L'horoscope du 5 décembre 2017

publié le 05/12/2017 à 06:17

Bélier

Vous serez un peu girouette aujourd'hui, 1er et 2ème décan, mais c'est parce que vous serez le jouet de vos émotions. L'enfant qui est en vous prendra les commandes et vous pourriez même vous comporter de manière un peu capricieuse. Cela dit, vous avez des atouts dans votre manche, sauf tout début du signe qui peut se sentir anxieux pour de vraies raisons ; il se peut que vous ayez du mal à atteindre un but. 3ème décan, né avant le 17 avril, vous êtes débarrassé de Mars et d'un choix difficile.

Taureau

Ce n'est pas votre cœur qui battra la chamade aujourd'hui, quoique, c'est plutôt votre mental qui sera tout excité, 2ème décan. Votre curiosité sera à son maximum. Vous serez curieux de tout, avant tout de vos proches, et plus vous pourrez leur donner des conseils, les rassurer, les chouchouter, plus vous serez content. 1er décan, encore une fois, canalisez les petites crises de jalousie jusqu'à samedi. 3ème décan, a priori vous serez plus tranquille côté boulot après samedi.

Gémeaux

Vous êtes dépensier, mais pas toujours avec l'argent. Il vous arrive aussi de dépenser des tonnes d'énergie pour vous faire accepter quelque part ou par quelqu'un. Vous ne compterez pas les efforts que vous ferez parce qu'il vous faudra absolument accéder à cet endroit, à ce groupe d'influence ou à cette personne. Sont concernés aujourd'hui le 1er et le 2ème décan, ce dernier devant se méfier de tout ce qui brille (à cause de Neptune). 3ème décan, et si le fait de renoncer était une bonne idée ?

Cancer

La Lune s'est installée chez vous et elle y déploie tous ses charmes, des plus discrets aux plus éclatants. Vous brillerez et l'instant d'après, vous serez invisible. Du moins c'est le sentiment que vous aurez et qui ne sera pas forcément la réalité. Néanmoins, le vécu intime est souvent beaucoup plus fort que le réel. 1er et 2ème décan, vous serez sensible à ces influx lunaires aujourd'hui, mais ils seront bons pour le 2ème décan (populaire ?). 3ème décan, plus de problème après samedi.

Lion

Essayez de lever un peu le pied aujourd'hui, vous êtes sur tous les fronts ces jours-ci et vous ressourcer vous ferait le plus grand bien. Tous les décans sont concernés, chacun à sa manière et pour des raisons différentes. Le 1er parce qu'il est très sollicité par les autres et qu'il fait tout pour les mettre dans sa poche. Le 2ème, parce qu'il a un problème à régler qui le tracasse beaucoup, mais ça prendra une quinzaine de jours. Le 3ème parce qu'il a une formation à faire ou à enseigner à des jeunes.

Vierge

Vous ne laisserez pas passer une occasion de rendre des services ou d'exprimer votre ressenti sur des projets en discussion ; personnels ou professionnels. Comme on dit, vous mettrez votre grain de sel un peu partout et ce sera dans le but d'aider et non de vous imposer. Le 2ème décan ayant encore plus le droit de s'exprimer que les autres ! Il faut dire que Jupiter vous ouvre l'esprit sur de nouveaux sujets. 1er décan, inquiet pour un membre de la famille ? 3ème décan, mêmes consignes qu'hier.

Balance

Né en septembre, Saturne est à l'oeuvre et vous invite à régler une question qui est restée en suspens depuis 2010. Un problème professionnel, probablement. Mais ce n'est pas forcément le vôtre car tout ce qui arrive à votre partenaire ou à vos enfants, ça vous arrive à vous aussi. Il pourrait donc y avoir un tournant, qui vous ennuiera un certain temps mais dont l'issue sera positive. 2ème décan, recherchez les contacts, les échanges avec la famille. 3ème décan, une question est sans réponse pour l'instant.

Scorpion

Une belle journée, satisfaisante sur tous les plans, que vous soyez du 1er et surtout du 2ème décan. L'harmonie Lune/Jupiter vous donne une totale confiance en vous. Alors que ce n'est pas toujours votre point fort, même si vous aimez montrer le contraire. Votre jalousie en est l'exemple même, que vous soyez jaloux en amour ou dans d'autres domaines dénote un manque d'assurance. 3ème décan, Mercure rétrograde coince sur une négociation ou sur l'envoi d'une somme.

Sagittaire

Bon anniversaire à ceux du 2ème décan qui le fêtent aujourd'hui, la meilleure chose qui vous arrivera cette année c'est la fin de la dissonance de Neptune, et sous peu ! Plus de flou, plus d'incertitude, vous allez pouvoir construire ou reconstruire ce que Neptune a littéralement dissous. Et si vous étiez déprimé, vous allez remonter la pente. 1er décan, c'est toujours Vénus qui a la vedette et qui teinte vos journées de rose. Elle vous donne envie d'aimer et d'être aimé. 3ème décan, rien ne bouge...

Capricorne

Souciez-vous des autres aujourd'hui, surtout de vos collaborateurs ou employés. Consacrez un peu de votre temps à les écouter, ne mettez pas un mur entre vous. Certes, si vous êtes du 1er décan vous avez du mal à socialiser comme on dit et cela va durer quelque temps à cause de la présence de Saturne chez vous. Mais il y a plusieurs autres possibilités. 2ème décan, tout va pour le mieux au royaume des projets et des relations utiles. 3ème décan, né après le 17 janvier, soyez réactif au boulot.

Poissons

Obligé de rester dans les clous à cause de plusieurs planètes en Sagittaire, vous serez content aujourd'hui car vous aurez des moments de plus grande liberté, 1er et 2ème décan surtout. Vous serez toujours dans le même cadre, avec les mêmes obligations, mais vous vous sentirez libre dans votre tête. Toutefois, gare à l'entêtement, à vouloir avoir raison face à un supérieur. Ça ne vous réussira pas 2ème décan. 3ème décan, faites le gros dos jusqu'à dimanche, ce sera plus facile après.