vous aurez donc une réflexion à mener dans ce domaine, entre conserver ou dépenser. D'autant qu'un proche ou un enfant peut vous avoir demandé si vous ne pourriez pas l'aider à payer quelque chose. Mais vous avez besoin de réfléchir avant de dire oui ou non. Cela concerne le 1er et le 2ème décan, le 2ème étant encore plus indécis face à la demande que le 1er. 3ème décan, né après le 17 mai, la semaine prochaine est encore chargée.

Gémeaux

Vous serez comme un complément d'objet direct, il faudra deux conditions pour être en phase avec l'autre et si l'une d'elles n'est pas remplie il n'y aura pas d'accord. 1er et surtout 2ème décan, la pleine Lune vous voit encore plus incertain et déconcerté par l'ambiance astrale qui vous empêche de donner les réponses qu'on attend de vous. 2ème décan, c'est parce que la pleine Lune est fâchée avec Neptune et cela crée le trouble. 3ème décan, pour l'instant il vous est conseillé de ne pas bouger.

Cancer

Une pleine Lune un peu faible pour vous, ce qui signifie que vous avez peut-être, ou allez, choper un petit virus. Mais cela peut toucher aussi l'un de vos proches. Du coup, il faudra le ou la soigner et cela risque de perturber votre organisation quotidienne, si vous travaillez bien sûr. Cela concerne surtout le 2ème décan. 1er décan, c'est Saturne qui vous affaiblit, mais plus côté boulot que côté santé. Il se peut que vous ayez du mal à conserver votre job. 3ème décan, c'est un peu moins mouvementé.

Lion

D'intéressantes et d'amusantes perspectives pour ce dimanche, votre besoin de jouer et parfois même de faire le pitre étant accentué par la pleine Lune, 2ème décan. Vous aurez même tendance à forcer un peu le trait, à en faire des tonnes. Mais si vous êtes avec des enfants, vous obtiendrez un franc succès et vous vous amuserez autant qu'eux. 1er décan, vous serez dans le même état d'esprit, prêt à tout pour vous amuser. 3ème décan, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que l'un de vos proches.

Vierge

La pleine Lune étant prise dans les sables mouvants neptuniens, le 2ème décan sera en pleine incertitude mais plus sur lui-même et ses capacités que sur les autres. Une situation que vous connaissez probablement très bien si vous êtes né autour des 4, 5 septembre... Mais Neptune a repris une marche directe et cela va aller mieux très bientôt. 3ème décan, vous êtes encore gêné par la conjonction Mercure/Saturne (santé, boulot). 1er décan, quelqu'un du passé pourrait s'être manifesté ou va se manifester.

Balance

Une pleine Lune au goût d'évasion pour tout le signe. Vous aurez envie de voyager et certains pourraient préparer avec plaisir leurs vacances de fin d'année, 1er et 2ème décan, surtout. Mais ceux qui sont nés autour des 4 et 5 octobre risquent de rêver un peu trop fort ou de vouloir aller plus loin que leurs moyens le permettent. Mais peut-être que Jupiter a été généreuse avec vous et que l'argent est revenu vers vous ? 3ème décan, né après le 19, ça commencera à se calmer à partir d'aujourd'hui.

Scorpion

Il faut sauver le soldat Scorpion, qui se sent assurément plus mal qu'il n'est en réalité. C'est Mars dans votre secteur d'ombre qui vous empêche de voir la lumière. C'est-à-dire tout le positif qu'il y a dans votre vie, ou qu'il y a eu et qui reviendra parce que vous êtes spécialiste des renaissances spectaculaires (2ème décan surtout). Le 1er décan est confronté à une Vénus trop jalouse et possessive : méfiez-vous d'une éventuelle crise. 3ème décan, un problème lié à l'argent risque de s'éterniser.

Sagittaire

La pleine Lune est pour vous, surtout 2ème décan. Vous pensiez avoir construit du solide, mais vous vous demandez si, au fond, ce n'est pas un château de cartes. Il peut s'agir de votre vie affective, bien sûr, mais aussi de votre vie professionnelle dans certains cas. Né vers les 3, 4 décembre c'est bientôt terminé, ouf ! 1er décan, un dimanche où vous serez très entouré, où il fera bon vivre et aimer la vie dans son ensemble. 3ème décan, la conjoncture est toujours difficile (né autour du 20/12).

Capricorne

Vous aurez du boulot, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, et ce qui vous plaira le plus c'est que vous pourrez régler plusieurs petits problèmes qui traînaient. Normalement, vous aimez pouvoir vous concentrer, mais là vous n'en aurez pas besoin ; probablement, ce que vous ferez sera un peu superficiel, selon vous. Cela concerne le 1er et le 2ème décan, avec une mention spéciale pour le 2ème décan ; la pleine Lune peut vous inciter à faire une mauvaise manip. 3ème décan, c'est moins orageux.

Verseau

La pleine Lune promet une bonne journée pour tout le signe. Le 1er et le 2ème décan se sentiront peut-être plus valorisés, plus flattés par la vie et par leur entourage. Vous ne serez pas sur un petit nuage, mais presque. Vous aurez des images intérieures de succès pour vos projets, mais il faudra tout de même les confronter à la réalité. Surtout 2ème décan, à cause de la dissonance Soleil/Lune/Neptune : elle peut créer des rêves très utopiques. 3ème décan, c'est le moment de booster vos activités.

Poissons

Certes, vous n'êtes pas le mieux servi par la pleine Lune, 2ème décan, mais elle devrait vous ouvrir encore davantage les yeux sur des comportements qui vous nuisent. Votre tendance à la fusion, par exemple, ou à ne pas vouloir voir ce qui est négatif dans une relation dont vous n'admettez pas l'idée qu'elle puisse être toxique. 1er décan, laissez votre esprit au repos aujourd'hui, vous risquez de le fatiguer à force de vous poser des questions dans tous les sens. 3ème décan, rien ne bouge !