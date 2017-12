publié le 04/12/2017 à 06:27

Bélier

Mars termine son opposition au 3ème décan cette semaine, ça va être bien plus cool du côté des relations, même si votre problème n'est pas définitivement réglé. En effet, Uranus est toujours chez vous et si vous êtes né après le 14 avril et vous avez encore à vous débarrasser d'une situation pesante et qui comporte des contraintes. 2ème décan, une semaine agréable parce qu'elle sera parsemée de petites chances, parfois très mineures. 1er décan, un voyage à deux pourrait être dans vos projets.



Taureau

Normalement votre cœur devrait battre la chamade, 2ème décan, car il n'est pas exclu, si Jupiter est bien disposée à votre égard, que vous fassiez une rencontre. Et c'est peut-être déjà fait, soit dans le registre amoureux, soit dans le registre professionnel. Si vous cherchiez un partenaire financier par exemple, vous avez pu trouver. 1er décan, Mars entame une opposition avec vous, attention aux virus de toute nature ou aux petits bobos. 3ème décan, né après le 17, ça bosse dur !

Gémeaux

Jupiter est nettement en vedette en début de semaine, elle domine le zodiaque et booste votre travail. Mais il se peut qu'un collègue vous cherche querelle 2ème décan. Vous n'êtes pas à l'abri de jalousies et, en général, vous ne faites pas attention à ce genre de choses. Mais il faut quand même vous méfier, rester vigilant. 1er décan, votre vie sociale devrait être très agréable et une invitation sera dans l'air d'ici samedi. 3ème décan, né après le 18 juin, vous avez du courage mais pas de résultats.

Cancer

Vous avez de belles opportunités, une créativité accentuée 2ème décan, alors pourquoi vous inquiéter comme ça ? La vie elle-même vous dit de vous faire confiance. Or, quelque chose vous titille, ou alors vous êtes patraque... Certaines d'entre vous pourraient être enceintes (vive Jupiter !) et être très logiquement barbouillées. 1er décan, Saturne s'oppose à vous et ralentit votre progression ; cela peut même aller jusqu'à une stagnation de votre situation. 3ème décan, les tensions vont en s'apaisant.

Lion

Le ciel a toujours les yeux de Chimène pour le 3ème décan, avec toutefois une petite attente à supporter. Une réponse qui ne vient pas aussi vite que vous l'espérez, par exemple. La patience n'est pas votre fort en tant que signe de Feu, aussi êtes-vous mis à l'épreuve ! D'autant plus que Mars vous donne envie de tout accélérer ! 2ème décan, une semaine où vous pourrez briller, faire la roue, être admiré et complimenté. Que souhaiter de mieux ? 1er décan, que du bonheur grâce à l'amour ou à l'amour de l'art.

Vierge

Certes, Jupiter vous invite à vous diversifier, à ajouter une corde à votre arc, mais vous avez tendance à ne pas vous faire assez confiance, natif du 2ème décan. Peut-être avez-vous du supporter des échecs il n'y a pas si longtemps que ça et ce passé vous empêche de vous lancer avec confiance et foi en vous-même. 1er décan, quelqu'un arrive chez vous et va s'installer pour quelque temps ? Vous en êtes content. 3ème décan, ne signez rien, ne vous engagez dans rien pour le moment.

Balance

Etant donné que Mars va cesser son opposition, les tensions vont se dissoudre pour le 3ème décan. Toutefois, chaque crise vous fait progresser vers plus de liberté. Mais comme c'est dur pour vous, en tant que Balance, de devoir remettre votre relationnel en question : couple ou association sont dans le viseur d'Uranus. 2ème décan, les questions juridiques et légales sont au premier plan lundi et mardi. 1er décan, pour vous le relationnel est important, vous avez besoin de vous confier.

Scorpion

2ème décan, Jupiter est toujours chez vous et en phase avec Neptune. Une configuration très généreuse et qui correspond à ce que vous attendez de la vie. Vous avez besoin qu'elle vous donne, et là il se pourrait que vous ayez encore plus qu'espéré. N'allez pas chercher la petite bête et ne voir que ce qui ne va pas ! 1er décan, il se pourrait qu'une de vos affaires vous rapporte une petite somme dans la semaine. 3ème décan, encore un peu de fatigue ou un manque de motivation jusqu'à samedi.

Sagittaire

Bon anniversaire au 2ème décan. Le Soleil est votre allié, il vous donne la pêche et l'envie de réussir vos entreprises, mais il vous incite aussi à manquer de limites. Etant donné que Neptune est toujours en dissonance avec vous, si vous rêvez trop fort vous risquez d'être déçu et ça ne sera probablement pas la première fois. 1er décan, Vénus est conjointe à vous jusqu'à dimanche, vous saurez vous faire aimer de tous ou d'une personne en particulier. 3ème décan, toujours très freiné.

Capricorne

Une belle séquence pour le 2ème décan grâce à Jupiter et Neptune. Un projet ou une cause que vous défendez peuvent vous faire connaître d'un certain public. A moins que tout ce que vous entreprenez en ce moment ne vous promette, d'une manière ou d'une autre, une récompense. Mais vous vous agitez beaucoup, gare à la fatigue. 1er décan, une semaine où vous vous poserez des questions sur vos revenus et comment les augmenter. 3ème décan, vous vous mettrez la pression jusqu'à samedi.

Verseau

Prévoyez une bonne semaine, vous serez focalisé sur vos projets et si l'un d'entre eux vous satisfait, un autre n'avancera pas assez vite au goût du 3ème décan. En fait, l'un des participants à ce projet sera inactif, ou alors vous mettra des bâtons dans les roues. Vous vous demanderez si vous ne devez pas l'éjecter. 2ème décan, un allié professionnel ou un ami vous aidera à mieux gérer vos ambitions et surtout les jalousies que vous déclenchez. 1er décan, tout marchera comme vous le prévoyez.

Poissons

C'est presque une semaine de rêve pour le 2ème décan, la vie vous gâte mais vous n'êtes pas assez dans la réalité et elle risque de vous rattraper à tout moment. Il est également possible que vous soyez persuadé d'avoir raison sur tout et que les avertissements qu'on vous lance viennent, selon vous, de gens jaloux ! 1er décan, Vénus vous promet un petit succès, personnels ou professionnels dans le courant de la semaine. 3ème décan, né après le 18/3, les blocages demeurent.