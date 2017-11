L'horoscope du 1er novembre 2017

publié le 01/11/2017 à 06:18

Bélier

La Lune effectue son passage mensuel chez vous et s'oppose à Mars. Vous aurez un différend avec quelqu'un, peut-être votre conjoint, et ce sera à propos d'argent. Vous me direz " qui ne se dispute pas à propos d'argent ? ", oui mais ce n'est pas tous les jours et vous serez obligé de contrôler votre colère (1er décan). 2e décan, le Soleil va bientôt éclairer votre secteur des finances, une opération au programme ? 3e décan, Vénus et Uranus s'opposent, ce n'est pas génial pour l'entente dans le couple.

Taureau

Vous serez grognon, mal luné, très probablement parce que vous ne vous sentirez pas en pleine forme ou parce que vous aurez une petite douleur quelque part. En principe, rien de grave et peut-être que vous vous êtes fait mal vous-même en vous montrant maladroit. Ça arrive à tout le monde ! 2e décan, peut-être ressentez-vous déjà les influx jupitériens. Alors, rencontre ou divorce ? Les deux sont possibles. 3e décan, né vers le 13/5, ça discute sec !

Gémeaux

Vous avez d'excellentes idées 1er décan, mais pour les développer c'est une autre affaire et il vous arrive de laisser tomber de très bons plans. Soyez plus persévérant. Ou alors, mettez-vous en tandem avec quelqu'un qui sait faire ce que vous ne savez pas faire ! Vous y gagnerez tous les deux. 2e décan, né vers les 1er, 2 juin, Neptune va enfin vous lâcher les baskets en fin d'année. 3e décan, Vénus vous aide à relativiser et à trouver du plaisir dans les petites choses du quotidien.

Cancer

Une dissonance Lune/Mars ne sera ressentie que par ceux de juin, en principe, et aura pour effet de décupler leurs émotions : un petit coup de calcaire très passager. Le motif de cette colère ? Probablement l'attitude d'un membre de la famille ou même peut-être celle de votre supérieur si vous travaillez. 2e décan, Jupiter se fait déjà sentir et peut être à l'origine d'une rencontre, voire d'une grossesse. 3e décan, ça se corse entre Vénus et Uranus, ne tombez pas dans le piège de la provocation.

Lion

De l'enthousiasme pour ceux de juillet, vous pourrez faire passer vos messages, mais vous ne serez pas totalement satisfait, quelqu'un tentera de vous décourager. Cependant, demandez-vous si vous n'avez pas affaire à un jaloux, quelqu'un qui ne réussit pas aussi bien que vous par exemple. 2e décan, pas d'aspect avant la pleine Lune de samedi, profitez de votre " liberté " pour n'en faire qu'à votre tête. 3e décan, tous les indicateurs sont au vert, vraiment, vous pouvez tout vous permettre.

Vierge

Né en août et début septembre, la vie est en train d'arranger ce qu'elle avait dérangé et vous pourriez, pour certains, retrouver du travail. Peut-être temporaire, mais ça vaut mieux que rien, non ? Il se peut aussi, si vous avez déjà une activité, qu'elle se développe parce que vous développez votre clientèle. 2e décan, la pleine Lune de samedi vous permettra de croiser la route d'une personne intéressante que vous aurez envie de mieux connaître. 3e décan, une rentrée d'argent pourrait vous réjouir.

Balance

L'opposition Lune/Mars tombe pile sur vous, 1er décan, ne vous étonnez pas si on cherche à vous mettre en colère, ou si vous êtes obligé de vous y mettre. Quelqu'un, un proche probablement, risque de dépasser les limites, et vous en aurez marre de son attitude que vous jugerez immature. 2e décan, la présence de Neptune dans votre secteur du travail indique que vous ne savez pas où vous allez dans ce domaine. 3e décan, Vénus et Uranus risquent de semer la zizanie dans votre couple.

Scorpion

On dirait que vous en voulez à quelqu'un, 1er décan, une colère muette et qui vous contrarie parce que vous n'arrivez pas à dire à l'autre pourquoi vous lui en voulez. Peut-être aussi que vous savez que vous avez tort de lui en vouloir mais que vous ne voulez pas vous l'avouer ou que vous savez que c'est un peu idiot. En tout cas, ça va passer. 2e décan, né vers le 10 novembre, vous avez peu à peu gagné en influence dans votre milieu, personnel ou professionnel. 3e décan, vos amours se porteront mieux après mardi prochain.

Sagittaire

Les natifs de novembre vont déployer une formidable énergie aujourd'hui, un projet leur tient à cœur et ils vont s'y investir, ou tout faire pour trouver un investisseur. En effet, il se peut que vous ayez besoin d'une aide pour réaliser votre projet, mais sachez qu'avec Jupiter en Scorpion vous n'aurez pas les facilités que vous avez d'habitude. 2e décan, pas d'aspect sur votre Soleil, seule Neptune se prépare à vous embrouiller l'esprit. 3e décan, Vénus vous fait voir la vie en rose, alors que vous l'avez vue en gris toute l'année.

Capricorne

Même si vous avez la baraka en ce moment 1er décan, ce mercredi vous verra chafouin parce qu'il y aura un obstacle que vous n'aviez absolument pas anticipé. Ce n'est pas un imprévu, il était possible que cela arrive mais vous n'y avez pas cru. Cela dit, ce n'est rien de grave, une contrariété passagère. 2e décan, vos relations avec votre entourage sont nettement meilleures depuis le début de l'année, vous vous sentez indispensable. 3e décan, la tension monte dans votre vie de couple.

Verseau

Vous serez très occupé, présent sur plusieurs fronts à la fois, mais vous serez aussi conscient que votre rapidité d'action peut autant vous servir que vous desservir. Vous risquez en effet de bâcler ou de ne pas aller au bout de ce que vous entreprenez, alors que vous êtes dans une phase importante, surtout 1er décan. 2e décan, toujours pas d'influx des planètes rapides, mais vous disposerez de Mars la semaine prochaine. 3e décan, Vénus est votre meilleur atout pour mettre vos interlocuteurs dans votre poche.

Poissons

Vous aurez maille à partir avec quelqu'un à qui vous avez emprunté de l'argent, ou avec un organisme qui ne vous paye pas ce qu'il doit et vous enragerez, 1er décan. Pourtant, vous avez la possibilité de réclamer, mais vous serez nombreux à hésiter par crainte de vous faire rembarrer. Vous détestez réclamer ! 2e décan, la future harmonie Soleil/Neptune risque de vous ôter encore plus vos limites dans le but de vous imposer. 3e décan, Vénus vous redonne le moral aujourd'hui.