L'horoscope du 4 avril 2017

Bélier

Un peu d'anxiété dans les rangs du 3e décan, vous anticipez quelque chose qui est inconfortable, moralement ou physiquement. Mais le pire n'est jamais sûr. Essayez de rester dans le moment présent et de ne pas imaginer les choses de manière négative, quelle que soit la situation. Par ailleurs, et je vous en parlerai toute la semaine, la dissonance Soleil/Jupiter/Pluton est active pour ceux nés entre le 8 et le 11 avril et crée un climat de crise, lié au fait que vous êtes face à un mur.

Taureau

C'est une bonne journée, marquée par une harmonie Lune/Mars qui va vous aider, 2e décan, à mettre les énergies martiennes à votre service, contrairement à hier. Vous vous canaliserez bien et si on vous refuse quelque chose ou s'il y a du ramdam avec un proche, vous vous raisonnerez et garderez votre sang-froid. En particulier né les 8, 9, 10 mai : c'est vous qui recevez l'opposition de Mars, mais il faut parfois compter trois jours avant, trois jours après.

Gémeaux

Gare aux dépenses impulsives et qui vous serviront à compenser vos insatisfactions et qui n'auront pas d'utilité concrète. Cela concerne surtout les natifs du 3e décan. Cela dit, il n'est pas impossible que vous ayez un important projet dans les tuyaux, mais que ce projet vous coûte cher et que vous ayez à payer quelque chose d'imprévu aujourd'hui. Surtout si vous êtes né autour du 15 juin. Mais dans ce cas, il semble que la dépense ne sera pas inutile.

Cancer

Dans votre signe, la Lune a affaire aux vibrations uraniennes qui vous poussent au changement et surtout à un besoin de prendre ou de reprendre votre liberté. C'est un processus qui s'est installé depuis longtemps pour la plupart d'entre vous (si vous êtes du 3e décan) et qui est très aléatoire. Un jour vous êtes vent debout et prêt à en découdre avec ceux ou ce qui vous prive de votre liberté, le lendemain vous remettez votre décision à plus tard.

Lion

Les natifs du 3e décan sont en passe de recevoir d'énergiques influx de Mars. Il est possible qu'on vous demande un travail conséquent dans de très courts délais. Vous serez obligé de " mettre la gomme " comme disent certains, et de vous investir à fond si vous voulez être dans les temps. Cette question du temps sera centrale, même si ce qu'on vous demande n'a rien à voir avec un travail. Par exemple, si on vous met en colère, prenez le temps de réfléchir aux conséquences de votre réaction.

Vierge

Nous avons vu hier que ce n'était pas top pour le 3e décan, mais pour les autres la conjoncture est plutôt encourageante et peut même vous ouvrir des horizons. Cela dit, il n'est pas exclu que les vacances approchent ou même que vous y soyez déjà. 1er décan, vous saurez vous faire des relations utiles mais qui auront quand même une connotation affective. Vous tomberez sur des gens intéressants et qui sauront comprendre votre forme d'humour.

Balance

Jupiter, qui est censée être une planète chanceuse, recule dans votre 2e décan et il se peut que vous ayez des ennuis de toute sorte, parfois judiciaires pour certains. En effet, Jupiter est rattachée à la loi et à ses représentants et il est possible que vous ayez besoin d'un avocat, par exemple, pour faire respecter vos droits. Ou qu'une médiation s'impose dans un conflit avec un partenaire. Certains natifs pourraient connaître un difficile divorce.

Scorpion

Vous êtes souvent dans le doute, soupçonneux, et en ce moment plus que d'habitude car vous avez affaire, pour certains, à une complication avec un ou une partenaire. Cela concerne ceux qui reçoivent l'opposition de Mars, c'est-à-dire les natifs du 10 au 16 novembre (mais cela peut déborder). Il y a des rapports de force que vous alimentez par des questions incessantes auxquelles l'autre ne veut pas répondre. En tout cas pas comme vous le voudriez.

Sagittaire

3e décan, il va falloir vous résoudre à faire un choix, à laisser tomber un terme de ce choix pour l'autre, mais vous avez le plus grand mal à lâcher prise semble-t-il. Et cela est dû à la présence de la très conservatrice Saturne dans votre décan. Néanmoins, vous ne pouvez pas l'éviter, ni fuir la situation, il va falloir vous déterminer. Et comme vous freinez de toutes vos forces, rien ne sera vraiment réglé avant la fin avril. D'habitude tout va très vite avec vous, mais pas en ce moment.

Capricorne

Prévoyez quelques remous intérieurs aujourd'hui, vous serez inquiet face à ce qui se profile et que vous avez pourtant eu le temps d'apprivoiser. Mais l'inconnu fait peur... Or, certains natifs du 3e décan ont un saut à faire dans l'inconnu justement et ils n'ont qu'une envie : reculer. Nous en avons souvent parlé, vous avez à la fois envie d'avancer et de rester sur place et cela peut autant concerner votre vie professionnelle que votre vie personnelle avec un déménagement.

Verseau

Vous risquez d'avoir une overdose de boulot, des tâches sûrement pas très passionnantes et dont vous aurez envie de vous débarrasser rapidement. Malgré tout, et c'est tout à votre honneur, vous serez consciencieux et vous appliquerez à ce que vous ferez. Un projet est toujours dans les tuyaux pour le 3e décan, surtout né autour des 13, 14 février et quel qu'il soit, il devrait marcher car Jupiter va revenir et vous soutenir en août et septembre.

Poissons

Pas de quartier pour ceux du 3e décan, en revanche si vous êtes né en février, vous pourriez avoir de bonnes nouvelles ou un rendez-vous dont l'issue sera positive. Etant donné que vous recevez toute la semaine un bon aspect de Mercure (né avant le 25 février) vous pourriez aussi avoir un petit déplacement à faire, ou alors partir en vacances avec vos enfants ou avec des proches. En outre, vous serez bien connecté aux autres et vos messages passeront parfaitement bien.