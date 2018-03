L'horoscope du 4 mars 2018

publié le 04/03/2018 à 06:23

Bélier

L'harmonie entre Mars et Uranus vous vaudra un bon coup de pouce, une avancée dans vos projets ou encore l'espoir confirmé d'un avenir meilleur, 3e décan. Cela ne concerne que ceux qui sont nés après le 15 avril et qui supportent la présence déstabilisante d'Uranus depuis un temps assez long. Il y a plusieurs interprétations à cette conjoncture, mais elles ont toutes un point commun : il faut vous libérer de quelque chose qui vous retient, qui fixe votre force vitale sur un seul problème.

Taureau

De bons influx pour le 3e décan, vous êtes mûr pour accepter un lâcher prise et d'ailleurs vous en êtes déjà, ou allez en être immédiatement récompensé. Il s'agit éventuellement de laisser un espoir s'envoler (peut-être une relation secrète que vous entreteniez depuis des années et qui commençait à vous peser) et dès que vous aurez franchi le pas, un autre espoir se présentera ; un projet que vous ferez avec quelqu'un, un ou une amie, et qui remplira le vide que vous pourriez ressentir.

Gémeaux

Vous apprécierez l'énergie déployée par Mars et Uranus, probablement parce qu'il faudra vous décider très vite à propos d'un nouveau et excitant travail. Cela ne concerne, en principe, que le 3e décan et ceux qui sont nés après le 16 juin : vous avez tous les atouts en main ces jours-ci, une offre pourrait être à saisir rapidement si vous ne voulez pas perdre l'occasion. D'ici deux mois, Uranus ne vous enverra plus cet aspect qui vous dit qu'il serait bon que vous expérimentiez quelque chose de nouveau.

Cancer

En ce qui vous concerne, l'aspect du jour entre Mars et Uranus ne peut qu'accentuer votre inquiétude concernant l'avenir. Vous ne savez pas où vous allez 3e décan. En particulier si vous êtes né après le 18 juillet, les autres ayant déjà vécu cette configuration. Les changements à la tête de l'entreprise ont été un peu catastrophiques pour certains, et même chose si vous êtes vous-même entrepreneur. Vous avez cru à une belle aventure en indépendant et pour l'instant, vous n'y croyez plus trop.

Lion

Les deux planètes du jour vous regardent avec bienveillance et vous permettent de faire avancer votre projet, natif du 3e décan, surtout né après le 18 août. Il est même peut-être déjà concrétisé mais c'est encore la pagaille, vous n'êtes pas bien organisé et sur des rails. Pas de souci, ce sera fait d'ici le mois de mai. Ce sera alors au tour du 1er décan d'être sur la sellette, avec une totale réorganisation dans sa vie professionnelle, quelque chose qui pourrait être prévisible : anticipez.

Vierge

3ème décan, le ciel n'est pas tendre avec vous et alors que vous appréciez une certaine routine, un changement s'annonce. Mais il sera positif, si si ! Quoi que vous en pensiez, vous finirez par vous y adapter, le changement venant peut-être de l'intérieur chez certains : vous avez compris, justement, que si vous restez fixé sur vos habitudes, vous n'avancerez jamais, vous stagnerez dans une position qui est peut-être confortable mais où vous perdez tout esprit d'entreprise.

Balance

Né après le 19 octobre, on pourrait vous tenir des propos qui vont vous choquer mais qui auront pour but de vous pousser à mettre enfin une décision en acte. Vous savez ce que vous devez faire (domaine relationnel) mais vous avancez et reculez, et vous ne faites rien de constructif. C'est donc le moment, l'énergie est là, autant sur le plan mental que physique, et vous n'aurez plus d'aspect aussi puissant pour vous pousser en avant d'ici mai, date où Uranus changera de signe.

Scorpion

L'aspect du jour n'a pas vraiment d'intérêt pour vous, 3e décan, vous êtes occupé à plein temps par une acquisition que vous avez faite ou que vous devez faire. Jupiter, qui gère votre argent et vos biens, occupe votre décan et peut vous donner envie de devenir propriétaire. Et si c'était déjà le cas, il se peut que vous ayez envie de vendre ce que vous avez pour acheter quelque chose de mieux. Avec toutes les complications que cela peut engendrer !

Sagittaire

Mars est chez vous, en harmonie avec Uranus jusqu'au 18 mars. Vous avez l'occasion d'innover 3e décan, d'entreprendre en faisant bouger les lignes. Cela peut aussi jouer dans votre vie sentimentale, certains ayant pu changer de partenaire parfois brusquement et parfois plus lentement, avec des allers et retours. C'est peut-être la dernière occasion importante de prendre votre envol, de décider de prendre ou de reprendre votre liberté, quel que soit le domaine concerné.

Capricorne

Né après le 16 janvier, vous êtes-vous aussi sensible à Mars et Uranus, Uranus étant à l'origine d'une situation qui vous oblige à opérer un virage à 180 degrés. Il peut s'agir de travail bien sûr, mais aussi d'une vie familiale qui bouge, qui évolue, comme toute vie familiale. Vous aimeriez bien que les choses soient gravées dans le marbre, mais vous vous apercevez (grâce ou à cause d'Uranus) qu'il n'en est rien et que vous n'êtes pas à l'abri des changements.

Verseau

Agir, c'est croire, a dit Romain Rolland, lui-même Verseau. Avec Mars et Uranus, vous serez actif pour l'un de vos projets, auquel vous croyez dur comme fer. Et il est vrai que lorsque vous croyez, vous disposez d'une énergie à soulever les montagnes. Croire c'est ce qui vous pousse en avant, ce qui vous soutient, ce qui vous porte. Et je ne parle pas de religion mais vraiment de croyance en votre capacité à créer, à innover et à prouver que vous pouvez y arriver à votre manière.

Poissons

Un bon aspect pour la semaine à venir, il unit Mars et Uranus et vous impose de trouver une solution 3e décan. Votre rapport à l'argent doit changer, vous le savez ! Uranus occupant pour encore deux mois votre secteur de l'argent, il vous reste peu de temps si vous êtes né après le 17 mars pour vous libérer, pour que l'argent ne soit plus une contrainte. Ou en tout cas pour que vous ne le viviez plus ainsi. Cela dit, la situation a pu être ou est encore très aléatoire, les rentrées étant irrégulières.