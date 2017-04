L'horoscope du 7 avril 2017

publié le 07/04/2017 à 06:24

Bélier

J'ai peur que vous n'aimiez pas ce que je vais vous dire : vous ne vous lancerez pas à l'aventure aujourd'hui et jouerez la prudence. Bref, vous ne serez pas vous-même. Jusqu'à dimanche, vous n'aurez pas votre âme de conquérant habituelle, vos petites voix intérieures vous empêchant de vous lancer à l'aveuglette. Et il faut espérer que vous les écouterez, sinon on vous fera rentrer dans le rang de gré ou de force. De toute façon la conjoncture vous oblige à être dans le contrôle.

Taureau

Une très agréable conjoncture pour un week-end qui contient une promesse de plaisir. Peut-être un départ en vacances ? Mais, 3e décan, le ciel est orageux. Votre attitude un peu exigeante et autoritaire ne plaira pas à tout le monde, à moins que vos proches ne vous soient tous soumis... Mais il est aussi possible que vous ayez un travail urgent à faire et que vous soyez obligé de vous mobiliser afin de montrer que vous êtes de bonne volonté. Vous vous y consacrerez exclusivement dans ce cas.

Gémeaux

Une fin de semaine un peu dispersée, vous voudrez trop bien faire et vous attaquerez à plusieurs tâches en même temps. Le problème étant que vous n'irez pas au bout. Vous passerez d'une chose à une autre, mettant de l'ordre ici et là, mais jamais de manière assez rigoureuse. D'ailleurs, il se peut qu'on vous le reproche, comme cela arrive fréquemment depuis votre enfance. Si vous avez quelques années au compteur, c'est vous qui vous reprocherez à vous-même ce manque de rigueur.

Cancer

Prévoyez un bon week-end, il y aura du mouvement autour de vous, un environnement changeant qui laisse penser que vous pourriez partir quelque part. Normal, en période de vacances scolaires (zones B et C). Mais beaucoup ne partiront pas, tout en ayant quand même besoin de bouger ou de voir du monde. Et ça tombe bien parce qu'on vous appellera pour vous proposer quelque chose, ou c'est vous qui proposerez quelque chose à vos proches.

Lion

Comme souvent vous serez le centre de l'univers et encore davantage aujourd'hui. Veillez à ne pas donner l'impression que vous pensez/agissez en égoïste. Il est vrai que vous aurez tendance à tout ramener à vous, mais c'est un peu votre fonctionnement habituel... Je ne vous dis pas de vous effacer au profit des autres, mais de ne pas vous montrer méprisant et de leur accorder un minimum d'attention. Par ailleurs, vous aurez peut-être un achat à faire...

Vierge

Vous recevez à la Lune à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Une aubaine parce que votre machine à penser va prendre des vacances et vous aussi du coup. Certains poids s'allègent, mais je ne dis pas que vous allez être totalement zen, cela me semble impossible pour la Vierge, ou alors après des années d'entraînement à la méditation ! Le 1er décan aura des préoccupations positives pour remplir son espace de cerveau disponible... Et le 3e décan pourra se défouler et penser à autre chose.

Balance

Vous aurez l'air d'être replié sur vous, mais en fait vous serez plongé dans de profondes réflexions portant sur votre couple ou sur vos relations en général. Vous êtes en pleine révision de vos idéaux d'enfance ou d'adolescence (3e décan surtout, les autres sont déjà passés par là) et vous devriez, à terme, être beaucoup plus réaliste. Vous comprendrez que vous ne pouvez pas tout attendre de l'autre, qu'il faut aussi attendre de vous-même.

Scorpion

Pas si ennuyeuse que ça, cette fin de semaine ! Il y aura un petit changement dans l'air, vous serez peut-être le seul à le percevoir mais il vous plaira beaucoup. Il peut s'agir bien sûr d'un départ en vacances, très logique en cette période, ou alors d'activités avec des amis, mais pas du genre sportif. En effet, Mars est face à vous, en Taureau, et vous rejetez actuellement tout ce qui est violent ; ou vous considérez le sport comme quelque chose de violent (3e décan). Mais ça va vous passer...

Sagittaire

Votre sens du devoir, très développé en ce moment, vous poussera à accepter certaines obligations ou à suivre une discipline, et ce n'est pas votre " truc ". La discipline, c'est même le contraire de ce que vous aimez, mais quand il le faut vous vous y pliez. Sauf si vous avez des dissonances qui vous portent à la rébellion, ce qui n'est pas le cas en ce moment. La présence de Saturne chez vous est au contraire un facteur de sagesse, de maturation, de prise en compte de la réalité et non de l'idéal.

Capricorne

Comme les autres signes de Terre, vous serez content de cette fin de semaine, propice aux voyages réels ou imaginaires. Et tout vous portera à la détente. Bien sûr, une détente relative car le Capricorne est sans cesse sur le pont et accorde de l'importance à tout, même à des détails mineurs. Si vous pouviez leur faire barrage, vous seriez encore mieux dans votre peau ce week-end. Essayez de penser plus à vous et à vos plaisirs qu'aux détails matériels.

Verseau

Vous, vous aurez la tête trop encombrée pour pouvoir vraiment vous reposer. Vous aurez un sujet de prédilection en tête et vous fixerez dessus tout le week-end. Cela concernera probablement votre vie professionnelle et si vous êtes en vacances, vous ne serez pas complètement disponible pour ceux qui vous entourent. Et si vous êtes en famille, on risque de vous reprocher d'être là toute en n'étant pas là. Bref, quelque chose d'un peu habituel tout de même !

Poissons

Un week-end chargé en invitations, en activités avec les autres ou pour les autres. Mais s'il vous plaît, 3e décan, ne cherchez pas à jouer les Mère Térésa ! Vous vous heurterez à un mur, à quelqu'un qui ne veut pas de votre aide et qui peut même vous rejeter. La conjoncture vous dit d'ailleurs qu'il est nécessaire à votre évolution que vous repensiez cette tendance qui vous est naturelle, qu'il faut la faire évoluer différemment et être plus sélectif dans ce que vous donnez et à qui.