L'horoscope du 8 avril 2017

publié le 08/04/2017 à 08:06

Bélier

Mercure stationne sur le 4ème degré du Taureau. Né autour du 25 mars, une tractation financière risque de marquer le pas jusqu'au 15 mai et vous ne serez pas patient. Il se peut aussi que vous remettiez un achat à une date ultérieure, ou que vous n'ayez pas la réponse que vous attendez sur une demande de crédit. Mais peut-être aussi que vous attendez un résultat, et parce que Mercure va rétrograder et occuper votre 3e décan avec Uranus, le résultat sera différent de ce qui était prévu.

Taureau

C'est chez vous que Mercure stationne, 1er décan, vous avez peut-être entamé un stage, une formation, ou trouvé un travail temporaire. Vous serez aux taquets car à l'issue de la période où Mercure va stationner, puis rétrograder, vous saurez si vous pouvez garder définitivement l'emploi temporaire ou si la formation peut vous conduire à autre chose. Mais surtout ne vous angoissez pas, vos chances de trouver une stabilité sont accentuées par un bon aspect (en formation) de Saturne.

Gémeaux

Inutile de chercher à faire bouger les choses, natif du 1er décan ou du 3ème. Quand ça veut pas, ça veut pas. Question : lequel de vos comportements vous dessert ? 1er décan, cela n'a aucune réelle importance, sauf que vous allez attendre quelque chose plus longtemps que prévu et que vous risquez de perdre espoir, ou confiance. 3e décan, en revanche, la conjoncture vous oblige à voir le côté sombre de la vie, les difficultés, tout ce que vous essayez d'éviter en général et qu'il faut affronter.

Cancer

Vous continuez à avoir un agréable ciel et votre week-end sera bien rempli, non pas par des obligations mais par d'agréables activités et d'amusantes rencontres. Des gens que vous connaissez déjà et que vous serez ravi de revoir, éventuellement parce que vous serez sur le même lieu de vacances. Mais vous n'êtes pas tous au diapason et certains natifs des 11, 12, 13 juillet (voir plus) ont un important problème relationnel. Surtout nés à la fin des années 70.

Lion

La station de Mercure risque de vous gêner, notamment si vous êtes né en juillet. Vous ne parviendrez pas à vous faire entendre et comprendre d'un proche. Cela peut autant être un enfant adolescent, qu'un collaborateur qui ne fait pas ce que vous attendez de lui/elle. Mais vous pouvez aussi avoir un problème avec un frère ou une soeur, voire un parent. Il n'y a pas de polémique, vous vous posez juste des questions sur la manière de vous exprimer pour imposer votre point de vue.

Vierge

Si vous êtes du 3e décan, tout vous agacera aujourd'hui. Mais il est possible que vous ayez mal quelque part ou que vous ressentiez de la souffrance psychologique. En tout cas, vous ne montrerez rien de ce qui se passe en vous si vous êtes entouré... Cette fameuse pudeur de la Vierge qui, souvent, vous empêche de vous alléger en vous confiant, en mettant des mots sur ce qui ne va pas. 1er décan, on pourrait vous avoir confié une mission qui prendra plus de temps que prévu.

Balance

Comme hier, vous aurez besoin d'un espace personnel, d'un jardin secret en quelque sorte. Vous pourrez ainsi réfléchir tranquillement aux décisions à prendre. Cela ne veut pas dire que vous les mettrez tout de suite en application, mais si vous êtes du 3e décan, c'est pour bientôt ; la période du 24 avril au 13 mai pourrait être déterminante pour ceux d'entre vous qui sont nés autour des 17, 18 octobre ou dont l'ascendant se situe dans le 1er ou le 2e décan de la Balance.

Scorpion

Né en octobre, la station de Mercure risque de geler une négociation en vue d'une association ou d'une signature de contrat. Mais rien ne sera définitivement perdu. Il faut juste un temps de réflexion, ou de discussions supplémentaires sur un point de détail que vous trouvez sans intérêt mais qui, au contraire, semble très important pour votre interlocuteur. Vous aurez, à un moment ou à un autre d'ici la mi-mai, l'obligation de trouver un compromis si vous voulez que les choses avancent.

Sagittaire

Nous avons parlé hier de votre refus de la discipline, mais certains en ont besoin et s'engagent dans des carrières de militaires, de gendarmes, où la discipline règne. Elle est même essentielle au bon fonctionnement de l'activité. C'est le côté " double " du Sagittaire, qui peut être en totale rébellion face à toute forme de discipline qui entraverait sa liberté, mais qui peut choisir une carrière où elle est un élément important, un rouage essentiel...

Capricorne

Vous ne serez pas aussi détendu qu'hier, ceux du 3e décan voyant un de leurs comportements se retourner contre eux. Ne cherchez pas à tout contrôler. Ou à affirmer votre autorité de manière trop dure. Si vous êtes né vers les 9, 10 janvier, Pluton fait son travail par en-dessous et vous incite, sans que vous vous en rendiez compte, à prendre le pouvoir et pas toujours en douceur. Mais vous pouvez aussi avoir à affronter d'autres épreuves, surtout celle du doute...

Verseau

Né en janvier, un travail qui devrait donner des résultats sera à refaire ou en tout cas à peaufiner. Cela vous fera perdre du temps, du moins c'est ce que vous penserez. En fait, cette période de refonte ou de réflexion sur votre projet sera nécessaire à son bon fonctionnement ; peut-être parce que vous avez oublié de lui intégrer quelque chose ? Par ailleurs, né après le 10 février, surveillez une tendance à vouloir forcer les barrages, ce n'est pas le bon moment.

Poissons

Comme hier votre volonté d'aider les autres, de les soigner et même parfois de les sauver d'eux-mêmes sera au premier plan, avec des résultats peut satisfaisants. Vos compétences ou votre désir d'aider n'a rien à voir là-dedans, c'est tout simplement la vie qui vous dit que vous en faites trop et surtout que vous ne vous occupez pas assez de vous-même. En particulier si vous êtes du 3e décan : vous risquez d'être particulièrement déçu de l'ingratitude des autres.