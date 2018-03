L'horoscope du 3 mars 2018

publié le 03/03/2018 à 06:23

Bélier

Il y aura un climat de frustration pour le 1er décan, en ce moment vous n'obtenez rien de ce que vous voulez et l'autre s'y met aussi en étant trop distant à votre goût. Vous pensez que c'est sa faute ? Faites un petit retour sur vous-même et demandez-vous si vous ne l'avez pas un peu négligé/e ces derniers temps. Cela dit, vous avez peut-être un autre problème qui vous prend la tête... 3e décan, un bon aspect de Mars vous voit plus sportif que jamais. La compétition vous ira bien !

Taureau

Du boulot pour ce week-end, du courrier en retard par exemple... Ou alors, beaucoup mieux : du travail au jardin avec le sentiment d'être en phase avec la nature. Beaucoup de Taureau ont un jardin, c'est essentiel à leur bien-être. Toutefois, il se peut aussi que vous ayez pas mal de rangements à faire chez vous mais ça, ce sera plus pour le 3e décan ; vous ne jetez jamais rien alors que là, vous allez probablement être obligé de faire un tri et de vous débarrasser de certaines vieilleries.

Gémeaux

A présent, Saturne est le dernier de vos soucis, cependant comme la planète occupe un secteur d'argent, il vous est conseillé d'être très prudent dans ce domaine. Ce n'est pas qu'elle forme une dissonance avec vous, comme ça a été le cas ces dernières années, mais le secteur que Saturne occupe est toujours un secteur de rigueur, un domaine dans lequel il faut être en phase avec le réel. Et le réel est souvent frustrant, pas conforme à nos désirs.

Cancer

L'aspect de tension entre Lune et Saturne sera ressenti par le 1er décan, qui se trouve toujours face à un choix, ou parfois aux conséquences d'un choix. Il se peut en effet que vous l'ayez déjà fait et que vous le regrettiez, ou que vous vous disiez que vous vous êtes décidé trop vite, que vous n'avez pas assez réfléchi. Si ce choix est encore devant vous, sachez que le temps joue en votre faveur et que la vie vous proposera une nouvelle aventure à partir de mai.

Lion

Vous aviez un rendez-vous, vous deviez voir quelqu'un ? Il se peut que la personne soit très en retard ou qu'il vous soit impossible vous-même d'être à l'heure. Ce n'est pas dans vos habitudes, vous n'êtes pas comme le Cancer pour qui il n'est pas possible d'arriver à l'heure. Vous êtes, en général, exact à vos rendez-vous. Mais il y aura une circonstance gênante et vous ne pourrez pas faire autrement, ou c'est votre rendez-vous qui sera empêché en dépit de sa volonté de vous rejoindre.

Vierge

Pas de souci, vous ne serez pas sensible à l'aspect Lune-Saturne, sauf peut-être que vous rêverez d'acheter quelque chose et que vous ne vous l'autoriserez pas. Comme je le disais aux Gémeaux, le secteur occupé par Saturne est toujours un peu rigoureux, et en l'occurrence la planète est en Capricorne dans un secteur lié à vos plaisirs, vos loisirs, etc. C'est donc un domaine où vous ne vous accorderez pas beaucoup de choses cette année si vous êtes du 1er décan.

Balance

La Lune est chez vous, fâchée avec Saturne, 1er décan. Cette journée pourrait être un moment pénible, éventuellement, car vous vous sentirez un peu seul. Or la Balance déteste la solitude... Mais Saturne crée des conditions de solitude et vous demande d'accepter l'idée que ce n'est pas un drame, sauf si vous êtes vraiment isolé du reste du monde, ce qui n'est probablement pas le cas. En fait, Saturne vous demande d'avoir moins besoin de vos attaches habituelles.

Scorpion

La conjoncture visant au détachement, vous aurez tendance à être moins communicatif et à vous replier. Mais cela vous sera certainement utile. Tout ce que Saturne inflige sert à quelque chose, et l'aspect du jours (la dissonance Lune/Saturne) aura son utilité. Peut-être que vous avez besoin de vous éloigner de quelqu'un, ou de votre entourage habituel pour faire le point ou réfléchir à un choix ? En tout cas ce week-end y sera propice pour le 1er décan.

Sagittaire

Vous ne serez pas vraiment gêné par la conjoncture, sauf que si vous êtes du 1er décan, vous ne pourrez pas faire preuve de votre générosité habituelle. Saturne est en effet dans votre secteur d'argent, et il est possible que vous gagniez moins qu'avant, surtout depuis la fin de l'année dernière. Mais, tout en prenant en compte les injonctions raisonnables de Saturne, dites-vous que c'est un passage qui vous invite à être moins dispendieux et à vous donner le sens de l'économie.

Capricorne

Il faut croire que vous serez émotif aujourd'hui parce que vous ferez tout pour montrer que vous êtes indifférent. Mais vous ne tromperez pas tout le monde. Si, éventuellement vous-même ! Cela dit, il vous est peut-être nécessaire de contrôler ce que vous ressentez car vous êtes en train de vivre un moment saturnien (détachement, perte, frustration) et même quand on est Capricorne (Saturne est chez elle) on peut avoir peur, craindre quelque chose, ou être dans la nostalgie du passé.

Verseau

Vous vous passeriez bien de cette dissonance Lune/Saturne juste au moment où, peut-être, vous partez en vacances. Laisseriez-vous quelqu'un derrière vous ? Il est possible que vous soyez tombé amoureux récemment et que ces vacances vous séparent provisoirement. Mais de toute façon, avec Saturne en Capricorne je ne pense pas que la relation puisse s'étaler au grand jour. Pour certains d'entre vous (1er décan), ce que vous vivez doit demeurer secret.

Poissons

Aujourd'hui en Balance, la Lune se heurte à Saturne et vous demande de la rigueur dans la tenue de votre comptabilité ainsi que dans vos dépenses habituelles. Saturne est en harmonie avec vous, 1er décan et va le rester plus ou moins toute l'année. C'est une bonne conjoncture pour devenir raisonnable, que ce soit avec l'argent ou dans un autre domaine où vous commettiez des excès. Né autour du 16 mars, une agréable rencontre et, parfois, un coup de coeur.