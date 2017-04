L'horoscope du 6 avril 2017

publié le 06/04/2017 à 06:17

Bélier

Évitez toute attitude arrogante, toute posture bagarreuse, les aspects sont un peu négatifs depuis plusieurs jours et cela pourrait vous revenir dans la figure. Surtout si vous êtes né autour du 10 avril. Toutefois, l'opposition Soleil/Jupiter qui est en dissonance avec Pluton est quasiment terminée, mais elle laisse un arrière-goût désagréable, et une tendance inconsciente à vous punir vous-même. Essayez aussi de ne pas précipiter vos choix, prenez votre temps...

Taureau

Vous semblez être protégé des dissonances et s'il est vrai que si vous n'avez pas d'armure comme le Cancer, vous avez une belle capacité à éviter tout conflit. De plus, vous êtes le plus résistant des signes et il en faut beaucoup pour vous perturber. Sauf quand il est question du registre amoureux ou de celui des possessions. Ces domaines ne sont pas concernés par la conjoncture et en outre Mars et Pluton accentuent votre volonté de domination, de contrôle (né après le 10 mai).

Gémeaux

Une bonne journée pour une grande partie du signe, vous serez très sollicité et on appréciera votre vivacité. Mais elle sera absente pour ceux nés après le 16 juin. Il est vrai, comme je vous le disais hier, que quelque chose pèse lourd sur vos épaules, que ce soit dans le domaine relationnel - à cause de votre partenaire ou d'un proche - ou dans celui du travail avec une perte d'emploi qui vous semble inévitable ou qui est effective. Certains ont pu faire une sorte de " burn out "



Cancer

Vous démontrerez que vous êtes incassable, et vous arriverez même à vous en persuader. Cela vous aidera à traverser certaines dissonances un peu difficiles. Je parle de celles du Soleil, de Jupiter et de Pluton, actives depuis quelques jours. Si vous êtes né autour des 12, 13 juillet, vous ne pouvez pas y échapper ! Heureusement, Mars est très bien placée et vous donne le sentiment d'être fort, de pouvoir lutter et surmonter la crise grâce à votre ténacité.

Lion

Un grand sentiment de liberté vous donnera des ailes, 3e décan, à moins que vous prévoyiez un événement qui vous rendra votre indépendance de pensée et d'action. Ce sont surtout ceux qui sont nés à la frontière du 3e décan (nés autour des 12, 13 août) qui auront cet agréable ressenti. Il se peut même que vous soyez très impatient car vous recevez une dissonance de Mars (né le 12 surtout) qui indique que le temps vous paraît trop long et que vous avez envie de tourner une page.

Vierge

Comme hier, vous vous tiendrez sagement à distance des problèmes d'autrui, estimant, à raison, que vous avez bien assez avec les vôtres, surtout 3e décan. La dissonance qui s'installe entre Vénus et Saturne va vous toucher tout particulièrement si vous êtes né après le 17 septembre et il vous est conseillé de ne rien tenter, de ne rien demander, de ne rien attendre non plus des autres jusqu'au 28 avril, date où la dissonance se terminera enfin !

Balance

Seul les natifs de septembre et début octobre peuvent se la couler douce, sans aucune culpabilité. Mais né autour des 12, 13, 14 octobre ça coince sérieusement. Attendez des jours meilleurs parce qu'en dehors de faire un travail sur vous-même qui pourrait vous aider à déterrer de vieux problèmes, vous ne pouvez pas avoir de réel contrôle sur la situation. Il semble qu'elle soit plus ou moins répétitive d'ailleurs, ce qui devrait vous inciter à aller voir quelqu'un...

Scorpion

Vos relations avec l'autorité, celle de vos supérieurs en particulier ou de l'un de vos parents, sera à l'origine d'une grosse colère intérieure qui grandira au fil des heures. Cela concerne surtout ceux du 3e décan en principe et si vous ne " sortez " pas cette colère, elle se transformera en désir de vous venger, de rendre la pareille, ce qui n'est pas du tout la bonne réaction car cela peut vous revenir dans la figure. Le mieux serait de dire calmement ce qui vous a blessé.

Sagittaire

3e décan, certains voient le bout du tunnel mais d'autres sont encore en plein dedans, surtout né après le 17 décembre. Rendez-vous en mai pour une amélioration, mais la question ne sera définitivement réglée qu'en fin d'année. Avec Saturne (dans votre décan je le rappelle) on en prend toujours pour plus ou moins un an, et au cours de cette année il y a généralement trois périodes où tout paraît insurmontable et crée de la peur. Et vous êtes dans une de ces périodes...

Capricorne

Ce n'est pas la lucidité ni la perspicacité qui vous manqueront aujourd'hui. Au contraire vous en aurez trop, du coup vous verrez plus le négatif que le positif. Il est vrai que vous serez réaliste, mais gardez-vous une petite part d'idéalisme ou de rêve si vous voulez vous sentir bien dans votre peau. Quand on voit les choses en négatif, en général on reçoit malheureusement du négatif en retour. Et gardez votre confiance en vous, elle peut renverser la tendance.

Verseau

Invitations et réunions sont au programme, mais il y aura un léger désagrément pour le 3e décan. Quelqu'un ou quelque chose vous vexera et cela vous fera régresser. Du coup, vous vous conduirez comme un enfant frustré et aurez tendance à taper du pied ou à rendre coup pour coup, alors qu'il n'y avait peut-être pas de coup : juste un concours de circonstances qui a joué en votre défaveur. Avant de réagir trop vivement, calmez-vous et prenez le temps de la réflexion.

Poissons

Seul les natifs de février sont bien servis par la conjoncture et sont très sollicités, ce qui leur permet de se sentir utiles et d'en être valorisés. Ce n'est pas si souvent ! Tâchez de profiter à fond du moment présent et de continuer sur cette belle lancée. En revanche, le 2e décan risque de voir ses éternels problèmes d'argent se rappeler à lui, alors que le 3e décan (né après le 16 mars) est vraiment dans une période difficile, où la peur, la tristesse et toute émotion négative sont au premier plan.